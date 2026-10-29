Bắt tạm giam giám đốc trung tâm tiếng Anh vì 'thổi phồng' chương trình học

TPO - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo, quảng bá sai về chương trình Prinberk Academy và tổ chức dạy học trái phép.

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (1970, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Trương Văn Thiên Tư thành lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ giám đốc. Trung tâm này được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, nhưng không được cấp phép giảng dạy chương trình phổ thông hoặc liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trương Văn Thiên Tư.

Tuy nhiên, Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Theo chương trình của trung tâm, học sinh học 5 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày hai buổi sáng và chiều, với mức học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình hoạt động, Tư bị xác định đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Đồng thời, người này đưa ra các thông tin sai sự thật, “thổi phồng” về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh.

Tin tưởng những thông tin trên, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Việc này dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.