Khởi tố đối tượng cho vay 40 triệu đồng, riêng thu tiền lãi 48 triệu đồng

TPO - Cho vay với lãi suất 152%/năm, Nguyễn Văn Thường bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự sau khi người vay đã trả hơn 48 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Thường (trú tại phường Phú Thọ) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Thường. Ảnh: Tuấn Trọng

Trước đó, giữa tháng 9/2026, Công an phường Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác của người dân về hành vi cho vay lãi nặng của Thường.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Thường đã cho anh Hán Văn T. vay hai lần, mỗi lần 20 triệu đồng. Với mỗi khoản vay, người vay phải trả lãi 2,5 triệu đồng/tháng, tương đương mức lãi suất 152%/năm.

Theo lời khai của Thường tại cơ quan điều tra, tổng số tiền lãi người vay phải trả theo thỏa thuận khoảng 53 triệu đồng. Đến thời điểm cơ quan công an xác minh, anh T. đã trả 48,1 triệu đồng tiền lãi nhưng vẫn còn nợ 40 triệu đồng tiền gốc.

Ngày 13/10/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ lãi suất, điều kiện vay và tổng số tiền phải trả trước khi giao dịch; cảnh giác với các hình thức cho vay nhanh, thủ tục đơn giản nhưng không minh bạch về chi phí. Khi phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng, người dân cần lưu giữ tài liệu liên quan và trình báo cơ quan công an để được xác minh, xử lý theo quy định.