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Giáo dục

Khối Giáo dục FPT mở rộng cánh cửa nghề nghiệp ngành sư phạm tại Nghệ An - Hà Tĩnh

P.V

Ngày 27/10, Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh đã đón tiếp đoàn sinh viên Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh đến tham quan và trải nghiệm thực tế trong khuôn khổ chương trình Trải nghiệm môi trường làm việc (Workplace Tour). Đây là hoạt động định kỳ được Khối Giáo dục FPT tổ chức dành riêng cho sinh viên các trường đối tác.

Từ giảng đường đến môi trường giáo dục thực tế

Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo sư phạm và môi trường làm việc thực tế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Hiểu được điều đó, chương trình Workplace Tour đã mang đến cho sinh viên Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Trong chương trình, đoàn sinh viên được tham quan hệ thống lớp học, tìm hiểu cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục và phương pháp giảng dạy tại nhà trường. Những chia sẻ từ TS. Trần Hải Hưng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh, Tập đoàn FPT – giúp sinh viên hiểu rõ hơn về định hướng giáo dục, những điểm khác biệt trong chương trình giảng dạy cũng như yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chia sẻ tại sự kiện, TS. Nguyễn Thanh Mỹ – Trưởng Văn phòng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh cho biết nhiều cựu sinh viên của trường đang công tác tại Khối Giáo dục FPT. Hiện có tới 1/3 đội ngũ giáo viên tại FPT School Vinh là cựu sinh viên của Trường Đại học Vinh. "Đây là kết quả tích cực, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo và giải quyết đầu ra cho sinh viên", TS. Nguyễn Thanh Mỹ nhấn mạnh.

Trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại tại FPT Schools

Trong khuôn khổ Workplace Tour, sinh viên Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh đã trực tiếp khám phá hệ thống lớp học mở từ bậc Tiểu học đến THPT tại FPT School Vinh. Mỗi phòng học không chỉ là không gian giảng dạy thuần túy mà là một “trạm trải nghiệm” thực tế, giúp sinh viên cảm nhận rõ cách vận hành của mô hình giáo dục hiện đại với công nghệ tiên tiến, không gian linh hoạt và phương pháp học tập chủ động.

Chuyến tham quan không chỉ mang lại góc nhìn đa chiều mà còn giúp các giáo viên tương lai thấu hiểu triết lý “Deep Learning with Love" cùng chiến lược 1-3-5, gồm khẩu hiệu “Trải nghiệm để trưởng thành”, ba chương trình trọng tâm là Tiếng Anh, Công nghệ, Phát triển cá nhân và năm giá trị cốt lõi: Công nghệ, Sáng tạo, Đa dạng trải nghiệm, Tự lập, Tôn trọng cá nhân.

Chiến lược này chính là kim chỉ nam giúp FPT Schools kiến tạo một môi trường giáo dục nhân văn, khơi dậy đam mê học tập sâu sắc và tinh thần lan tỏa yêu thương cho cả thầy lẫn trò. Mô hình này khẳng định sự khác biệt trong tư duy giảng dạy của FPT Schools khi chuyển dịch vai trò người thầy từ người truyền đạt kiến thức thụ động sang người truyền cảm hứng, dẫn dắt học sinh chủ động học tập. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các giáo viên trẻ rèn luyện đa kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn và định hình tư duy giáo dục hiện đại.

Kết nối nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại Nghệ An – Hà Tĩnh

Bên cạnh hoạt động tham quan, chương trình chính là nhịp cầu nhân sự chiến lược trong chiến dịch tạo nguồn tuyển dụng của Khối Giáo dục FPT khi đơn vị đang liên tục mở rộng quy mô. Tại sự kiện, chị Lê Thanh Ngân – Trưởng phòng Tuyển dụng Khối Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT và anh Nguyễn Văn Quang – Cán bộ Tuyển dụng Khối Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT đã mang đến những thông tin thiết thực về cơ hội việc làm, chính sách đãi ngộ, phúc lợi và lộ trình phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nói chung và tại Khối Giáo dục FPT nói riêng. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo sinh viên.

Hoạt động này mang ý nghĩa đón đầu chiến lược khi FPT School Hà Tĩnh chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2027–2028, đồng thời tăng cường kết nối, chuẩn bị nguồn ứng viên sư phạm chất lượng cao tại khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Việc sớm tiếp cận hệ thống tuyển dụng của FPT giúp sinh viên Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh có cái nhìn thực tế về thị trường lao động, từ đó chủ động định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang vững chắc ngay trước khi tốt nghiệp.

Thực tế, từ năm 2024, Khối Giáo dục FPT đã chủ động kết nối và triển khai nhiều hoạt động hướng nghiệp thiết thực dành cho sinh viên Trường Đại học Vinh, tiêu biểu là chuỗi chương trình Workplace Tour, Career Sharing tại hệ thống FPT Schools. Sự hợp tác chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người học, giải quyết hiệu quả bài toán đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp mà còn đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ chiến lược lâu dài giữa hai đơn vị, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

#Khối Giáo dục FPT #FPT Vinh #Workplace Tour #Đại học Vinh #ngành sư phạm #việc làm giáo dục #FPT School Hà Tĩnh

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