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Cà Mau ghi nhận thêm 2 ca viêm não mô cầu, một người tử vong

Tân Lộc

TPO - Cà Mau vừa ghi nhận thêm 2 ca viêm não mô cầu, một trường hợp tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này trên địa bàn lên 2 trường hợp từ đầu năm đến nay.

Ngày 29/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc. Trong đó, bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi) đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do viêm não mô cầu được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau trong năm nay.

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﻿Cà Mau ghi nhận 2 ca viêm não mô cầu, một người tử vong. Ảnh minh hoạ.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. Những người này đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày.

Ca còn lại là nữ bệnh nhân 33 tuổi (xã Sông Đốc), phát bệnh ngày 25/10, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Có 4 người trong gia đình bệnh nhân được xác định là F1, đã được cho uống thuốc kháng sinh dự phòng.

Ngay trong đêm 27/10, toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân được phun hóa chất Cloramin B. CDC Cà Mau phối hợp với địa phương phun hóa chất khử khuẩn; giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc nơi có bệnh nhân viêm não mô cầu.

Trước đó, tháng 4/2026, tại ấp 6, xã Khánh An (Cà Mau) ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong. Các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan, cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

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#viêm não mô cầu #Cà Mau #xã Sông Đốc #ca tử vong #kháng sinh dự phòng #Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

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