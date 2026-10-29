Trường học lớn nhất Bắc Ninh sau sáp nhập vận hành ra sao?

TPO - Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) là trường học lớn nhất thành phố Bắc Ninh, sau sáp nhập các cơ sở giáo dục. Quy mô lớn mở ra cơ hội dùng chung nguồn lực, nhưng cũng đặt ra bài toán quản trị, điều phối nhân sự và nâng cấp cơ sở vật chất.

Một trường chính, ba phân hiệu

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, cô Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, cho biết trường được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập 4 trường gồm Ngô Sĩ Liên, Võ Thị Sáu, Lê Lợi và Trần Phú. Sau sáp nhập, trường có một trường chính và 3 phân hiệu. Trường chính đặt tại địa điểm Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên trước đây.

Năm học 2026-2027, trường có 123 lớp với 4.519 học sinh. Đội ngũ gồm 208 người, trong đó có một hiệu trưởng, 4 phó hiệu trưởng, 191 giáo viên và 12 nhân viên.

Theo cô Huệ, nhà trường tổ chức quản lý, điều hành thống nhất trên cơ sở quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế phối hợp giữa trường chính với các phân hiệu. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành toàn diện; các phó hiệu trưởng được phân công phụ trách từng lĩnh vực, trực tiếp theo dõi hoạt động tại trường chính và các phân hiệu.

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) trở thành trường học lớn nhất thành phố Bắc Ninh sau sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong cơ cấu này, hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tại trường chính, 3 phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách các phân hiệu. Việc giải quyết công việc, ký thay, ký xác nhận được thực hiện theo phân công, ủy quyền và quy định hiện hành.

Cách tổ chức trên nhằm duy trì sự thống nhất trong hoạt động, đồng thời gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với từng địa điểm. Các kế hoạch giáo dục, hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, tổ chức chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm được triển khai theo định hướng chung của toàn trường.

Một thuận lợi là các địa điểm tương đối gần nhau, khoảng cách từ các phân hiệu đến trường chính khoảng 1 km, đều nằm trên địa bàn phường Bắc Giang. Điều này giúp việc kiểm tra, phối hợp và điều phối nhân lực, thiết bị dạy học thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, toàn bộ 191 giáo viên đều đạt chuẩn trình độ đào tạo, bảo đảm tỷ lệ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở 100% số lớp. Đây là điều kiện để nhà trường duy trì chương trình giáo dục, đồng thời bố trí giáo viên theo khối lớp, môn học và nhu cầu thực tế tại từng địa điểm.

Việc quản lý thống nhất cũng được áp dụng đối với tài chính, tài sản và dữ liệu của nhà trường, tạo điều kiện sử dụng nguồn lực chung thay vì vận hành riêng lẻ như trước sáp nhập.

Điều hành 4 địa điểm, nhiều áp lực

Dù có những thuận lợi, quy mô 123 lớp, 4.519 học sinh tại 4 địa điểm khiến công tác quản lý, điều hành của nhà trường trở nên phức tạp hơn.

Theo cô Nguyễn Thị Huệ, hiệu trưởng phải chỉ đạo nhiều lĩnh vực, từ chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản đến bảo đảm an toàn trường học và phối hợp với cha mẹ học sinh. Trong khi đó, các hoạt động dạy học vẫn diễn ra thường xuyên tại trường chính và 3 phân hiệu, khiến việc kiểm tra, giám sát trực tiếp tất cả địa điểm gặp khó khăn về thời gian và điều kiện tổ chức.

Siêu trường nên công tác bố trí giáo viên phải đòi hỏi sự tính toán chặt chẽ.

Một bất cập cụ thể là trường chưa có phòng họp đủ diện tích để tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên môn với sự tham gia của toàn bộ 208 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện phục vụ mỗi khi cần họp tập trung vì thế gặp trở ngại.

Hạ tầng công nghệ thông tin cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị tập trung. Phần lớn thiết bị, phần mềm quản lý và điều hành được trang bị theo quy mô từng trường trước khi sáp nhập, dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa các địa điểm.

Công tác bố trí giáo viên cũng đòi hỏi sự tính toán chặt chẽ. Nhà trường phải xây dựng thời khóa biểu, phân công 191 giáo viên theo khối lớp, môn học và phân hiệu, bảo đảm định mức tiết dạy. Khi có giáo viên nghỉ đột xuất, trường cần nhanh chóng bố trí người thay thế để hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy.

Trong khi đó, nhân viên hỗ trợ hoạt động giáo dục còn thiếu ở một số vị trí việc làm, gây khó khăn cho việc phân công nhiệm vụ tại trường chính và các phân hiệu. Đối với hoạt động tập thể, toàn trường hiện chỉ có một giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, khiến việc tổ chức đồng bộ các chuyên đề, hoạt động trải nghiệm, hội thi và hoạt động Đội tại 4 địa điểm gặp trở ngại.

Cơ sở vật chất chưa đồng bộ

Bên cạnh áp lực quản trị và nhân sự, cơ sở vật chất tại một số phân hiệu cũng cần được quan tâm. Theo cô Huệ, tại Phân hiệu 1 và Phân hiệu 2, một số hạng mục đã xuống cấp, cần sửa chữa, bảo trì, gồm phòng học, công trình vệ sinh, sân chơi và thiết bị dạy học.

Thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị dạy học thông minh, học liệu số và hạ tầng mạng giữa các địa điểm chưa đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến việc triển khai các yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và chuyển đổi số trong giáo dục.

Thực tế tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên cho thấy, sáp nhập các cơ sở giáo dục không chỉ là việc tổ chức lại đầu mối quản lý. Khi quy mô học sinh và số lớp tăng lên, yêu cầu đặt ra là phải đồng bộ cơ chế điều hành, nhân lực, hạ tầng công nghệ và cơ sở vật chất để bảo đảm chất lượng dạy học tại tất cả địa điểm.