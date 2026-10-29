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Giáo dục

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Công an xác minh kho hàng nghi chứa thực phẩm bếp ăn trường học

Hà Linh

TPO - UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh hàng hoá tại kho phụ huynh quây do nghi ngờ chứa thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường tiểu học Hoài Đức.

UBND xã Hoài Đức đã có báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội liên quan sự việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sáng 27/10, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của Trường tiểu học Hoài Đức đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, địa chỉ tại thôn Nội, xã Hoài Đức, TP Hà Nội để giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh.

Phụ huynh phát hiện kho hàng không có biển hiệu được khóa kín, nằm phía sau Công ty cách khoảng 50m và phía ngoài cạnh kho là bãi rác xuất hiện một số vỏ hộp má đùi gà đông lạnh, một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

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Kho hàng không biển hiệu, khoá kín cách công ty Mai Phương vài chục mét. (Ảnh: Hà Linh)

Phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực kho phía sau, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Đoàn kiểm tra phát hiện một số thớt sơ chế thực phẩm có dấu hiệu ố, yêu cầu cơ sở thường xuyên kiểm tra, thay mới dụng cụ sơ chế, chế biến bảo đảm vệ sinh.

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Bên trong khu sơ chế của bếp ăn bán trú (ảnh: Hà Linh)

Đại diện cơ sở nhất trí với nội dung biên bản và cam kết chỉ sử dụng các khu vực thuộc khuôn viên cơ sở đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm.

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Khu vực sơ chế thực phẩm (ảnh: Hà Linh)

Qua rà soát hồ sơ do Công ty Mai Phương cung cấp, chưa ghi nhận hồ sơ đối với thịt trâu Ấn Độ như phản ánh.

Thịt gà đông lạnh có 105kg má đùi, 75kg đùi gà góc tư và 46,25kg bắp bò Argentina.

Các sản phẩm nêu trên, Công ty Mai Phương giải trình là để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ, không dùng chế biến cho học sinh.

Thực đơn 3 ngày gần đây của Trường tiểu học Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch không có món thịt bò.

Đối với kho hàng, qua xác minh thuộc quyền sở hữu của vợ chồng chị Nguyễn Thị Yến, hiện là nhân viên của công ty Mai Phương. Gia đình chị Yến cho người khác thuê làm kho.

Cũng theo báo cáo của xã, đoàn kiểm tra thực tế kho hàng, kết quả ghi nhận có 3 tủ đông có chứa thực phẩm gồm: thịt gà tươi 15kg, cá rô phi phi-lê 8kg, thịt lợn 34kg, xúc xích CP 10kg, ngô tách hạt 8kg, chả mực 8,5kg), một số thực phẩm bao gói (bánh bông lan Kinh Đô, 11 thùng, sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM 110ml, 50 thùng, sữa chua ăn, sữa chua uống men sống và 10 hộp lẻ, dầu thực vật…

Làm việc với phía đại diện kho hàng cho biết, kho sử dụng vào mục đích nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu của gia đình.

Theo UBND xã Hoài Đức, việc ghi nhận hiện trạng nhằm phục vụ công tác tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phản ánh của phụ huynh học sinh; không kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hoặc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa có đủ căn cứ xác định.

Xã giao Công an tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương; kiểm tra, ghi nhận phần gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc đưa hàng vào, xuất hàng ra và sử dụng kho.

Đội Quản lý thị trường và đơn vị thuế sẽ phối hợp rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ tại kho và cơ sở.

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#Trường tiểu học Hoài Đức #Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương #An toàn thực phẩm #Bữa ăn bán trú #Công an

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