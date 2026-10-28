Học sinh Nghệ An sẵn sàng đối thoại về bạo lực học đường

TPO - Trước thềm diễn đàn “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” diễn ra chiều 28/10, công tác chuẩn bị tại Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An) được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng lan tỏa thông điệp tôn trọng, thấu cảm và nói không với bạo lực học đường.

Video: Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ trước diễn đàn.

Sáng 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh, Nghệ An), công tác chuẩn bị cho diễn đàn Phòng chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” được triển khai khẩn trương. Chương trình do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức, diễn ra lúc 14h30 cùng ngày.

Thầy Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, có mặt từ sớm để kiểm tra các khâu tổ chức, rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ chương trình. Trên sân khấu, học sinh tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ, hoàn thiện những phần việc cuối cùng trước giờ diễn ra diễn đàn. Không khí chuẩn bị khẩn trương nhưng hào hứng, thể hiện sự mong đợi của thầy và trò đối với một chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong xây dựng môi trường học đường an toàn.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ.

Đón chờ diễn đàn, nhiều học sinh mong muốn được lắng nghe những chia sẻ thiết thực về cách ứng xử trong quan hệ bạn bè, giải quyết bất đồng mà không làm tổn thương nhau. Các em cũng kỳ vọng có thể mạnh dạn bày tỏ những áp lực, khúc mắc trong học tập và cuộc sống, đồng thời biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè trở thành nạn nhân của hành vi bắt nạt.

Em Nguyễn Hữu Trí, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Hà Huy Tập, chia sẻ: “Em tin rằng giá trị diễn đàn Phòng chống bạo lực học đường mang lại không chỉ trong phạm vi học sinh mà còn có sức lan tỏa rộng hơn với quy mô của chương trình. Em mong chương trình sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội văn minh hơn”.

Thầy trò Trường THPT Hà Huy Tập treo cờ phướn, trang trí khuôn viên trường.

Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, đại diện lực lượng công an, nhà trường và học sinh. Thông qua khảo sát thực tế, kịch tương tác và tọa đàm, chương trình giúp học sinh nhận diện các hình thức bạo lực học đường, từ bạo lực thể chất, bạo lực ngôn từ đến cô lập, bắt nạt trên mạng xã hội.

Các khách mời sẽ trao đổi về giải pháp tháo gỡ mâu thuẫn, hỗ trợ học sinh bị bắt nạt, nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý, khuyến khích các em chủ động lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Công tác chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức “Cây tôn trọng”, lan tỏa thông điệp tôn trọng sự khác biệt, biết lắng nghe, không sử dụng bạo lực và không im lặng trước hành vi bắt nạt. Qua đó, diễn đàn hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi mỗi học sinh được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.

Theo ngành giáo dục Nghệ An, số vụ bạo lực học đường trên địa bàn có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, bắt nạt và tổn thương tâm lý trong học sinh vẫn cần được quan tâm. Thực tế này đặt ra yêu cầu chuyển từ xử lý khi vụ việc xảy ra sang chủ động phát hiện, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Học sinh check-in, hào hứng chờ đón diễn đàn.

Diễn đàn Phòng chống bạo lực học đường diễn ra vào 14h30 chiều 28/10.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn khuyến khích học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tôn trọng sự khác biệt, không cổ súy hay thờ ơ trước hành vi bắt nạt. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và học sinh trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.