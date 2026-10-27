9Study phát triển kho đề luyện thi trực tuyến phục vụ học sinh THPT

Với kho đề thực chiến, phòng thi ảo và các công cụ hỗ trợ học tập, 9Study hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu ôn thi chất lượng, giúp học sinh THPT trên cả nước chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Trước sự đa dạng của nguồn tài liệu trên Internet, việc tìm kiếm bộ đề phù hợp với cấu trúc kỳ thi và nhu cầu ôn tập vẫn là thách thức đối với nhiều học sinh. Không chỉ cần số lượng đề phong phú, người học còn cần tài liệu có tính hệ thống, đáp ứng mục tiêu luyện tập và hỗ trợ quá trình tự đánh giá năng lực.

Hiểu được nhu cầu này, 9Study phát triển nền tảng luyện thi trực tuyến với hệ thống tài liệu đa dạng, phục vụ các kỳ thi như tốt nghiệp THPT, Đánh giá năng lực (HSA), Đánh giá tư duy (TSA) và V-ACT. Nguồn học liệu được tổ chức theo từng kỳ thi, giúp học sinh lựa chọn nội dung ôn luyện phù hợp với định hướng tuyển sinh của mình

Giao diện kho đề của kì thi THPT trên nền tảng 9Study

9Study hướng tới đưa nguồn tài liệu chất lượng đến học sinh toàn quốc

Thông qua kho đề được biên soạn, 9Study hướng tới cung cấp nguồn bài tập phục vụ nhu cầu ôn luyện theo từng kỳ thi. Kết hợp với phòng thi ảo tương ứng của kì thi, học sinh có thể làm quen với hình thức làm bài, rèn luyện kỹ năng phân bổ thời gian và đánh giá năng lực thông qua quá trình thực hành.

Giao diện phòng thi ảo trên nền tảng 9Study

Bên cạnh đó, nền tảng 9Study tích hợp hệ thống lý thuyết, sổ lỗi sai và AI lộ trình cá nhân hóa nhằm hỗ trợ học sinh tổ chức quá trình ôn tập. Các công cụ này giúp người học hệ thống kiến thức, nhìn lại những lỗi thường gặp và xác định nội dung cần ưu tiên. Nhờ đó, quá trình luyện thi không chỉ tập trung vào số lượng đề đã hoàn thành mà còn hướng tới việc rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm bài.

Đại diện 9Study cho biết, mục tiêu của nền tảng không chỉ là xây dựng một địa chỉ luyện đề trực tuyến, mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tài liệu ôn thi có hệ thống cho học sinh trên cả nước. Thông qua kho đề thực chiến và các công cụ học tập, nền tảng hướng tới đồng hành cùng người học trong quá trình củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Khám phá nền tảng luyện thi 9Study tại 9study.vn để trải nghiệm kho đề thực chiến và các công cụ hỗ trợ ôn thi dành cho học sinh THPT.