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Giáo dục

Tuổi trẻ ĐH Duy Tân giành giải Nhất và giải Ba Sáng tạo Video về cụ Huỳnh Thúc Kháng

PV ​

Với cách tiếp cận sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hình thức thể hiện sinh động, tuổi trẻ Đại học (ĐH) Duy Tân đã giành giải Nhất và giải Ba tại Cuộc thi Sáng tác Video Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức và trao giải vào ngày 6/10/2026.

Hai tác phẩm không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong việc tái hiện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc nói chung và phong trào Duy Tân nói riêng.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 150 năm (1/10/1876 - 1/10/2026) ngày sinh của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng. Thông qua hình thức sáng tạo video, cuộc thi tạo cơ hội để các đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử dân tộc, đồng thời phát huy tư duy sáng tạo trong việc lan tỏa các giá trị lịch sử đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trần Minh Huy: Giải Nhất với tác phẩm “Tiếng Dân - Một tiếng nói không cũ

Với tác phẩm “Tiếng Dân - Một tiếng nói không cũ”, anh Trần Minh Huy - cán bộ Văn phòng Hội đồng ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi. Điểm nổi bật của tác phẩm là việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào việc tái hiện các không gian, bối cảnh lịch sử, kết hợp với nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh nhằm khắc họa lại cuộc đời của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

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Anh Trần Minh Huy - cán bộ Văn phòng Hội đồng Đại học Duy Tân giành giải Nhất

Điều khiến tôi kính phục sâu sắc nhất ở cụ Huỳnh Thúc Kháng chính là một cuộc đời ngay thẳng, kiên định, luôn thống nhất giữa suy nghĩ, lời nói và hành động, đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu. Trong hành trình gần 16 năm đảm nhiệm cương vị chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân (1927-1943), cụ Huỳnh Thúc Kháng đã dùng tri thức và ngòi bút để phản ánh đời sống nhân dân, bảo vệ lẽ phải và lên tiếng vì đồng bào. Những giá trị ấy giúp tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần phụng sự nhân dân của cụ và trở thành nguồn cảm hứng để lựa chọn chữ ‘Dân’ làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt khi sáng tạo video.”, anh Minh Huy chia sẻ.

Với độ dài hơn 7 phút, “Tiếng Dân - Một tiếng nói không cũ” của anh Minh Huy đã dẫn người xem đi qua những chặng đường tiêu biểu trong cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng: từ con đường khoa bảng đến tham gia phong trào Duy Tân đến những năm tháng tù đày tại Côn Đảo đến các hoạt động nghị trường, làm báo và phụng sự đất nước.

Video “Tiếng Dân - Một tiếng nói không cũ”﻿

Sau quá trình nghiên cứu và tổng hợp tư liệu, anh Minh Huy đã xây dựng mạch truyện và phát triển kịch bản chi tiết cho từng phân cảnh. Anh lựa chọn lối kể chuyện mang màu sắc điện ảnh, kết hợp hình ảnh, âm thanh xen lẫn trong các “làn sóng” cảm xúc để tái hiện các không gian gắn với cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng, từ không gian làng quê xứ Quảng đến mênh mông trời biển Côn Đảo đến góc nhỏ “Đông Dương” của tòa soạn báo Tiếng Dân. Đặc biệt, hình ảnh những trang báo xưa cùng chữ “DÂN” được lồng ghép như những điểm nhấn xuyên suốt, kết nối các chặng đường lịch sử và làm nổi bật tư tưởng phụng sự nhân dân trong toàn bộ tác phẩm.

Các công cụ AI đã được ứng dụng triệt để nhằm phục dựng hình ảnh, tái hiện bối cảnh và tạo chuyển động, kết hợp với âm nhạc và lời bình nhằm tăng sức hấp dẫn cho video. Trong suốt quá trình thực hiện, anh Minh Huy luôn chú trọng sự cân bằng giữa trực quan và độ chính xác lịch sử, đồng thời nhấn mạnh yếu tố minh họa của hình ảnh do AI tạo ra, giúp người xem phân biệt giữa tư liệu lịch sử và nội dung được tái hiện bằng công nghệ.

Cảm hứng sáng tạo video của tôi còn được bồi đắp trong quá trình công tác tại DTU, đặc biệt khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - người sáng lập trường. Từ những năm tham gia phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh đô thị trước năm 1975 đến các ngày tháng chiến đấu gian khổ Mậu Thân 1968 đến hành trình xây dựng ĐH Duy Tân trở thành cơ sở giáo dục uy tín hàng đầu, những dấu ấn ấy giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần dấn thân, cống hiến và phụng sự cộng đồng. Khi tìm hiểu về cụ Huỳnh Thúc Kháng, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ ‘Duy Tân’ trong tên trường: tinh thần khai sáng dân trí, phụng sự đất nước không chỉ thuộc về lịch sử mà cần phải luôn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể của thế hệ hôm nay.”, anh Minh Huy khẳng định.

Trước đó, anh Trần Minh Huy từng đạt:

- Giải Nhì với tác phẩm “Tiếp nối hào khí - Kiến tạo tương lai” tại cuộc thi Tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2026-2031 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức,

- Giải Ba Cuộc thi Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Đà Nẵng lần thứ I do Đảng ủy Uỷ ban Nhân dân Thành phố tổ chức.

Sinh viên Quan hệ Công chúng DTU: Giải Ba với tác phẩm “Bóng người qua hiên cũ

Qua chuyến tham quan nhà lưu niệm của cụ Huỳnh Thúc Kháng, 3 bạn trẻ gồm:

- Lương Lê Ngọc Sương - sinh viên Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân Văn (LHSS), DTU,

- Thái Trần Anh Tuấn - sinh viên Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân Văn (LHSS), DTU, và

- Võ Trần Thùy Trang - sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

đã sáng tạo video “Bóng người qua hiên cũ” và đã giành giải Ba cuộc thi.

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Ba sinh viên (đứng giữa) của ĐH Duy Tân và ĐH Đà Nẵng được trao giải Ba

Thông qua lời dẫn, đối thoại nhân vật và hình ảnh minh họa, nhóm chúng em đưa người xem ngược dòng thời gian để tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, lấy tư tưởng ‘Dĩ bất biến, Ứng vạn biến’ làm mạch xuyên suốt. Qua từng lát cắt lịch sử, video làm nổi bật khí tiết, tính kiên định, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với nhân dân của cụ trước những biến động của thời cuộc.”, sinh viên Lương Lê Ngọc Sương chia sẻ.

Video “Bóng người qua hiên cũ”﻿

Chúng em rất tâm huyết xây dựng một phân đoạn giả định cụ Huỳnh Thúc Kháng gửi lời nhắn nhủ đến các thế hệ trẻ từ bầu trời cao, như một cách kết nối quá khứ với hiện tại và khẳng định sức sống của những giá trị lịch sử.”, Võ Trần Thùy Trang - sinh viên Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cho biết thêm.

Cuộc thi Sáng tác Video Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, khuyến khích người trẻ ứng dụng công nghệ và phát huy thế mạnh chuyên môn để kể những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, sinh động mà còn tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức trên giảng đường vào thực tiễn, thể hiện góc nhìn và tiếng nói của thế hệ mình trong hành trình gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc.

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#ĐH Duy Tân Đà Nẵng #Quan hệ Công chúng #Khoa học Xã hội và Nhân văn #Phong trào Duy Tân #Sáng tác Video Cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng #Đại học Duy Tân Đà Nẵng

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