Nghi bếp ăn bán trú sử dụng thịt trâu đông lạnh: Phụ huynh thức trắng đêm quây kho thực phẩm

TPO - Trong quá trình kiểm tra nơi chế biến suất ăn bán trú, phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức, xã Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện bao bì thực phẩm ghi thông tin thịt trâu Ấn Độ vứt ở khu chứa rác nên nghi ngờ, yêu cầu nhà trường phải kiểm tra, làm rõ.

Tối 27/10, mạng xã hội lan truyền video, hình ảnh ghi lại cảnh nhóm phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại một kho hàng, do nghi ngờ chứa thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú của trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 28/10, chị Chinh, phụ huynh có con theo học ở Trường tiểu học Hoài Đức cho biết, những năm trước, nhà trường có bếp ăn nấu tại trường nên phụ huynh chỉ đến kiểm tra thực phẩm đầu vào khoảng 5 giờ sáng.

Năm học này, trường không tổ chức nấu ăn, thay vào đó ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương. Công ty này có khu vực nấu ăn tại thôn Nội, xã Hoài Đức, cách trường chừng 7km.

Sáng 27/10, ban đại diện cha mẹ học sinh và đại diện nhà trường đi kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến tại địa điểm nấu ăn của công ty Mai Phương.

Theo chị Chinh, quá trình kiểm tra, một số phụ huynh phát hiện phía ngoài khu vực nấu ăn có nhiều vỏ hộp đựng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, má đùi gà đông lạnh, gà nguyên con đông lạnh.

Cũng theo lời phụ huynh, nghi ngờ công ty chế biến suất ăn lưu trữ thực phẩm ở một khu vực khác nhưng không cho kiểm tra, giữa phụ huynh và nhân viên đã xảy ra tranh cãi, xô xát.

Nghi ngờ công ty chế biến suất ăn sử dụng thực phẩm đông lạnh, phụ huynh Trường tiểu học Hoài Đức thay nhau canh nhà kho suốt 1 ngày đêm.

Sau khi phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ, gần 100 phụ huynh trường này đã thay phiên nhau túc trực tại khu vực từ khoảng 4h sáng hôm qua (27/10) đến sáng nay.

Ban đại diện phụ huynh đã cùng nhà trường lập biên bản sự việc. Thực đơn của ngày 27/10 gồm: thịt má đùi gà chiên muối, đậu non thịt sốt cà chua, bắp cải cà rốt xào, canh củ quả nấu thịt. Phụ huynh đã yêu cầu công ty đổi món má đùi gà sang thịt lợn chiên tẩm vừng, đồng thời đề nghị mở cửa kho chứa thực phẩm và kiến nghị mời đại diện UBND xã đến kiểm tra, làm rõ nghi vấn liệu có chuyện thực phẩm thịt trâu đông lạnh.

UBND xã sẽ tiếp tục xác minh

Trưa 28/10, có mặt tại bếp ăn của Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương, PV ghi nhận, UBND xã Hoài Đức đã lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc.

Lối vào nhỏ hẹp của khu vực bếp ăn của Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương (ảnh: Hà Linh)

Đây là một ngôi nhà 2 tầng trong ngõ hẹp, có tổng diện tích 570 mét, là nơi chế biến khoảng 6.000 suất ăn cho học sinh các trường học.

Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương là ngôi nhà 2 tầng, tổng diện tích 570 mét vuông, là nơi chế biến suất ăn cho nhiều trường học (ảnh: Hà Linh)

Ở tầng 1, ngay từ cửa vào là khu vực tiếp nhận thực phẩm và sơ chế. 10 giờ sáng, suất ăn của học sinh đã được nấu xong, chia theo từng khay chuyển đến các trường. Các loại máy xay thịt, dụng cụ chế biến thực phẩm vẫn còn ngổn ngang. Phía trong, gồm có 1 khu chế biến, khu thực phẩm khô, 1 khu chia thức ăn...

Khoảng 10h30 phút, suất ăn được chuyển đi các trường, khu vực sơ chế vẫn ngổn ngang. (ảnh: Hà Linh)

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức cho biết, qua kiểm tra ban đầu, khu vực kho phụ huynh phản ánh không thuộc Công ty Mai Phương. Hợp đồng thuê địa điểm này đứng tên người khác. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến sự việc đoàn kiểm tra mới ghi nhận sự việc và lập biên bản, chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Các nội dung cần làm rõ sẽ được chuyển cơ quan công an điều tra, xác minh và có kết luận theo quy định.

Các suất ăn được chia theo khay, nhân viên dùng xe kéo ra ngoài ngõ mới có thể chuyển lên xe đi đến các trường. (ảnh: Hà Linh)

Ông Dũng nói thêm, khi mở kho kiểm tra, không có thực phẩm dùng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Bên trong có một bếp, hai chảo dùng để nấu thức ăn cho cá và một nồi ninh hoa quả đã hỏng. Theo trình bày của chủ nhà, các vật dụng này được sử dụng để chế biến thức ăn cho cá. Đoàn kiểm tra cũng đã chụp ảnh, ghi hình lại hiện trạng khu vực.

Liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn bán trú, ông Dũng cho biết qua quá trình kiểm tra, Công ty Mai Phương đáp ứng các điều kiện để cung cấp suất ăn cho học sinh. Đến hôm nay, công ty vẫn cung cấp suất ăn bình thường cho các trường trên địa bàn.

Khu vực chia suất ăn của công ty này (ảnh: Hà Linh)

Đại diện UBND xã Hoài Đức cũng cho biết, công ty cung cấp, chế biến thực phẩm cho trường học đáp ứng các yêu cầu về bếp ăn một chiều và dụng cụ bảo đảm vệ sinh.

Về phản ánh của phụ huynh trong sự việc lần này, theo ông Dũng địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp suất ăn theo quy định, nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.

Đại diện địa phương cũng cho rằng khi phát hiện vấn đề bất thường, phụ huynh nên gửi ý kiến đến chính quyền xã để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Phụ huynh lo ngại bữa ăn bán trú

Ông Vũ Văn Trường, phụ huynh học sinh lớp 3A, đại diện phụ huynh tham gia đoàn kiểm tra tại bếp ăn của công ty thực phẩm sáng nay cho biết, khi mở kho hàng gần bếp ăn, chủ nhà giải thích khu vực này do con trai thuê để nấu cám cho lợn. Tuy nhiên, ông và các phụ huynh vẫn mong muốn cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc, chất lượng các loại thực phẩm.

Cũng theo ông Trường, với mức tiền ăn 35.000 đồng mỗi suất, phụ huynh luôn canh cánh nỗi lo về an toàn thực phẩm. Từ đầu năm học đến nay, rải rác các lớp đã có một số học sinh đau bụng, gặp vấn đề về tiêu hóa phải đi khám ở bệnh viện.

Trong khi đó, việc kiểm tra định kỳ của phụ huynh chủ yếu nhằm quan sát độ tươi ngon của thực phẩm dùng để chế biến bữa ăn trong ngày, chứ không đủ cơ sở để xác định thực phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hay không.

Ông Trường cho rằng điều phụ huynh mong muốn lúc này là cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh đầy đủ, làm rõ nguồn gốc thực phẩm, tình trạng bảo quản và mối liên hệ giữa khu vực kho với đơn vị cung cấp suất ăn. Qua đó, phụ huynh có cơ sở đánh giá mức độ an toàn của bữa ăn bán trú và yên tâm hơn khi cho con ăn tại trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hoài Đức cho biết, năm ngoái bếp ăn bán trú tổ chức tại trường. Tuy nhiên, năm nay số lượng học sinh đăng ký ăn tăng lên, từ hơn 900 suất lên hơn 1.000 suất nên cơ sở vật chất không đáp ứng, nhà trường ký hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn.

Theo bà Dung, để giám sát, nhà trường và phụ huynh phối hợp đi kiểm tra đầu giờ sáng đột xuất thay vì kiểm tra thường xuyên như trước. Từ đầu năm học, nhà trường chưa nhận thông tin phản ánh nào liên quan đến việc học sinh bị đau bụng, gặp vấn đề tiêu hóa sau bữa ăn bán trú.