Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2026: Trường Đại học Kinh tế - Luật mở 3 ngành học mới

Trong đợt 2 tuyển sinh sau đại học năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) mở mới ba ngành: thạc sĩ Toán kinh tế, thạc sĩ Quản lý công và tiến sĩ Kế toán. Việc mở mới các ngành học này nhằm cung cấp nguồn nhân lực cấp cao có năng lực phân tích dữ liệu, quản trị và hoạch định chính sách.

Ba ngành mới gắn với phân tích và quản trị

Chương trình Thạc sĩ Toán kinh tế kết hợp nền tảng toán học, thống kê và phương pháp định lượng với trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ phân tích dữ liệu hiện đại. Người học được trang bị năng lực phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo, đánh giá rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực nhằm hỗ trợ ra quyết định trong kinh tế và kinh doanh.

Chương trình được thiết kế theo hai định hướng: (1) định hướng nghiên cứu: phù hợp với người mong muốn phát triển chuyên môn học thuật, nghiên cứu chuyên sâu hoặc tiếp tục học tiến sĩ; (2) định hướng ứng dụng: dành cho người muốn nâng cao năng lực chuyên môn, giải quyết các bài toán thực tiễn trong doanh nghiệp và tổ chức.

Các tân tiến sĩ UEL tại Lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 24/10/2026

Thạc sĩ Quản lý công được xây dựng trên nền tảng liên ngành quản lý, kinh tế, luật và công nghệ, chú trọng chuyển đổi số, phát triển bền vững, quản lý dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Người làm trong khu vực công có thể dùng cách tiếp cận này để xem xét hiệu quả cung cấp dịch vụ, phân bổ nguồn lực hay hoạch định và đánh giá chính sách. Một quy trình hành chính cần cải tiến, chẳng hạn, có thể được phân tích qua thời gian xử lý, chi phí thực hiện và mức độ đáp ứng nhu cầu người dân.

Ở trình độ tiến sĩ, ngành Kế toán đào tạo theo định hướng nghiên cứu, với chỉ tiêu tuyển sinh là 20. Nghiên cứu sinh (đã có bằng thạc sĩ) sẽ hoàn thành 90 tín chỉ trong 3 năm, trong đó luận án chiếm 70 tín chỉ. Chương trình đào tạo tập trung vào lý thuyết kế toán, phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và công bố quốc tế. Người học được kết nối với doanh nghiệp, công ty kiểm toán uy tín thông qua mạng lưới đối tác của Khoa Kế toán – Kiểm toán.

Tiến sĩ: ba nhóm nghiên cứu sinh, chính sách riêng cho người học toàn thời gian

Ngoài nhóm tự bảo đảm kinh phí, Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai hai nhóm nghiên cứu sinh toàn thời gian là UEL Plus và UEL Elite. Theo chính sách dự kiến, người ngoài Trường thuộc nhóm UEL Plus có thể được hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng trong 36 tháng; nhóm UEL Elite được hỗ trợ tối đa 1,62 tỷ đồng.

Các tân thạc sĩ UEL tại Lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 24/10/2026

Với người đã đi làm, điểm xuất phát hợp lý là một vấn đề cụ thể ở cơ quan, doanh nghiệp mà kinh nghiệm chưa đủ để giải quyết. Từ đó, người học cân nhắc nền tảng chuyên môn, mục tiêu nghề nghiệp và quỹ thời gian để chọn giữa con đường nâng cao năng lực phân tích, quản trị ở bậc thạc sĩ hay theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu ở bậc tiến sĩ.

Giải những bài toán trong kỷ nguyên số

Hiện nay, khi đối mặt với các quyết định kinh doanh như mở rộng thị trường hay tối ưu chi phí, các tổ chức và doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm chủ quan.

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng nhiều nhưng chỉ phát huy giá trị khi người quản lý, nhân sự phụ trách biết thu thập, chọn lọc và kiểm chứng để lường trước rủi ro. Cả khu vực công và tư nhân đều đang "khát" nhân sự có khả năng kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp phân tích số liệu khoa học.

UEL tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2026

Với định hướng ứng dụng, các chương trình sau đại học tại UEL được thiết kế để “bắt” trúng những vấn đề cụ thể mà học viên đang gặp phải ở cơ quan, doanh nghiệp. Còn những học viên và nghiên cứu sinh theo định hướng nghiên cứu sẽ tập trung phát triển các đề tài chuyên sâu, kiến tạo nền tảng học thuật vững chắc hướng tới lộ trình trở thành giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học.