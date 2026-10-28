Đang diễn ra diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường

report Những giai điệu kết nối yêu thương

Mở đầu Diễn đàn là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi và giàu cảm xúc. Không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật, các tiết mục còn góp phần truyền tải thông điệp về sự kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường.

Nhóm Freaky Crew khuấy động sân khấu với tiết mục nhảy Move On. Trên nền nhạc hiện đại, tiết tấu sôi động cùng những động tác vũ đạo khỏe khoắn, các thành viên mang đến nguồn năng lượng tươi mới, thể hiện tinh thần tự tin, năng động của tuổi trẻ.

Tiếp nối chương trình, nhóm D2C thuộc Câu lạc bộ Múa, Trường THPT Hà Huy Tập, mang đến hai tiết mục Lời ru cội nguồn và Việt Nam kiêu hãnh. Nếu Lời ru cội nguồn gợi nhắc tình yêu quê hương, nguồn cội qua những giai điệu giàu cảm xúc, thì Việt Nam kiêu hãnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Với sự chuẩn bị chu đáo và phần thể hiện đầy nhiệt huyết, các tiết mục đã tạo nên sắc màu nghệ thuật đa dạng, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, lòng tự hào và sự gắn kết giữa các bạn học sinh.

Những giai điệu và vũ điệu mở màn không chỉ làm nóng không khí diễn đàn mà còn tạo nhịp cầu cảm xúc, đưa người tham dự đến gần hơn với thông điệp của chương trình: Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết sẻ chia để đồng cảm và cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không có bạo lực.