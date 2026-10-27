Tấm bằng tốt nghiệp và hành trình trưởng thành của người trẻ đồng bằng sông Cửu Long

Lễ tốt nghiệp khóa 7 tại Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Cần Thơ không chỉ đánh dấu chặng đường học tập của các sinh viên mà còn là dịp để gia đình nhìn lại hành trình trưởng thành của con em mình.

Ngày 27/10, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026, với sự tham dự của các tân khoa, gia đình và giảng viên. Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là dịp chứng kiến con nhận bằng, mà còn là thời điểm nhìn lại một chặng đường học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trong khuôn khổ buổi lễ mang chủ đề Constellation – Where Stars Align, những tấm bằng được trao đi đánh dấu việc hoàn thành một giai đoạn học tập. Phía sau cột mốc ấy là hành trình mà mỗi sinh viên và gia đình đã cùng trải qua, từ những ngày đầu làm quen với môi trường học tập mới đến thời điểm chuẩn bị cho những lựa chọn tiếp theo.

Niềm vui của cha mẹ khi con trưởng thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Chỉ, phụ huynh tân khoa Huỳnh Thị Ngọc Trang, bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến con gái hoàn thành chặng đường học tập.

“Nhìn thấy các con trưởng thành, biết nỗ lực và có trách nhiệm hơn với tương lai, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm cha, làm mẹ”, ông chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Chỉ - phụ huynh tân khoa Huỳnh Thị Ngọc Trang, phát biểu tại Lễ tốt nghiệp BTEC FPT Cần Thơ

Với ông Chỉ, ngày tốt nghiệp còn là dịp để nhìn lại những thay đổi của con trong quá trình học tập. Từ một sinh viên mới bước vào giảng đường, người trẻ hôm nay đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mới, khi những lựa chọn về công việc và con đường phát triển cá nhân dần trở thành vấn đề cần tự mình quyết định.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các giảng viên đã đồng hành với sinh viên trong quá trình học tập, giúp các em rèn luyện kiến thức, sự tự tin và khả năng vượt qua khó khăn.

Ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của sinh viên, bà Nguyễn Thị Trúc Ni - Giám đốc Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Cần Thơ cho rằng, “thành công lớn nhất của BTEC FPT Cần Thơ không chỉ là nhìn thấy các bạn hoàn thành chương trình học, mà là chứng kiến các bạn trưởng thành hơn trong tư duy, vững vàng hơn trong bản lĩnh và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc không ngừng thay đổi”

Bà Nguyễn Thị Trúc Ni- Giám đốc Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Cần Thơ

Những chia sẻ ấy nhắc nhớ sinh viên một điều quý giá: thành quả học tập không chỉ có ý nghĩa với người nhận bằng. Với gia đình, đó là dịp nhìn lại những nỗ lực của con, là những thay đổi tích cực qua từng năm tháng. Với thầy cô, đó là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên, mở ra những hành trình mới với nhiều cơ hội và khát vọng phía trước

Từ giảng đường đến môi trường làm việc

BTEC FPT được thành lập tại Việt Nam năm 2017 và có mặt tại Cần Thơ từ năm 2021. Với các lĩnh vực đào tạo có yêu cầu chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp khác nhau, quá trình chuyển tiếp từ học tập sang làm việc đặt ra yêu cầu không chỉ về kiến thức, mà còn về khả năng vận dụng, thích ứng và chủ động giải quyết vấn đề.

Thời gian tới, bà Nguyễn Thị Trúc Ni cho biết sẽ tiếp tục chú trọng trải nghiệm thực tế, dự án học tập và kết nối doanh nghiệp, bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn. Mục tiêu là tạo thêm điều kiện để sinh viên nhận diện thế mạnh của bản thân, xây dựng định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Đây cũng là bài toán đặt ra với hoạt động đào tạo nghề nói chung: làm thế nào để những gì người học tiếp nhận trong nhà trường có thể chuyển hóa thành năng lực làm việc thực tế. Hiệu quả của định hướng này sẽ cần được nhìn nhận qua khả năng đáp ứng công việc, quá trình thích nghi và sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên sau khi rời giảng đường.

Với các tân khoa khóa 7 tại Cần Thơ, lễ tốt nghiệp khép lại một chặng đường học tập và mở ra nhiều lựa chọn phía trước. Tấm bằng ghi nhận kết quả đã đạt được; chặng đường tiếp theo sẽ phụ thuộc vào năng lực, sự chủ động và nỗ lực của mỗi người trẻ.

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