Dịch tả lợn châu Phi gia tăng, Đồng Nai tiêu hủy gần 28.000 con heo

TPO - Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Đồng Nai, với 78 ổ dịch được ghi nhận tại 44 xã, phường, khiến 27.742 con heo chết, mắc bệnh phải tiêu hủy. Hiện vẫn còn 14 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Ngày 29/10, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP. Đồng Nai cho biết, trong tháng 10/2026, dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm 15 ổ dịch, với 242 con lợn bị tiêu hủy. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 78 ổ dịch tại 44 xã, phường, tổng số lợn chết, mắc bệnh phải tiêu hủy lên tới 27.742 con.

Lực lượng chức năng TP. Đồng Nai tiến hành tiêu hủy số lượng lợn bị nhiễm tả châu Phi.

Dịch bệnh hiện vẫn xuất hiện trên diện rộng và tại 14 xã, phường, gồm: Bù Gia Mập, Đăk Lua, Dầu Giây, Định Quán, La Ngà, Nha Bích, Bình Phước, Chơn Thành, Phú Nghĩa, Phú Vinh, Tân An, Thanh Sơn, Thiện Hưng và Xuân Đông. Các ổ dịch tại những địa bàn này đều chưa qua 21 ngày, cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan vẫn hiện hữu.

Diễn biến dịch bệnh đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý, giám sát đàn vật nuôi, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và bảo đảm an toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi. Đặc biệt, trong bối cảnh quy mô chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố đạt gần 3,95 triệu con, nguy cơ dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi vẫn là vấn đề đáng lưu tâm.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, bên cạnh yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, công tác quản lý chăn nuôi tại một số địa phương còn những hạn chế. Việc kê khai, thống kê và cập nhật biến động đàn vật nuôi chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận hộ chăn nuôi còn hạn chế về đầu tư chuồng trại, xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.

Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP. Đồng Nai xác định cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt các cơ sở chăn nuôi; tăng cường kê khai, thống kê và cập nhật dữ liệu đàn vật nuôi. Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, gắn với kiểm soát mật độ, bảo đảm an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường tại các địa bàn có nguy cơ cao; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, lực lượng công an và chính quyền cấp xã trong phát hiện, xử lý vi phạm. Việc kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật cũng cần được thực hiện đồng bộ nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; kịp thời thông báo cho cơ quan thú y khi phát hiện heo có biểu hiện bất thường, chết hoặc nghi mắc bệnh. Việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời ổ dịch là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại và ngăn dịch tiếp tục lây lan.