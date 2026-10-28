Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thi vào lớp 10 chỉ còn Toán, Văn: Bộ Giáo dục nói gì?

Hà Linh

TPO - Ngày 28/10, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT cho biết, đề xuất giảm số môn thi vào lớp 10 là nhằm giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện và không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, trong đó dự kiến thi lớp 10 với hai môn Văn và Toán, giảm 1 môn hoặc 1 bài thi so với hiện nay.

Trao đổi với PV, ông Thái Văn Tài cho biết, dự thảo thông tư là sự kế thừa và cụ thể hóa một số điểm mới trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết 71 đối với giáo dục phổ thông.

Tính kế thừa của Thông tư được thể hiện trong dự thảo ở việc bảo đảm quyền được học của trẻ trong độ tuổi và cụ thể hóa một cách rất rõ các nguyên tắc chung khi triển khai giáo dục bắt buộc đối với tiểu học và THCS, hướng đến phổ cập giáo dục THPT theo tinh thần Nghị quyết 71.

Theo ông Tài, tên gọi của Thông tư là “tiếp nhận học sinh đầu cấp” đã thể hiện tinh thần sẵn sàng, bảo đảm các điều kiện để đón nhận học sinh trong độ tuổi và giảm những áp lực không cần thiết từ các kỳ thi.

tai.jpg
Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT

Đối với THPT, thực hiện tinh thần Nghị quyết 71, trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%.

Thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện nay, có những địa phương đã đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97% học sinh tốt nghiệp THCS lên lớp 10.

“Để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THPT theo tinh thần Nghị quyết 71 trong thời gian tới, số học sinh hoàn thành lớp 9 được vào học lớp 10 sẽ tăng lên, cơ bản được thực hiện tại các địa phương. Và tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào lớp 10 sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển”, ông Tài nói.

Không dùng kỳ thi gây áp lực cho học sinh

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông lý giải, việc giảm số lượng môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là xuất phát từ một số yêu cầu.

Đầu tiên, qua quá trình đánh giá, rà soát của Bộ GD&ĐT cho thấy số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giảm xuống. Xu hướng thời gian tới, nhiều địa phương sẽ không tổ chức thi tuyển.

Thứ hai, việc này thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không dùng các kỳ thi để gạt bỏ cơ hội học tập đồng thời bảo đảm quyền được học tập và giảm tối đa áp lực thi cử, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thứ ba là phải thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh. Nếu sử dụng kỹ thuật tổ chức kỳ thi để quy định môn thi, vô hình chung sẽ định hướng học sinh học theo môn thi, từ đó ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp.

Do đó, việc giảm môn thi hướng đến mục tiêu để học sinh học toàn diện, không xem kỳ thi là mục tiêu cuối cùng mà coi quá trình học tập là cơ hội phát hiện năng lực bản thân. Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng.

“Việc giảm xuống còn hai môn thi nhằm giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh và tránh vô tình định hướng các em lựa chọn ngành nghề theo môn thi”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông nhấn mạnh.

Hiện nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được Bộ GD&ĐT giao cho các địa phương, trong đó tổ chức hai môn Toán, Ngữ văn và môn thi hoặc bài thi thứ ba. Hai năm qua, đa số địa phương chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba. Môn thi thứ ba phải thay đổi sau 3 năm tổ chức thi, nhằm tránh học sinh học lệch.

Tháng 10 năm nay, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi về việc tổ chức lớp 10 với hai môn Toán và Ngữ văn.

Xem thêm

#thi tuyển lớp 10 #thi vào lớp 10 #thi lớp 10 hai môn #tuyển sinh lớp 10

Cùng chuyên mục

TPHCM cân nhắc mở rộng xét tuyển lớp 10

TPHCM cân nhắc mở rộng xét tuyển lớp 10

TPO - TPHCM đang nghiên cứu kết hợp thi tuyển và mở rộng xét tuyển lớp 10 năm học 2027–2028. Trong bối cảnh toàn thành phố có gần 211.000 học sinh lớp 9, phương án cụ thể và chỉ tiêu công lập vẫn chưa được chốt.

Thông tin mới về 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh ở Nha Trang

Thông tin mới về 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh ở Nha Trang

TPO - Ba cơ sở giáo dục công lập tại phường Nha Trang đang quản lý hơn 22.000 học sinh, trong đó Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô lớn nhất với 287 lớp, 10.557 học sinh. Địa phương dự kiến duy trì mô hình hiện tại đến hết năm học 2026-2027, đồng thời rà soát nhân sự, nâng cấp cơ sở vật chất và giảm áp lực quản trị.

Học sinh Nghệ An sẵn sàng đối thoại về bạo lực học đường

Học sinh Nghệ An sẵn sàng đối thoại về bạo lực học đường

TPO - Trước thềm diễn đàn “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” diễn ra chiều 28/10, công tác chuẩn bị tại Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An) được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng lan tỏa thông điệp tôn trọng, thấu cảm và nói không với bạo lực học đường.

Giảng viên trẻ tăng cường về xã, mở lớp ‘vá’ kiến thức cho học sinh vùng biên

Giảng viên trẻ tăng cường về xã, mở lớp ‘vá’ kiến thức cho học sinh vùng biên

TPO - Giữa vùng biên Chiềng Khương (tỉnh Sơn La) còn nhiều khó khăn, sau giờ công tác, người chiến sĩ trẻ lại miệt mài với hành trình “cõng chữ” cho học sinh nghèo. Qua những bài toán được giảng giải, những kiến thức được ôn luyện, anh từng bước giúp các em củng cố nền tảng kiến thức, tìm lại niềm tin và giúp các em nối dài ước mơ đến trường.

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung: Kỳ vọng dần bỏ được các kỳ thi lớn trên toàn quốc

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung: Kỳ vọng dần bỏ được các kỳ thi lớn trên toàn quốc

TPO - Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung đối với học sinh cuối cấp, kỳ vọng sẽ dần bỏ được các kỳ thi theo quy mô lớn cả nước, vốn đầy áp lực, thiếu công bằng, khách quan. Bên cạnh đó, quản lý học bạ số hóa, nguồn dữ liệu có thể giúp nhận diện học sinh sa sút hoặc những trường hợp cần hỗ trợ về học tập nhanh chóng nhất.

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2026: Trường Đại học Kinh tế - Luật mở 3 ngành học mới

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2026: Trường Đại học Kinh tế - Luật mở 3 ngành học mới

Trong đợt 2 tuyển sinh sau đại học năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) mở mới ba ngành: thạc sĩ Toán kinh tế, thạc sĩ Quản lý công và tiến sĩ Kế toán. Việc mở mới các ngành học này nhằm cung cấp nguồn nhân lực cấp cao có năng lực phân tích dữ liệu, quản trị và hoạch định chính sách.

Từ nghiên cứu khoa học đến khát vọng cống hiến của sinh viên ngành y, dược

Từ nghiên cứu khoa học đến khát vọng cống hiến của sinh viên ngành y, dược

Học tập để tiếp nhận tri thức, nghiên cứu để sáng tạo tri thức và lấy y đức làm nền tảng phụng sự con người là thông điệp được lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột gửi gắm tại lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2026 - 2027. Đây không chỉ là hoạt động thúc đẩy phong trào học thuật mà còn hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe