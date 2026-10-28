Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Đại sứ Hoa Kỳ làm việc với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nguyễn Hoàn

TPO - Chiều 27/10, bà Jennifer Wicks – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, TP Hải Phòng.

Tham gia đoàn công tác có ông George McNamara, phu quân Đại sứ; ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế và bà Bùi Phương Anh, cố vấn Education USA.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã giới thiệu khái quát về lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu nổi bật trong đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, cũng như định hướng phát triển của trường trong giai đoạn mới.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, cử nhân, sĩ quan, thuyền viên hàng hải, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

dhhh5.jpg
Bà Jennifer Wicks – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo gần 27.000 sinh viên, học viên, với đội ngũ giảng viên và cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và huấn luyện chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng hải trong nước và quốc tế.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương nhấn mạnh, nhà trường luôn chú trọng mở rộng quan hệ với các cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế, trong đó, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng.

Tiêu biểu là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với Học viện Hàng hải Cal Poly (Cal Poly Maritime Academy) - tiền thân là Học viện Hàng hải California, thuộc Hệ thống Đại học Bang California.

dhhh-2829.jpg
dhhh.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Từ năm 2010, hai bên đã phối hợp triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến. Tiêu biểu là chương trình Kinh tế Hàng hải và chương trình Kinh doanh quốc tế và Logistics, đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và giao lưu văn hóa.

Tính đến năm 2026, các chương trình đào tạo tiên tiến đã thu hút khoảng 3.500 lượt sinh viên tham gia qua 15 khóa học. Hoạt động trao đổi sinh viên và giảng viên giữa hai bên cũng được duy trì thường xuyên. Từ tháng 11/2011 đến nay, nhà trường đã nhiều lần đón các đoàn giảng viên và sinh viên của Học viện Hàng hải Cal Poly đến thăm, giao lưu và tìm hiểu môi trường học tập tại trường. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu học thuật, tạo môi trường học tập đa văn hóa và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ còn được thể hiện thông qua các chương trình phát triển năng lực ngoại ngữ, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ sinh viên. Trong giai đoạn 2013-2022, Cục Hàng hải Hoa Kỳ đã tài trợ học bổng cho 39 sinh viên của nhà trường.

Các chương trình đào tạo tiếng Anh, hoạt động của giảng viên tình nguyện và những sáng kiến hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho giảng viên, sinh viên.

Tại buổi làm việc, bà Jennifer Wicks bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô đào tạo, năng lực chuyên môn và những kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các cơ sở giáo dục, tổ chức của Hoa Kỳ.

Bà Jennifer Wicks chúc mừng những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

dhhh4.jpg
dhhh-1708.jpg
Bà Jennifer Wicks và đoàn công tác đi tham quan các hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy tàu biển tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Jennifer Wicks - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã tham quan các hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy tàu biển, tìm hiểu các hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo và huấn luyện chuyên ngành hàng hải.

Đây là những cơ sở thực hành, huấn luyện quan trọng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các tình huống nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Xem thêm

#Hải Phòng #Trường Đại học Hàng hải Việt Nam #Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ

Cùng chuyên mục

Giảng viên trẻ tăng cường về xã, mở lớp ‘vá’ kiến thức cho học sinh vùng biên

Giảng viên trẻ tăng cường về xã, mở lớp ‘vá’ kiến thức cho học sinh vùng biên

TPO - Giữa vùng biên Chiềng Khương (tỉnh Sơn La) còn nhiều khó khăn, sau giờ công tác, người chiến sĩ trẻ lại miệt mài với hành trình “cõng chữ” cho học sinh nghèo. Qua những bài toán được giảng giải, những kiến thức được ôn luyện, anh từng bước giúp các em củng cố nền tảng kiến thức, tìm lại niềm tin và giúp các em nối dài ước mơ đến trường.

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung: Kỳ vọng dần bỏ được các kỳ thi lớn trên toàn quốc

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung: Kỳ vọng dần bỏ được các kỳ thi lớn trên toàn quốc

TPO - Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung đối với học sinh cuối cấp, kỳ vọng sẽ dần bỏ được các kỳ thi theo quy mô lớn cả nước, vốn đầy áp lực, thiếu công bằng, khách quan. Bên cạnh đó, quản lý học bạ số hóa, nguồn dữ liệu có thể giúp nhận diện học sinh sa sút hoặc những trường hợp cần hỗ trợ về học tập nhanh chóng nhất.

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2026: Trường Đại học Kinh tế - Luật mở 3 ngành học mới

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2026: Trường Đại học Kinh tế - Luật mở 3 ngành học mới

Trong đợt 2 tuyển sinh sau đại học năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) mở mới ba ngành: thạc sĩ Toán kinh tế, thạc sĩ Quản lý công và tiến sĩ Kế toán. Việc mở mới các ngành học này nhằm cung cấp nguồn nhân lực cấp cao có năng lực phân tích dữ liệu, quản trị và hoạch định chính sách.

Từ nghiên cứu khoa học đến khát vọng cống hiến của sinh viên ngành y, dược

Từ nghiên cứu khoa học đến khát vọng cống hiến của sinh viên ngành y, dược

Học tập để tiếp nhận tri thức, nghiên cứu để sáng tạo tri thức và lấy y đức làm nền tảng phụng sự con người là thông điệp được lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột gửi gắm tại lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026 - 2027. Đây không chỉ là hoạt động thúc đẩy phong trào học thuật mà còn hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cách nào để học sinh tránh xa ma túy núp bóng kẹo, tinh dầu

Cách nào để học sinh tránh xa ma túy núp bóng kẹo, tinh dầu

TPO - Từ thuốc lá điện tử đến ma túy núp bóng kẹo, tinh dầu, những cám dỗ đang len lỏi vào học đường đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Diễn đàn do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức không chỉ giúp học sinh nhận diện nguy cơ, mà còn khơi dậy bản lĩnh nói không với chất gây nghiện, hướng tới xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.

Công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ trở thành tiêu chuẩn năng lực. Ảnh minh họa

Trợ giảng đại học phải có năng lực AI

TPO - Bộ GD&ĐT ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Đáng chú ý, trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngoại ngữ; thời gian làm việc được quy định 40 giờ/tuần.

Thầy Trịnh Vĩnh Thanh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường THCS - THPT Hồng Hà chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Học Văn thời AI: Đừng để công nghệ tư duy thay mình

TPO - AI có thể hỗ trợ lập luận, sắp xếp câu chữ nhưng học sinh cần tự hình thành ý tưởng và kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn riêng vẫn là những điều người học phải chủ động bồi đắp.

Học sinh Nghệ An lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử

TPO - Thông qua chương trình tọa đàm diễn ra chiều 27/10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An), học sinh sẽ được trang bị thêm kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới; cách nhận diện nguy cơ, nhận biết những chiêu thức lôi kéo, dụ dỗ và kỹ năng chủ động phòng tránh. Không chỉ hào hứng tham gia, các em còn chia sẻ những điều bổ ích tiếp thu được, đồng thời gửi gắm thông điệp đến bạn bè và cộng đồng cùng nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc và chất gây nghiện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe