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Pháp luật

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Bạn gái khai về khối tài sản 'khủng' ở nước ngoài của Mr Pips

Hoàng An

TPO - Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips) cho biết, chỉ giữ tiền, tài sản cho bạn trai chứ không có quyền quyết định. Bị cáo này còn khai về những tài khoản ngân hàng và bất động sản trị giá 700 nghìn USD của Mr Pips tại Campuchia, Úc.

Sang Campuchia đứng tên bất động sản giúp bạn trai

Cuối ngày 29/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips). Trong vụ án, Tâm bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền gần 400 tỷ đồng bằng cách mua USD, vàng và hàng chục bất động sản.

Trên bục khai báo, Tâm cho biết quen và yêu Nam từ 2017 đến nay. “Thế bây giờ thế nào?", Chủ tọa hỏi. Tâm im lặng, không trả lời.

Theo Tâm, khi mới quen nhau, cô biết Nam làm chứng khoán quốc tế. Năm 2023, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, công việc rất bận rộn. Ở trong nước, mỗi khi nhớ Tâm lặn lội sang Campuchia với Nam.

Bị cáo khai hai người chung sống, Nam đưa rất nhiều tài sản cho quản lý (gồm: tiền, vàng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ...). Dù cầm nhiều tiền mặt nhưng Tâm không tự ý sử dụng, Nam nhờ mua thứ gì bị cáo sẽ mua theo yêu cầu.

Nguyễn Thanh Tâm cho biết, thời điểm mới khởi tố, bị cáo giữ trong nhà hơn 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1 triệu USD. Khoản tiền này xếp thành từng tệp để trong tủ quần áo, ra ngoài chỉ cần khóa cửa vẫn an toàn.

Tâm cũng thừa nhận mua hộ Nam 15 bất động sản. Riêng ô tô Nam tự mua hoặc nhờ em trai ruột đứng tên. Sau này em trai ra nước ngoài, do có nhu cầu muốn bán Tâm nhận ủy quyền từ em trai của Nam bán xe thu tiền về.

Ngoài ra, Tâm còn được Nam nhờ mua hộ 1 triệu USD; sang Campuchia đứng tên căn hộ trị giá 700.000 USD.

Tâm cho biết có 3 tài khoản ngân hàng ở Úc, Thái Lan, Campuchia. Trong đó, 2 tài khoản ở Úc và Campuchia có gần 4 tỷ đồng, đây là tiền của Nam. Riêng tài khoản ở Campuchia, Tâm ban đầu sử dụng rồi chuyển giao cho một người bạn của Nam quản lý, sau này cơ quan điều tra thông báo mới biết còn 400.000 USD.

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Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm

Nắm giữ hàng trăm tỷ chỉ dùng túi xách vài triệu đồng

“Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông nom tiền”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Tâm trả lời có làm công việc marketing tại một doanh nghiệp ngoài hệ thống lừa đảo của Nam.

Theo trình bày của Tâm, khi bị khởi tố cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm kg vàng do bị cáo đang cất giữ trong các căn hộ; thu nhiều ví, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ và nhiều trang sức.

“Những món đồ này đều do Nam mua, chỉ một phần trang sức nhỏ được bị cáo mua bằng tiền của mình”, Tâm kể.

“Bị truy tố tội rửa tiền, với khoảng 384 tỷ đồng bị cáo có ý kiến gì không?", Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Tâm bày tỏ băn khoăn và đề nghị Tòa xem xét lại bởi toàn bộ tài sản đều là của Nam, bị cáo không có quyền quyết định.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Tâm cũng đề nghị Tòa xem xét khoản 71 tỷ đồng đã chuyển cho ông Phó Đức Thắng (bố của Nam). Tâm lập luận rằng tiền chuyển theo yêu cầu của người tình, sau khi chuyển ông Thắng làm gì là thẩm quyền của ông ấy, không còn liên quan đến bị cáo nhưng trong cáo trạng cơ quan tố tụng vẫn áp đặt phải chịu trách nhiệm.

Chủ tọa nghe xong liền hỏi “bị cáo thấy mình có trách nhiệm với bao nhiêu tiền?”. Nguyễn Thanh Tâm liệt kê đã mua một số căn hộ, đồ hiệu…, ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Liên quan khối tài sản bị thu giữ làm sao để phân biệt được đâu là tiền của Nam, đâu là tiền của mình? Bị cáo Tâm tự đánh giá bản thân đã rất trung thực khi làm việc với cơ quan điều tra. Cô không tự nhận vơ tài sản về mình, nếu muốn chiếm đoạt làm của riêng rất dễ vì các tài sản mua không có hóa đơn chứng từ.

Tâm cho hay, túi xách của bị cáo dùng chỉ vài triệu đồng, cái nào của Nam mua mới là hàng hiệu vì đắt tiền. Nam rất hay mua đồ, hứng lên là đi mua, nhiều lần bị cáo khuyên ngăn, Nam nghe xong lại lén đi mua về.

Đánh giá về hành vi của mình trong vụ án, Tâm cho rằng khi bị án Bùi Trung Đức bị khởi tố, cô đã không tìm hiểu kỹ liệu người tình của mình có liên đới hay không. “Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ được Nam là người giỏi, số tiền có được là xứng đáng”, Nguyễn Thanh Tâm nói.

Ngày mai, Tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo!

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#Mr Pips #Người tình của Mr Pips #Nguyễn Thanh Tâm #Lừa đảo

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