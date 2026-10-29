Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026

Tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026, bác sĩ chuyên khoa II (BS.CKII) Lê Vi Anh đã trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da”, trong đó giới thiệu bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum (serum dưỡng sáng TXA) và TXA Advanced Brightening Cream (kem dưỡng sáng da TXA) của thương hiệu mỹ phẩm khoa học Dērmyxis.

Phiên báo cáo được BS.CKII Lê Vi Anh trực tiếp trình bày trước các bác sĩ và đối tác tham dự hội nghị, đặt bộ đôi sản phẩm trong khuôn khổ trao đổi chuyên môn về cơ chế tăng sắc tố và các hướng tiếp cận chăm sóc da.

Theo nội dung được trình bày, hướng chăm sóc sắc tố hiệu quả cần tác động vào nhiều giai đoạn của quá trình tăng sắc tố, thay vì chỉ dựa vào một hoạt chất đơn lẻ.

BS.CKII Lê Vi Anh trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da” tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026.

Theo phần trình bày của BS.CKII Lê Vi Anh, tăng sắc tố da là kết quả của một chuỗi phản ứng qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ tín hiệu khởi phát kích hoạt tế bào hắc tố, tiếp đến là quá trình tổng hợp melanin bên trong tế bào, và kết thúc ở việc vận chuyển melanosome sang tế bào sừng ở bề mặt da. Trên cơ sở đó, khi sử dụng kết hợp Serum và Cream, bộ đôi phối hợp ba hoạt chất để tác động vào cả ba giai đoạn.

Ở giai đoạn tín hiệu khởi phát, Tranexamic Acid (TXA) được nghiên cứu với vai trò hỗ trợ điều biến hoạt động của plasmin và các chất trung gian viêm, qua đó hỗ trợ hạn chế tín hiệu kích thích tế bào hắc tố, đồng thời hỗ trợ giảm yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) tại vùng da có dấu hiệu tăng sắc tố.

Ở giai đoạn tổng hợp melanin, Arbutin hỗ trợ ức chế tyrosinase, qua đó hạn chế quá trình tổng hợp melanin ngay từ bên trong tế bào hắc tố, đồng thời có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa. Đến giai đoạn vận chuyển melanosome, hoạt chất Niacinamide hỗ trợ làm giảm tốc độ chuyển melanosome sang tế bào sừng, tác động vào giai đoạn cuối quyết định việc sắc tố có “lộ diện” trên bề mặt da hay không.

Bộ đôi chứa TXA 3% và ứng dụng công nghệ Liposome trong công thức, với lớp màng phospholipid kép tương đồng cấu trúc màng tế bào. Công nghệ này giúp tối ưu độ ổn định, hỗ trợ bảo vệ hoạt chất trong công thức, phân bố đồng đều TXA trên bề mặt da và hỗ trợ giải phóng hoạt chất theo thời gian.

Bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum và TXA Advanced Brightening Cream của Dērmyxis.

Hai sản phẩm đảm nhiệm hai vai trò bổ trợ trong cùng một quy trình chăm sóc da. TXA Advanced Brightening Serum (TXA 3%, Niacinamide 2%, Galactomyces, Glutathione) là bước dưỡng sáng chuyên sâu với kết cấu loãng nhẹ, thẩm thấu nhanh, dùng sau toner với 2 đến 4 giọt cho toàn mặt hoặc vùng da cần làm sáng. Tiếp theo, TXA Advanced Brightening Cream (TXA 3%, Niacinamide 2%, Arbutin, Allantoin, Galactomyces) là bước dưỡng sau serum, duy trì hiệu quả chăm sóc sắc tố với kết cấu nhẹ, không bết dính.

Trong công thức, Galactomyces là dịch lên men giàu vitamin, khoáng chất và amino acid, hỗ trợ dưỡng ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Allantoin hỗ trợ làm dịu da, còn Glutathione hỗ trợ chăm sóc tình trạng sạm màu.

Bác sĩ Lê Vi Anh giới thiệu bộ đôi sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm khoa học Dērmyxis.

Dērmyxis là thương hiệu mỹ phẩm khoa học đến từ Hàn Quốc, thuộc BeauFirst Global, phát triển trên nền tảng ba công nghệ Liposome, Cica Exosome Complex và Peptide Complex, hướng đến hỗ trợ phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da. Tại Việt Nam, Dērmyxis được Hana HP Group phân phối độc quyền.

Nhân dịp này, Dērmyxis trân trọng cảm ơn BS.CKII Lê Vi Anh về những chia sẻ chuyên môn tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026, cùng Quý Bác sĩ và Quý Đối tác đã tham dự phiên báo cáo.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.