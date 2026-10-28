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Giáo dục

Đang diễn ra diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Chiều 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh), Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Khách mời tham dự diễn đàn

Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Bá Hảo, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh; ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Đại tá Lê Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn Văn công Quân khu 4; ông Lê Văn Tâm, Trưởng phòng Tuyên truyền báo chí và xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Trung tá Đặng Xuân Huyền, Phó Trưởng công an phường Thành Vinh; anh Nguyễn Quang Thành, Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

Tham gia trao đổi tại diễn đàn có Đại úy Nguyễn Hữu Tráng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An; TS Trần Hằng Ly, giảng viên Khoa Tâm lý, Trường Sư phạm, Đại học Vinh; anh Trần Đình Huy, Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An; Thượng úy, ca sĩ Nam Giang, Đoàn Văn công Quân khu 4.

report Những giai điệu kết nối yêu thương
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Mở đầu Diễn đàn là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi và giàu cảm xúc. Không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật, các tiết mục còn góp phần truyền tải thông điệp về sự kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường.

Nhóm Freaky Crew khuấy động sân khấu với tiết mục nhảy Move On. Trên nền nhạc hiện đại, tiết tấu sôi động cùng những động tác vũ đạo khỏe khoắn, các thành viên mang đến nguồn năng lượng tươi mới, thể hiện tinh thần tự tin, năng động của tuổi trẻ.

Tiếp nối chương trình, nhóm D2C thuộc Câu lạc bộ Múa, Trường THPT Hà Huy Tập, mang đến hai tiết mục Lời ru cội nguồn và Việt Nam kiêu hãnh. Nếu Lời ru cội nguồn gợi nhắc tình yêu quê hương, nguồn cội qua những giai điệu giàu cảm xúc, thì Việt Nam kiêu hãnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Với sự chuẩn bị chu đáo và phần thể hiện đầy nhiệt huyết, các tiết mục đã tạo nên sắc màu nghệ thuật đa dạng, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, lòng tự hào và sự gắn kết giữa các bạn học sinh.

Những giai điệu và vũ điệu mở màn không chỉ làm nóng không khí diễn đàn mà còn tạo nhịp cầu cảm xúc, đưa người tham dự đến gần hơn với thông điệp của chương trình: Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết sẻ chia để đồng cảm và cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không có bạo lực.

report Học sinh và các diễn giả hưởng ứng diễn đàn
photo Hơn 1.000 học sinh dự diễn đàn
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report Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn

Ngày 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh), Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Diễn đàn mang chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn”, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, ứng phó với các hành vi bạo lực học đường, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Điểm nhấn của diễn đàn là các hoạt động tương tác trực tiếp, tạo cơ hội để học sinh chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm và tìm kiếm giải pháp trước những tình huống bạo lực học đường. Thông qua khảo sát ẩn danh bằng mã QR, học sinh sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chứng kiến hành vi bắt nạt, cô lập bạn bè và cách ứng xử khi gặp tình huống tương tự.

report Hàng trăm vụ bạo lực học đường mỗi năm

Theo số liệu được công bố, tình trạng bạo lực học đường ở Việt Nam vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT được Cổng thông tin điện tử Quốc hội dẫn lại năm 2019, mỗi năm học cả nước xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Tại phiên chất vấn năm 2023, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ năm 2021 đến thời điểm báo cáo, cả nước xảy ra gần 700 vụ bạo lực học đường, liên quan hơn 2.000 học sinh, trong đó có 800 học sinh nữ. Đến năm học 2023 –2024, theo số liệu được công bố tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2025, cả nước ghi nhận 466 vụ bạo lực học đường, liên quan 1.453 học sinh; trong đó 235 em bị tổn hại thể chất và 222 em bị tổn hại tinh thần.

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#bạo lực học đường #diễn đàn #chống bạo lực học đường #Nghệ An

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