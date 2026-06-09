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Giáo dục

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Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hệ thống mô phỏng buồng máy tàu hiện đại

Nguyễn Hoàn

TPO - Ngày 9/6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hệ thống mô phỏng buồng máy tàu biển hiện đại, tích hợp các công nghệ động cơ tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trên các đội tàu thế giới.

Ngày 9/6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) phối hợp với Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd. (Công ty NSU) tổ chức lễ bàn giao hệ thống mô phỏng buồng máy (Full Mission Engine Room Simulator) phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty NSU, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác bền vững được hai bên xây dựng và phát triển trong gần 30 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, quan hệ hợp tác chính thức giữa nhà trường và Công ty NSU được thiết lập từ năm 1996, khi những thuyền viên Việt Nam đầu tiên bắt đầu làm việc trên đội tàu của doanh nghiệp Nhật Bản. Từ đó đến nay, hai bên không ngừng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, giảng viên và thuyền viên Việt Nam.

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Lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng Công ty NSU cắt băng khai trương hệ thống mô phỏng buồng máy tàu biển hiện đại.

​Đặc biệt, trong giai đoạn 1997-2002, khi cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hàng hải của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, Công ty NSU đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị huấn luyện hiện đại cho Công ty VINIC và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trong đó có các hệ thống Radar ARPA, GMDSS cùng nhiều thiết bị chuyên ngành khác. Những hỗ trợ này góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực đào tạo, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ giáo dục hàng hải, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành hàng hải Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Không chỉ hỗ trợ trang thiết bị, Công ty NSU còn tạo điều kiện về học bổng, thực tập và cơ hội việc làm trên đội tàu hiện đại của Nhật Bản cho nhiều thế hệ sinh viên, giảng viên và thuyền viên Việt Nam.

Qua môi trường làm việc chuyên nghiệp theo các tiêu chuẩn khai thác hàng hải tiên tiến, nhiều cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, thuyền viên được đào tạo từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã từng bước khẳng định năng lực trên các đội tàu hiện đại của thế giới, đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành quan trọng như: thuyền trưởng, máy trưởng trên các tàu siêu trường, siêu trọng.

Trong đó có tàu NSU Brazil - tàu chở quặng có trọng tải khoảng 400.000 tấn, tàu Vinashin Sun do Việt Nam đóng mới. Đây được xem là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác bền vững giữa cơ sở đào tạo hàng hải và doanh nghiệp vận tải biển quốc tế.

Năm 2026 cũng là dấu mốc đặc biệt khi Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập, đồng thời hai bên hướng tới 30 năm hợp tác. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của nhà trường, Công ty NSU quyết định tài trợ cho nhà trường hệ thống mô phỏng buồng máy hiện đại với tổng giá trị khoảng 14 tỷ đồng.

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Các đại biểu, học viên trải nghiệm hệ thống mô phỏng buồng máy tàu biển mới hiện đại.

Đây là một trong những hệ thống mô phỏng tiên tiến, cho phép tái hiện môi trường khai thác tàu biển thực tế, tích hợp nhiều công nghệ động cơ hiện đại như động cơ sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), động cơ nhiên liệu kép (Dual Fuel) cùng nhiều công nghệ mới đang được ứng dụng rộng rãi trên đội tàu thế giới.

Khoản tài trợ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành vận tải biển toàn cầu đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon và ứng dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường. Việc đưa hệ thống vào khai thác sẽ giúp sinh viên, học viên và thuyền viên Việt Nam sớm tiếp cận các công nghệ hàng hải tiên tiến, nâng cao năng lực vận hành, quản lý và khai thác các thế hệ tàu mới theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa được phê duyệt Đề án phát triển trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc được đầu tư bổ sung hệ thống mô phỏng buồng máy hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường vận tải biển quốc tế.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Đại học hàng hải Việt Nam #tàu biển

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