Trung Quốc bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, thông báo kỷ luật hàng chục cán bộ cấp cao

TPO - Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (kết thúc chiều nay 29/10 tại Bắc Kinh) đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân làm Ủy viên Bộ Chính trị, bổ sung 10 ủy viên Trung ương Đảng, và thông báo kỷ luật hàng chục cán bộ cấp cao.

Hội nghị Trung ương 5 (diễn ra từ ngày 26-29/10 với sự tham gia của 162 Ủy viên Trung ương và 117 Ủy viên dự khuyết) đã thông qua “Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng trong việc kiên trì thúc đẩy toàn diện, nghiêm minh công tác xây dựng Đảng”.

Hội nghị nêu rõ, khâu then chốt của công tác quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện và nghiêm minh là quản lý cán bộ nghiêm minh. Phải thực hiện đường lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới; nghiêm túc thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm, quản lý và giám sát cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, tác phong tốt và kỷ luật nghiêm minh.

Thúc đẩy đồng bộ ba mục tiêu không dám, không thể và không muốn tham nhũng

Hội nghị nêu rõ, thúc đẩy đồng bộ việc không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng là phương lược quan trọng trong công tác quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện và nghiêm minh, đồng thời là phương châm căn bản của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Phải ghi nhớ rằng ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng nhân dân, Đảng không có lợi ích riêng; Đảng và tham nhũng đối lập nhau như nước với lửa.

Phải kiên định đi theo con đường chống tham nhũng mang đặc sắc Trung Quốc; tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác chống tham nhũng; coi trọng hơn việc xử lý cả gốc lẫn ngọn và điều trị bằng giải pháp hệ thống; kiên trì trừng trị nghiêm khắc, xử lý chính xác, phòng ngừa hiệu quả và triển khai đồng bộ; tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng đến cùng. Cần duy trì áp lực cao trong trừng trị tham nhũng; tăng cường ràng buộc và giám sát việc thực thi quyền lực; củng cố nền tảng tư tưởng tôn vinh liêm khiết, chống lại tham nhũng; nâng cao hiệu quả tổng hợp của việc thúc đẩy đồng bộ ba mục tiêu không dám, không thể và không muốn tham nhũng.

Hội nghị nêu rõ, tăng cường xây dựng hệ thống quy định và chế độ trong Đảng là sách lược lâu dài, căn bản để quản lý, chỉnh đốn Đảng toàn diện và nghiêm minh. Phải kiên trì lấy Điều lệ Đảng làm chuẩn mực hành vi căn bản của toàn Đảng; đi sâu cải cách chế độ xây dựng Đảng; thúc đẩy sự thống nhất hữu cơ giữa quản lý đất nước theo pháp luật và quản lý Đảng theo quy định; cung cấp sự bảo đảm thể chế vững chắc cho việc kiên trì thúc đẩy toàn diện, nghiêm minh công tác xây dựng Đảng. Cần hoàn thiện hệ thống quy định và chế độ trong Đảng; tăng cường hiệu lực thực thi thể chế; kiên quyết xóa bỏ các quy tắc bất thành văn.

Đại hội Đảng 21 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2027

Hội nghị quyết định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027. Hội nghị cho rằng Đại hội XXI là đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, được tổ chức trong giai đoạn then chốt khi Trung Quốc cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và bước vào chặng đường mới hướng tới mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai.

Hội nghị bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân (Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương) làm Ủy viên Bộ Chính trị. Hội nghị quyết định bổ sung các Ủy viên dự khuyết Trung ương Lư Đông Lượng, Bao Cương, Hình Thiện Bình, Khúc Oánh Phác, Lã Quân, Chu Thiên Thư, Chu Quốc Hiền, Lưu Quân, Lưu Tiệp và Lưu Cường làm Ủy viên Trung ương.

Tướng Trương Thăng Dân lên làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (tức vị trí số 2 trong quân đội, chỉ sau Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình) năm 2025 sau khi ông Hà Vệ Đông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Quang hoa Nhật báo

Hội nghị xem xét và thông qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương về các vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Mã Hưng Thụy, Lam Thiên Lập, Lưu Kiến Siêu, Vương Lệ Hà, Kim Tráng Long, Lôi Phàm Bồi, Dịch Hội Mãn, Vương Tường Hỷ, Tôn Thiệu Sính, Lý Vân Trạch, Phí Đông Bân, Ngô Thắng Hoa, Dư Kiếm Phong, Viên Khiết, Trương Trung Dương, Ôn Cương, Kim Đông Hàn và Phương Hồng Vệ; đồng thời xem xét và thông qua báo cáo thẩm tra của Quân ủy Trung ương về các vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập, Vương Nhân Hoa, Lưu Thanh Tùng, Hoàng Minh, Lý Kiều Minh, Lý Vĩ, Trương Hồng Binh, Uông Hải Giang, Trương Lâm, Vương Bằng, Lưu Phát Khánh, Dương Thành, Chung Thiệu Quân, Triệu Hiểu Triết và Phương Vĩnh Tường.

Hội nghị xác nhận các quyết định trước đó của Bộ Chính trị về việc khai trừ khỏi Đảng đối với Mã Hưng Thụy, Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập, Lam Thiên Lập, Lưu Kiến Siêu, Vương Lệ Hà, Kim Tráng Long, Lôi Phàm Bồi, Dịch Hội Mãn, Vương Tường Hỷ, Tôn Thiệu Sính, Vương Nhân Hoa, Lưu Thanh Tùng, Hoàng Minh, Lý Kiều Minh, Lý Vĩ, Trương Hồng Binh, Uông Hải Giang, Trương Lâm, Vương Bằng, Lưu Phát Khánh, Dương Thành, Chung Thiệu Quân, Triệu Hiểu Triết, Phí Đông Bân, Ngô Thắng Hoa, Dư Kiếm Phong, Viên Khiết, Trương Trung Dương, Ôn Cương, Kim Đông Hàn, Phương Hồng Vệ và Phương Vĩnh Tường; đồng thời xác nhận quyết định cách chức vụ trong Đảng đối với Lý Vân Trạch.