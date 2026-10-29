Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể xong trong 12 giờ

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - “Vừa qua, theo đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi đã chỉ đạo ngay, đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành sạch nghĩa vụ tài chính, thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp chỉ giải quyết trong vòng 12 giờ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin.

Chiều 29/10, cuối phiên thảo luận về Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề.

Bộ trưởng cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo các ý kiến của đại biểu Quốc hội, với mong muốn luật sau khi ban hành sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

tp_2910botruong-3518.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Như Ý)

“Tinh thần xuyên suốt theo chỉ đạo của Nghị quyết 68 là chúng ta không tập trung hỗ trợ doanh nghiệp một cách tràn lan, mà tập trung kiến tạo môi trường để dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo ông Tuấn, dự thảo luật đang quy định tiêu chí về lao động bình quân của năm liền kề không quá 300 người, kết hợp với tổng nguồn vốn tối đa 150 tỷ đồng hoặc doanh thu tối đa 400 tỷ đồng. Trong đó, tiêu chí lao động là bắt buộc; còn lựa chọn một trong hai tiêu chí về doanh thu hoặc tổng nguồn vốn.

Bộ trưởng Tài chính cho biết, việc nâng mức doanh thu lên 400 tỷ đồng và tổng vốn lên 150 tỷ đồng đã được cơ quan soạn thảo tính toán trên cơ sở tốc độ phát triển GDP và chỉ số lạm phát theo thống kê từ năm 2017 đến nay. “Quy mô này là phù hợp với thực tiễn”, ông Tuấn nêu rõ, đồng thời cho biết, đã tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Về thời điểm tính ưu đãi thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo đang thiết kế theo hướng tính từ khi doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động. Theo bộ trưởng, khi khởi nghiệp, “vạn sự khởi đầu nan” rất khó khăn, thời hạn 3 năm đầu là để doanh nghiệp thích ứng, tồn tại và phát triển, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp vươn lên.

“Hiện nay, chúng ta có 1.080.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo Nghị quyết 68, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, đến năm 2045 có 3 triệu doanh nghiệp. Do đó, cần có động lực để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi và thành lập doanh nghiệp mới, kể cả mô hình doanh nghiệp một người trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển”, ông Tuấn nêu.

Bộ trưởng Tài chính cũng nêu, dự thảo luật đã có các quy định về hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất; ưu tiên trong mua sắm công; giảm chi phí tuân thủ…

Đáng chú ý, theo bộ trưởng, nhiều đại biểu nêu doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó, rút khỏi thị trường còn khó hơn.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam từng bị Liên minh châu Âu (EU) xếp vào “danh sách đen” không hợp tác về thuế. Với sự chỉ đạo quyết liệt, trong thời gian qua, chúng ta đã đàm phán đưa Việt Nam sang “danh sách xám” và kỳ vọng, đến quý 1 năm 2027 sẽ có đợt tổng giám sát để xem xét đưa Việt Nam hoàn toàn ra khỏi danh sách này.

Một trong những tiêu chí khó khăn nhất, theo bộ trưởng, là số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Bộ trưởng cho biết, theo thống kê, có tới 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng ở trạng thái 03 (đã dừng hoạt động kinh doanh) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký), tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Theo bộ trưởng, trong 8 tháng đầu năm, đã đóng được gần 600.000 mã số thuế. Để xử lý số còn lại, cần có chính sách đặc thù báo cáo Quốc hội. Ví dụ một doanh nghiệp dừng hoạt động 10 năm qua không hoạt động phát sinh gì, nay muốn đóng mã số thuế thì tiền phạt chậm nộp và thuế môn bài có thể khoảng 60 triệu đồng. Do đó, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét cơ chế xoá nợ tiền thuế môn bài, miễn tiền phạt chậm nộp để làm sạch dữ liệu.

“Vừa qua, theo đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi đã chỉ đạo ngay: đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành sạch nghĩa vụ tài chính, khi làm thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp chỉ giải quyết trong vòng 12 giờ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin.

Xem thêm

#Doanh nghiệp #Hỗ trợ doanh nghiệp #Doanh nghiệp nhỏ và vừa #Bộ trưởng Tài chính #Ngô Văn Tuấn

Cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội: Không thể đánh đồng lấy ý kiến trẻ em với đăng ký hiến mô, tạng

Đại biểu Quốc hội: Không thể đánh đồng lấy ý kiến trẻ em với đăng ký hiến mô, tạng

TPO - Liên quan đến việc lấy ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, cần phân biệt rõ tham vấn chính sách với đăng ký hiến tạng; hai việc này có bản chất và hệ quả pháp lý khác nhau, không thể đánh đồng.

Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận

Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận

TPO - Cần phân biệt rõ quyền phản biện chính sách với hành vi cố ý xuyên tạc, thao túng dư luận liên quan đến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Minh bạch thông tin, kiểm chứng sự thật và bảo đảm quyền tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin xã hội.

Chương trình tập huấn tại Cần Thơ trang bị kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu và phòng tránh lừa đảo mạng cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên trong hai ngày.

Phát triển năng lực số cho cán bộ Mặt trận và tổ chức thành viên

Ngày 29/10, tại Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn triển khai các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026 cho các cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

Cháy nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền, Hà Nội

TPO - Chiều 29/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 20 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người và người dân xung quanh được hướng dẫn sơ tán an toàn.

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

Phú Thọ lập tổ công tác liên ngành để di dời nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ở Việt Trì

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, điều phối và đôn đốc việc xây dựng, triển khai kế hoạch di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm Việt Trì. Việc rà soát sẽ được thực hiện cụ thể với từng doanh nghiệp, gắn với lộ trình di dời, phương án bố trí địa điểm mới và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

TPO - Tại chương trình trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhấn mạnh việc tôn vinh những cống hiến thầm lặng cho cộng đồng và khơi dậy khát vọng sống đẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe