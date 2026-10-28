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Giáo dục

Thông tin mới về 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh ở Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Ba cơ sở giáo dục công lập tại phường Nha Trang đang quản lý hơn 22.000 học sinh, trong đó Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô lớn nhất với 287 lớp, 10.557 học sinh. Địa phương dự kiến duy trì mô hình hiện tại đến hết năm học 2026-2027, đồng thời rà soát nhân sự, nâng cấp cơ sở vật chất và giảm áp lực quản trị.

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, địa phương đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả rà soát mô hình trường học quy mô lớn, đồng thời đề xuất giải pháp vận hành trong năm học 2026-2027.

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Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô 287 lớp, 10.557 học sinh.

Sau sắp xếp, phường Nha Trang có ba cơ sở giáo dục công lập gồm Trường Mầm non Nha Trang, Trường Tiểu học Nha Trang và Trường THCS Nha Trang, với tổng cộng 22.307 trẻ, học sinh thuộc 616 nhóm, lớp và 1.476 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động.

Trong đó, Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô lớn nhất với 287 lớp, 10.557 học sinh; Trường THCS Nha Trang có 205 lớp, 8.734 học sinh; Trường Mầm non Nha Trang có 124 nhóm, lớp với 3.016 trẻ.

Theo UBND phường, việc tập trung đầu mối quản lý giúp thống nhất kế hoạch giáo dục, điều phối giáo viên và chuẩn hóa hoạt động giữa các cơ sở. Tuy nhiên, quy mô lớn cũng gây áp lực lên công tác điều hành, nhân sự hành chính và bảo đảm an toàn trường học.

Một số môn học ở cấp THCS còn thiếu giáo viên như Toán thiếu 10 giáo viên, Ngữ văn thiếu 6 giáo viên, Địa lý và Tin học mỗi môn thiếu 5 giáo viên. Cơ sở vật chất giữa các phân hiệu chưa đồng đều, một số phòng học, bếp ăn xuống cấp; khối lượng hồ sơ nhân sự, tài chính và quản lý bán trú cũng tạo áp lực cho đội ngũ hành chính.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, UBND phường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt và linh hoạt để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trên.
UBND phường đề xuất duy trì mô hình hiện tại đến hết năm học 2026-2027, đồng thời triển khai các giải pháp giảm tải quản lý, bổ sung nhân lực và nâng cấp cơ sở vật chất.

Cụ thể, địa phương yêu cầu hiệu trưởng tăng cường phân quyền cho phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý và thiết lập quy trình xử lý sự cố tại chỗ. Các trường được định hướng đẩy mạnh điều hành trực tuyến, số hóa hồ sơ, thống nhất biểu mẫu và giảm các báo cáo trùng lặp.

Về nhân sự, phường sẽ rà soát vị trí việc làm, chủ động điều tiết giáo viên trong phạm vi cho phép, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những thiếu hụt vượt khả năng xử lý của địa phương. Các vị trí kế toán, y tế học đường, công nghệ thông tin và nhân sự phụ trách công tác Đội tại những nơi còn thiếu được xác định là nhóm cần ưu tiên.

Đối với cơ sở vật chất, các trường phải rà soát nguy cơ tại từng phân hiệu, ưu tiên khắc phục phòng học xuống cấp, bếp ăn, lối thoát hiểm và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Công tác kiểm tra an toàn trường học, quản lý bán trú và công khai thu chi cũng sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh.

UBND phường đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh; tiếp nhận phản ánh tại từng cơ sở, công khai kết quả giải quyết. Việc đánh giá hoạt động các phân hiệu phải tính đến điều kiện thực tế, tránh áp dụng máy móc một tiêu chí cho những địa điểm có đặc thù khác nhau.

Sau khi kết thúc năm học 2026-2027, địa phương sẽ tổng kết một năm vận hành, đánh giá hiệu quả quản trị, mức độ quá tải của đội ngũ, chất lượng giáo dục và điều kiện an toàn trường học để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

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#UBND phường Nha Trang #Trường Tiểu học Nha Trang #Sắp xếp #Bếp ăn bán trú

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