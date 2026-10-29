Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026

P.V

Tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026, bác sĩ chuyên khoa II (BS.CKII) Lê Vi Anh đã trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da”, trong đó giới thiệu bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum (serum dưỡng sáng TXA) và TXA Advanced Brightening Cream (kem dưỡng sáng da TXA) của thương hiệu mỹ phẩm khoa học Dērmyxis.

Phiên báo cáo được BS.CKII Lê Vi Anh trực tiếp trình bày trước các bác sĩ và đối tác tham dự hội nghị, đặt bộ đôi sản phẩm trong khuôn khổ trao đổi chuyên môn về cơ chế tăng sắc tố và các hướng tiếp cận chăm sóc da.

Theo nội dung được trình bày, hướng chăm sóc sắc tố hiệu quả cần tác động vào nhiều giai đoạn của quá trình tăng sắc tố, thay vì chỉ dựa vào một hoạt chất đơn lẻ.

BS.CKII Lê Vi Anh trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da” tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026.
BS.CKII Lê Vi Anh trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da” tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026.

Theo phần trình bày của BS.CKII Lê Vi Anh, tăng sắc tố da là kết quả của một chuỗi phản ứng qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ tín hiệu khởi phát kích hoạt tế bào hắc tố, tiếp đến là quá trình tổng hợp melanin bên trong tế bào, và kết thúc ở việc vận chuyển melanosome sang tế bào sừng ở bề mặt da. Trên cơ sở đó, khi sử dụng kết hợp Serum và Cream, bộ đôi phối hợp ba hoạt chất để tác động vào cả ba giai đoạn.

Ở giai đoạn tín hiệu khởi phát, Tranexamic Acid (TXA) được nghiên cứu với vai trò hỗ trợ điều biến hoạt động của plasmin và các chất trung gian viêm, qua đó hỗ trợ hạn chế tín hiệu kích thích tế bào hắc tố, đồng thời hỗ trợ giảm yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) tại vùng da có dấu hiệu tăng sắc tố.

Ở giai đoạn tổng hợp melanin, Arbutin hỗ trợ ức chế tyrosinase, qua đó hạn chế quá trình tổng hợp melanin ngay từ bên trong tế bào hắc tố, đồng thời có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa. Đến giai đoạn vận chuyển melanosome, hoạt chất Niacinamide hỗ trợ làm giảm tốc độ chuyển melanosome sang tế bào sừng, tác động vào giai đoạn cuối quyết định việc sắc tố có “lộ diện” trên bề mặt da hay không.

Bộ đôi chứa TXA 3% và ứng dụng công nghệ Liposome trong công thức, với lớp màng phospholipid kép tương đồng cấu trúc màng tế bào. Công nghệ này giúp tối ưu độ ổn định, hỗ trợ bảo vệ hoạt chất trong công thức, phân bố đồng đều TXA trên bề mặt da và hỗ trợ giải phóng hoạt chất theo thời gian.

Bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum và TXA Advanced Brightening Cream của Dērmyxis.
Bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum và TXA Advanced Brightening Cream của Dērmyxis.

Hai sản phẩm đảm nhiệm hai vai trò bổ trợ trong cùng một quy trình chăm sóc da. TXA Advanced Brightening Serum (TXA 3%, Niacinamide 2%, Galactomyces, Glutathione) là bước dưỡng sáng chuyên sâu với kết cấu loãng nhẹ, thẩm thấu nhanh, dùng sau toner với 2 đến 4 giọt cho toàn mặt hoặc vùng da cần làm sáng. Tiếp theo, TXA Advanced Brightening Cream (TXA 3%, Niacinamide 2%, Arbutin, Allantoin, Galactomyces) là bước dưỡng sau serum, duy trì hiệu quả chăm sóc sắc tố với kết cấu nhẹ, không bết dính.

Trong công thức, Galactomyces là dịch lên men giàu vitamin, khoáng chất và amino acid, hỗ trợ dưỡng ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Allantoin hỗ trợ làm dịu da, còn Glutathione hỗ trợ chăm sóc tình trạng sạm màu.

Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026 ảnh 3

Bác sĩ Lê Vi Anh giới thiệu bộ đôi sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm khoa học Dērmyxis.

Dērmyxis là thương hiệu mỹ phẩm khoa học đến từ Hàn Quốc, thuộc BeauFirst Global, phát triển trên nền tảng ba công nghệ Liposome, Cica Exosome Complex và Peptide Complex, hướng đến hỗ trợ phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da. Tại Việt Nam, Dērmyxis được Hana HP Group phân phối độc quyền.

Nhân dịp này, Dērmyxis trân trọng cảm ơn BS.CKII Lê Vi Anh về những chia sẻ chuyên môn tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026, cùng Quý Bác sĩ và Quý Đối tác đã tham dự phiên báo cáo.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

#Dērmyxis #Hội nghị Da liễu #Lê Vi Anh

Cùng chuyên mục

Việc làm khẩn cấp khi phát hiện trẻ mắc viêm não mô cầu

Việc làm khẩn cấp khi phát hiện trẻ mắc viêm não mô cầu

TPO - Đưa trẻ đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức là hành động khẩn cấp và quan trọng nhất khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị viêm não mô cầu. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi phát bệnh.

Vị bác sĩ luôn nhận phần khó về mình, góp phần mở đường cho ngoại nhi Việt Nam

Vị bác sĩ luôn nhận phần khó về mình, góp phần mở đường cho ngoại nhi Việt Nam

Với những dấu ấn tiên phong trong phẫu thuật nội soi nhi, PGS.TS.BS Trần Ngọc Sơn đã và đang góp phần khẳng định vị thế ngoại nhi Việt Nam trên trường quốc tế. Tại Vinmec, ông tiếp tục theo đuổi mục tiêu bồi dưỡng thế hệ phẫu thuật viên kế cận, phát triển năng lực phẫu thuật nhi chuyên sâu, đưa những thành tựu chuyên môn đến với nhiều trẻ em hơn, để các em có thêm cơ hội được điều trị bằng các phương pháp nhẹ nhàng hơn.

Diana Unicharm và đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội

Diana Unicharm và đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội

Vừa qua, Công ty Cổ phần Diana Unicharm vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương vì những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 trong lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 với chủ đề Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Phòng bệnh não mô cầu: Bảo vệ trẻ từ gia đình đến trường học

Tiêm vaccine rồi vẫn mắc viêm màng não mô cầu

TPO - Những ca mắc não mô cầu ở học sinh tại TPHCM đặt ra nhiều băn khoăn về nhận biết dấu hiệu bệnh, tiêm vaccine và xử trí khi trường học xuất hiện ca mắc bệnh. Đây là những nội dung được đặt ra tại tọa đàm trực tuyến “Phòng bệnh não mô cầu: Bảo vệ trẻ từ gia đình đến trường học” do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 28/10.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khóc tại buổi họp báo về hiến mô, tạng

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khóc tại buổi họp báo về hiến mô, tạng

TPO - Chiều 27/10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), một khoảnh khắc khiến nhiều người lặng đi là lúc Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến một bệnh nhi đang mòn mỏi chờ ghép tạng – bé Khế, con của một chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa Trường Sa.

Bộ Y tế: Không cho phép lấy bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi khi còn sống

Bộ Y tế: Không cho phép lấy bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi khi còn sống

TPO - Đối với người dưới 18 tuổi khi còn sống, Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) quy định không cho phép hiến bộ phận cơ thể. Việc hiến chỉ được xem xét đối với mô tái sinh, chủ yếu là tế bào gốc tạo máu, để điều trị cho người thân khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe