Pearl Residence: Tặng quà tân gia với gói sân vườn trị giá lên đến 250 triệu đồng

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị biển Cửa Lò, bộ sưu tập giới hạn căn hộ tầng 3 tại Pearl Residence mở ra chốn an cư lý tưởng cho những ai kiếm tìm khoảng xanh riêng tư. Sở hữu thềm ban công để gia chủ tự do kiến tạo sân vườn theo sở thích, nơi đây dung hòa hoàn hảo giữa trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên, tiện nghi hiện đại và lợi thế kết nối ngay tâm điểm phố biển.

Xu hướng kiến tạo không gian xanh trên cao tại các đô thị hiện đại

Theo xu hướng bất động sản cao cấp, ban công và sân vườn riêng ngày càng được chăm chút như một phần mở rộng của ngôi nhà, phục vụ trọn vẹn nhu cầu tiếp đón, thư giãn và tái tạo năng lượng. Mô hình "vườn cảnh quan trên cao" này đang định hình cách tiếp cận mới tại các đô thị hiện đại, biến ban công thành không gian sinh hoạt thường nhật gắn kết gia đình và mang đậm dấu ấn cá nhân của từng gia chủ.

Tại các đô thị ven biển giàu tiềm năng du lịch, những sản phẩm bất động sản chất lượng cao vừa sở hữu vị trí trung tâm, tiện ích đồng bộ, vừa đáp ứng xu hướng sống xanh luôn chiếm ưu thế vượt trội.

Đón đầu xu thế đó, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập căn hộ với thềm ban công sân vườn riêng biệt, trao quyền tự do bài trí theo sở thích để gia chủ tận hưởng chuẩn sống xanh, tiện nghi và bền vững giữa lòng phố biển.

Vị trí ven biển cùng thiết kế xanh mang đến lợi thế cho các dự án nằm tại lõi đô thị Cửa Lò

Pearl Residence: Dấu ấn vườn riêng từ bộ sưu tập căn hộ giới hạn

Tọa lạc tại lõi đô thị biển sầm uất Cửa Lò, dự án Pearl Residence hiện thực hóa chuẩn sống xanh, tiện nghi bằng những khoảng vườn riêng tư trong thiết kế căn hộ, kết hợp cùng hệ tiện ích đồng bộ của toàn dự án.

Những khoảng đệm xanh cùng shop khối đế thương mại mở ra không gian sống sinh thái và tiện nghi

Đặc quyền tận hưởng không gian sinh thái được hiện thực hóa trong khoảng ban công dành riêng cho bộ sưu tập căn hộ tầng 3 với số lượng giới hạn 12 căn. Những khu vườn được thiết kế như một "vùng đệm cảm xúc", chuyển tiếp giữa nhịp sống đô thị sôi động bên ngoài và không gian riêng tư bên trong căn hộ.

Khoảng sân vườn trên cao mở ra nhịp sống an nhiên suốt cả ngày dài. Ở đó, gia chủ có thể khởi đầu buổi sớm mai bằng những phút tập luyện yoga hay thiền định, hít thở không khí biển tinh khôi; thả lỏng mỗi chiều muộn bên góc trà đạo, trang sách yêu thích giữa cỏ cây xanh mát; hay biến nơi đây thành điểm hẹn ấm cúng để cả gia đình cùng quây quần trò chuyện dưới làn gió biển khi thành phố lên đèn.

Liền kề với “thềm xanh” mát lành là không gian căn hộ 3 phòng ngủ được tối ưu công năng và tiện nghi. Thiết kế ứng dụng hệ kính lớn chạm sàn giúp đón trọn nguồn ánh sáng tự nhiên, mở rộng tối đa tầm nhìn và xóa nhòa ranh giới giữa nội thất hiện đại với khoảng thiên nhiên sinh thái bên ngoài.

Nhằm tôn vinh gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân của các chủ sở hữu, chủ đầu tư dành tặng gói hỗ trợ hoàn thiện sân vườn trị giá lên đến 250 triệu đồng như một món quà tân gia ý nghĩa. Chính sách này không chỉ gia tăng giá trị tài sản mà còn trao trọn đặc quyền để 12 chủ nhân tinh hoa tự do kiến tạo, biến thềm ban công thành một "khu vườn trên không" độc bản mang đậm phong cách riêng giữa lòng đô thị biển.

Những khoảng vườn xanh tại ban công cùng thiết kế tối ưu bên trong mỗi căn hộ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày

Dự án hiện sẵn sàng bàn giao, cho phép khách hàng trực tiếp tham quan, đánh giá chất lượng hoàn thiện và cảm nhận không gian trước khi lựa chọn. Chủ nhân có thể chủ động lên kế hoạch bố trí sân vườn, hoàn thiện căn hộ và đưa vào sử dụng cho nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng hoặc khai thác lưu trú.

Với bộ sưu tập 12 căn hộ tầng 3, Pearl Residence mang đến đặc quyền sống xanh bằng khả năng tạo dựng một khoảng thiên nhiên theo cách riêng. Khu vườn mang dấu ấn gia chủ, căn hộ tiện nghi và kết nối với biển cùng tạo nên giá trị sống có thể tận hưởng mỗi ngày.