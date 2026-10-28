Hue Legacy Residence: Giải bài toán dòng tiền với quỹ căn shophouse giới hạn

Sở hữu vị trí đắc địa tại phường An Cựu cùng giỏ hàng sẵn sàng bàn giao, Hue Legacy Residence mang đến bài toán sinh lời kép cho nhà đầu tư khi kết hợp linh hoạt công năng ở - kinh doanh, đồng thời tối ưu chi phí khởi điểm nhờ gói hỗ trợ hoàn thiện 1 tỷ đồng và chiết khấu tới 4,5%.

Lợi thế kép từ hạ tầng nghìn tỷ và nhịp sống thương mại

Thị trường bất động sản Thừa Thiên Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ xung lực mạnh mẽ từ các dự án hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay quốc tế Phú Bài với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Trục giao thông huyết mạch này rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm thành phố và cảng hàng không, đón đầu lượng khách du lịch, chuyên gia và giới công tác đổ về Cố đô.

Đối với khu vực lõi đô thị, kết nối thuận tiện với sân bay tạo thêm điều kiện tiếp cận và phục vụ khách công tác, du lịch. Đây là yếu tố hỗ trợ các cơ sở thương mại, ẩm thực và lưu trú mở rộng phạm vi khách hàng, đồng thời tăng cường liên kết dịch vụ giữa các khu vực của thành phố.

Hạ tầng và thương mại mở rộng dư địa phát triển tại Thành phố Huế

Bên cạnh triển vọng từ hạ tầng, An Cựu có lợi thế về cộng đồng dân cư, hệ thống trường đại học, chợ và các cơ sở dịch vụ. Những nhu cầu thường xuyên về ăn uống, mua sắm, học tập và làm việc tạo cơ sở để phát triển các mô hình kinh doanh phục vụ đời sống hằng ngày.

Đối với nhà phố thương mại, sự hiện diện của khách hàng tại chỗ có ý nghĩa thiết thực khi lựa chọn ngành hàng và quy mô đầu tư. Từ đặc điểm của khu dân cư và các tiện ích lân cận, người mua có thể xác định hướng khai thác phù hợp, đồng thời cân nhắc cơ hội mở rộng hoạt động khi kết nối đô thị tiếp tục được cải thiện.

Hue Legacy Residence – Phố Âu giữa lòng phố Cổ

Hue Legacy Residence là bộ sưu tập giới hạn chỉ gồm 42 căn shophouse mang phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển sang trọng. Điểm nhấn đắt giá của mỗi căn nằm ở kết cấu 4 tầng 1 tum cùng thiết kế 3 mặt thoáng hiếm có, giúp tối đa hóa khả năng đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn thoáng đạt.

Trên nền tảng thiết kế đó, chủ sở hữu có thể bố trí quán cà phê, nhà hàng, showroom hoặc văn phòng tại các tầng phù hợp, đồng thời dành khu vực riêng cho sinh hoạt gia đình. Với khách hàng hướng đến dịch vụ lưu trú, các mô hình như homestay hoặc khách sạn boutique có thể được cân nhắc theo thiết kế và điều kiện vận hành của từng căn nhà.

Hue Legacy Residence – Phố Âu giữa lòng Phố cổ

Nhận nhà khai thác ngay cùng gói đòn bẩy tài chính đột phá

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản và pháp lý minh bạch, lợi thế "sẵn sàng bàn giao" của Hue Legacy Residence giúp nhà đầu tư xác định rõ chiến lược khai thác phù hợp. Người mua có thể trực tiếp “mục sở thị” chất lượng xây dựng, chủ động kế hoạch hoàn thiện nội thất và đưa vào vận hành tạo dòng tiền ngay mà không lo đọng vốn.

Nhằm tối ưu bài toán chi phí đầu tư ban đầu, dự án đang áp dụng gói chính sách tài chính vượt trội: khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu lên tới 4,5%, kèm gói quà tặng hoàn thiện trị giá 1 tỷ đồng (đã gồm VAT) và miễn phí quản lý vận hành trong 24 tháng đầu từ thời điểm bàn giao.

Quỹ căn sẵn sàng bàn giao cùng chính sách tài chính linh hoạt hỗ trợ khách hàng chủ động kế hoạch đầu tư.

Trên nền tảng dân cư và nhu cầu dịch vụ hiện hữu tại An Cựu, Hue Legacy Residence mở ra cơ hội kết hợp không gian sống với hoạt động kinh doanh. Cùng với hạ tầng kết nối đang được đầu tư, dự án được kỳ vọng góp thêm một điểm giao thương mới tại lõi đô thị Huế sẽ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và tạo cơ sở để chủ sở hữu khai thác căn nhà trong dài hạn.