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Công an Hà Nội hỗ trợ Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc tìm lại điện thoại đánh rơi

Thanh Hà

TPO - Các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng hỗ trợ ông Faisal Shahkar – Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc tìm kiếm chiếc điện thoại iPhone 17 làm rơi khi đi tập thể dục buổi sáng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

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Ông Faisal Shahkar nhận lại chiếc điện thoại không may đánh rơi.

Theo Công an TP Hà Nội, trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Faisal Shahkar – Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc đã không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone 17 khi đi tập thể dục buổi sáng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc.

Quá trình triển khai, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ cùng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an phường Hai Bà Trưng khẩn trương rà soát, xác định người nhặt được tài sản để kịp thời hỗ trợ giải quyết.

Kết thúc chuyến công tác, ông Faisal Shahkar đã gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Trong thư, ông đặc biệt bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, sự chu đáo, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Ghi nhận sự việc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của Công an TP Hà Nội.

Hành động đẹp này tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, góp phần quảng bá Thủ đô Hà Nội văn minh, an toàn và mến khách trong mắt bạn bè quốc tế.

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#Công an TP Hà Nội #Faisal Shahkar #Cảnh sát Liên hợp quốc #Hồ Hoàn Kiếm #Hỗ trợ tìm tài sản thất lạc

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