7 lần đấu giá sân vận động Chi Lăng, giảm hơn 1.150 tỷ đồng vẫn... ế

TPO - Sau 7 lần thông báo đấu giá, trong đó có một lần phải tạm hoãn, quyền sử dụng đất tại sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở Đà Nẵng vẫn chưa tìm được người mua. Giá khởi điểm hiện còn 8.550 tỷ đồng, giảm hơn 1.150 tỷ đồng so với lần đầu công bố hồi tháng 4.

Ngày 29/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng cho biết quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng SVĐ Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận với 14 thửa đất tại phường Hải Châu đấu giá không thành công.

Đây là tài sản do cơ quan Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng quản lý để thi hành bản án liên quan đến ông Phạm Công Danh và các đồng phạm. Tính đến lần thông báo thứ 7, khu đất từng được kỳ vọng phát triển thành tổ hợp thương mại, dịch vụ cao tầng vẫn chưa tìm được chủ sở hữu mới thông qua đấu giá.

Bên trong khu đất SVĐ Chi Lăng được phá dỡ để phục vụ công tác đấu giá tài sản.

Theo thông báo đấu giá gần nhất, tài sản sân Chi Lăng có giá khởi điểm 8.550 tỷ đồng, bước giá 90 tỷ đồng. Mức này giảm 270 tỷ đồng so với giá khởi điểm 8.820 tỷ đồng của đợt gần nhất trước đó, đồng thời thấp hơn 1.150 tỷ đồng so với mức hơn 9.700 tỷ đồng được công bố trong lần đấu giá đầu tiên vào tháng 4.

Như vậy, qua các lần điều chỉnh giá, giá khởi điểm khu đất đã giảm hơn 1.150 tỷ đồng nhưng vẫn không thu hút được người mua. Việc đấu giá không thành công khiến quá trình xử lý tài sản để thi hành án tiếp tục gặp khó khăn.

Việc đấu giá SVĐ Chi Lăng nhằm thi hành một phần bản án hình sự liên quan đến ông Phạm Công Danh và đồng phạm trong giai đoạn 1. Theo phán quyết của tòa, ông Danh, Tập đoàn Thiên Thanh cùng các doanh nghiệp liên quan phải bồi hoàn cho ngân hàng hơn 4.132 tỷ đồng tiền nợ gốc và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Khu phức hợp SVĐ Chi Lăng là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thi hành án này. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu đủ tiền án phí và gần 467 tỷ đồng tiền bồi hoàn. Tuy nhiên, số nợ gốc còn phải thu hồi vẫn hơn 3.665 tỷ đồng, chưa kể lãi phát sinh.

SVĐ Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2 nằm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng. Năm 2010, chính quyền thành phố giao khu đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để phát triển khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau khi tiếp nhận, khu đất được tách thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang thế chấp ngân hàng.

Từ hơn 9.700 tỷ giảm xuống 8.550 tỷ đồng SVĐ Chi Lăng vẫn đấu giá không thành.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất khi giao đất tại dự án này không đúng quy định. Vì vậy, số tiền hơn 139 tỷ đồng cần được thu hồi, song đến nay các chủ thể liên quan chưa khắc phục.

Đáng chú ý theo quy chế, người trúng đấu giá SVĐ Chi Lăng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp khoản tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỷ đồng theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 1/7/2024 của UBND TP Đà Nẵng. Khoản tiền này phải được nộp vào tài khoản thu ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan thuế, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.

Như vậy, ngoài số tiền phải bỏ ra để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khoản truy thu tiền sử dụng đất nói trên.

Được biết, khu đất này đã được UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, chức năng sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài thành 50 năm kể từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người trúng đấu giá thi hành án.