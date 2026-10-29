TPHCM không để sót thông tin, dữ liệu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

TPO - Với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”, trong giai đoạn tiếp theo, TPHCM sẽ không để sót bất cứ thông tin, dữ liệu nào để tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ.

Chiều 29/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết trong năm 2026, tính đến ngày 28/10, TPHCM đã quy tập 852 hài cốt liệt sĩ (vượt gấp hơn 4,1 lần chỉ tiêu giao); hoàn thành 100% lấy mẫu hài cốt tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoach 10 tháng.

Thành phố đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 736 hài cốt liệt sĩ (an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân).

“Kết quả đạt được có ý nghĩa chính trị, xã hôi và nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội”, Đại tá Chuẩn khẳng định.

Bên cạnh đó, thành phố đã cung cấp hơn 1.800 hồ sơ cho Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện theo kết quả giám định, đưa vào ngân hàng gene quốc gia, từ đó thiết lập thông tin, xác định thông tin của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ TPHCM thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định và thu hẹp tọa độ vị trí.

Phân tích những khó khăn do thời gian cách xa, Đại tá Tĩnh cho biết, để định vị, xác định vị trí mộ liệt sĩ tập thể, các lực lượng cần cố gắng thu hẹp phạm vi không gian bằng phương pháp khoa học và nhờ nhân chứng… Yêu cầu đặt ra là tiếp cận từ nghiên cứu hồ sơ trận đánh của phía Mỹ, kết hợp nghiên cứu bản đồ, không ảnh, ảnh vệ tinh, nhân chứng, lịch sử quy tập.

“Khi đã chồng xếp các loại thông tin trên thì chúng ta sẽ thu hẹp được không gian tìm kiếm. Khi đã có được vị trí rồi thì dùng công nghệ như radar quét, thăm dò để định vị chính xác vị trí. Có như vậy sẽ giúp tiết kiệm được nhân lực, thời gian, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập”, Đại tá Bùi Yên Tĩnh nói.

Lãnh đạo các địa phương, cơ quan dự hội nghị.

Trách nhiệm của những người đi sau

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM - nhìn nhận Chiến dịch 500 ngày đêm trong thời gian qua là điều kiện để các cơ quan, đơn vị thực hiện bài bản, tốt hơn trong công việc ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi tại hội nghị.

Theo ông Cường, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, thành phố đã làm được hai công việc rất quan trọng là hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trước tiến độ so với yêu cầu; tập hợp tư liệu, phối hợp các cơ quan, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức các hội thảo và tổ chức tìm kiếm sơ bộ tại 16 địa điểm.

Từ 16 địa điểm này, thành phố phối hợp các cơ quan tiến hành rà soát thông tin và thực hiện các bước liên quan nhằm làm cơ sở tổ chức đào tìm ở 5 điểm, trong đó có 2 điểm tiến hành quy tập có kết quả.

“Kết quả đó đã tạo niềm tin để chúng ta làm kỹ lưỡng, quyết liệt hơn ở những điểm còn lại trong thời gian tới”, ông Cường nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng tham gia các nhiệm vụ từ thời điểm đào thăm dò, lấy mẫu sinh phẩm cho đến công tác tìm kiếm, quy tập.

Về nhiệm vụ trong giai đoạn tới, ông Cường nêu rõ còn nhiều việc để làm, trong đó cần tiếp tục khảo sát, tìm kiếm và việc này phải làm tốt hơn, nhanh hơn.

Các cơ quan, đơn vị các cấp, các địa phương cần hết sức tập trung nhằm thể hiện trách nhiệm của những người đi sau với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. “Chúng ta nhất định không để sót bất cứ thông tin, dữ liệu nào để tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ”, ông Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen biểu dương sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng