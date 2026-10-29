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Giúp sinh viên không mắc bẫy lừa đảo

Nguyễn Hoài

TPO - Từ thực tiễn nhiều sinh viên, dù thành thạo công nghệ vẫn bị “bắt cóc online”, Dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo” vừa được triển khai, nhằm giúp người trẻ phòng ngừa, nhận diện lừa đảo trực tuyến.

Sáng 29/10, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp với TikTok Việt Nam chính thức được phát động Dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo”.

Dự án được triển khai trong bối cảnh, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, khó nhận diện.

Các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói, danh tính và những phương thức thao túng tâm lý để khai thác sự tin tưởng, tình cảm hoặc nỗi sợ hãi của nạn nhân.

Đáng chú ý, ngay cả những người trẻ thường xuyên tiếp cận công nghệ cũng có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Những vụ việc sinh viên bị thao túng tâm lý thông qua thủ đoạn “bắt cóc online” cho thấy việc sử dụng thành thạo các nền tảng số không đồng nghĩa với khả năng tự bảo vệ trước những tình huống lừa đảo phức tạp.

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Các đại biểu công bố phát động Dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo”.

Với thông điệp “Trang bị kiến thức Làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo – Lan tỏa hành động”, CyberZ không chỉ hướng tới giúp sinh viên tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, mà còn khuyến khích người trẻ chủ động tham gia bảo vệ cộng đồng, từng bước hình thành mạng lưới những “Chiến binh số” có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm.

Thông qua các hoạt động cung cấp tri thức, đào tạo kỹ năng, thực hành tình huống và sáng tạo nội dung truyền thông, dự án hướng tới xây dựng cộng đồng sinh viên có khả năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức an toàn số tới gia đình, bạn bè và xã hội.

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi CyberZ Challenge, tạo môi trường để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, đề xuất các ý tưởng truyền thông và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Những ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện, kết nối nguồn lực triển khai thực tế, hướng tới phát triển các hoạt động cộng đồng có tính kế thừa và bền vững.

Cùng với đó, Cổng thông tin CyberZ được xây dựng nhằm tập hợp kiến thức, tài liệu và các hoạt động của dự án. Đây là không gian để sinh viên tiếp cận thông tin, kiểm tra kiến thức, thực hành nhận diện những tình huống lừa đảo thường gặp và nâng cao kỹ năng ứng phó trên môi trường số.

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Sinh viên tham gia lễ phát động Dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo”, sáng 29/10.

Bên cạnh đó, #LuaDaoTrucTuyen tiếp tục là hashtag chính của chương trình năm nay trên TikTok, với hơn 151.500 nội dung được đăng tải tính đến thời điểm hiện tại.

Thông qua hashtag này, các nhà sáng tạo nội dung và sinh viên được khuyến khích tiếp tục sáng tạo, chia sẻ các video cung cấp kiến thức, hướng dẫn nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, người dùng có thể tìm kiếm hashtag #LuaDaoTrucTuyen trên TikTok để dễ dàng tiếp cận những thông tin và kỹ năng hữu ích, chủ động bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức tới cộng đồng.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những thủ đoạn đã xảy ra, mà cần chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ liên tục biến đổi.

Điểm đáng ghi nhận của CyberZ không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông hay cuộc thi sáng tạo, mà còn ở sự thay đổi trong cách tiếp cận, không chỉ bảo vệ thế hệ trẻ trước lừa đảo, mà còn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người trẻ để cùng tham gia bảo vệ cộng đồng.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo ông Vũ Duy Hiền, giá trị của dự án không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông, mà còn ở mô hình hợp tác, kết nối thế mạnh của các bên trong lĩnh vực chuyên môn, công nghệ, giáo dục, truyền thông và sức sáng tạo của sinh viên.

Khi những nguồn lực này được tập hợp và phát huy vì mục tiêu chung, dự án có điều kiện tạo ra các giá trị thiết thực, vượt ra ngoài phạm vi hoạt động riêng lẻ của từng tổ chức.

"Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kỳ vọng CyberZ sẽ góp phần phát hiện những ý tưởng mới, những tài năng trẻ và hỗ trợ các sáng kiến có tiềm năng phát triển thành những giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng", ông Hiền chia sẻ.

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#CyberZ #lừa đảo trực tuyến #phòng chống lừa đảo #sinh viên #an ninh mạng #CyberZ Challenge #bắt cóc online

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