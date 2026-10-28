'Không chủ quan, né tránh hay che giấu' bạo lực học đường

report Từ hiểu lầm nhỏ đến nỗi đau bị cả tập thể tẩy chay

Tại diễn đàn, trước câu hỏi về việc vì sao những xích mích tưởng chừng rất nhỏ ở lứa tuổi học trò như một lần vô tình va chạm, ánh nhìn thiếu thiện cảm hay việc bị phớt lờ trên mạng xã hội lại có thể dẫn đến sự tẩy chay tập thể, Thái Bình Thảo Nguyên - học sinh trường THPT Hà Huy Tập cho rằng, nguyên nhân đôi khi bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng không được chia sẻ, giải thích và tháo gỡ kịp thời.

Theo Thảo Nguyên, ở lứa tuổi học sinh, các bạn dễ nhạy cảm với lời nói, ánh mắt và thái độ của những người xung quanh. Một hành động vô tình hoặc câu nói thiếu suy nghĩ có thể khiến người khác hiểu lầm, tổn thương. Nếu những hiểu lầm ấy không được giải quyết mà tiếp tục bị lan truyền, bàn tán trong tập thể, mâu thuẫn ban đầu có thể ngày càng lớn, dẫn đến việc một học sinh bị cô lập hoặc tẩy chay.

Đáng lo ngại hơn, dù nhận thức được hành vi bắt nạt, tẩy chay bạn bè là sai, không phải học sinh nào cũng đủ can đảm lên tiếng. Nhiều bạn sợ bị đám đông phản ứng, lo mình trở thành mục tiêu tiếp theo hoặc bị bạn bè xa lánh nếu đứng ra bảo vệ người khác. Chính tâm lý sợ hãi này khiến một số học sinh chọn im lặng, vô tình tạo điều kiện để hành vi tẩy chay tiếp diễn.

Thảo Nguyên cũng cho rằng mạng xã hội có thể trở thành chất xúc tác khiến những mâu thuẫn trong trường học lan rộng và gây tổn thương sâu sắc hơn. Một tin nhắn, bình luận tiêu cực hay thông tin bị chia sẻ trong các nhóm chat có thể khiến người bị nhắm đến phải đối diện với áp lực từ nhiều phía, ngay cả khi đã rời khỏi lớp học. Những lời nói tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn hình vẫn có thể tác động trực tiếp đến tâm lý và cảm xúc của người trong cuộc.

Theo Thảo Nguyên, nỗi sợ lớn nhất của một học sinh khi bị tẩy chay không đơn thuần là mất đi một vài người bạn, mà là cảm giác cô đơn, lạc lõng và không còn thuộc về tập thể. Đó là khi mỗi ngày đến trường đều trở thành áp lực, khi bước vào lớp nhưng không có ai trò chuyện, không ai muốn ngồi cùng hay tham gia các hoạt động chung. Cảm giác bị bỏ lại giữa chính môi trường mình từng gắn bó có thể khiến học sinh mất tự tin, thu mình và ngại chia sẻ những tổn thương đang phải chịu đựng.

Từ đó, Thảo Nguyên cho rằng, việc ngăn chặn tẩy chay học đường cần bắt đầu từ những hành động nhỏ: biết lắng nghe, không vội phán xét, chủ động giải quyết hiểu lầm và không hùa theo đám đông để làm tổn thương người khác. Đôi khi, một lời hỏi han, sự đồng hành hoặc hành động lên tiếng đúng lúc cũng đủ để người đang bị cô lập cảm thấy mình không đơn độc.