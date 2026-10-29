Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (HOSE: FPT) đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/11 và ngày thực hiện chi trả cổ tức là 10/12.

Cổ đông FPT sẽ được nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 tỷ lệ 10%

Theo đó, HĐQT FPT thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/11 và ngày thực hiện chi trả là 10/12/2026.

Thông tin chi trả cổ tức được đưa ra sau khi FPT ghi nhận kết quả kinh doanh quý III tích cực. Diễn biến này thu hút sự chú ý của thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi khả năng duy trì tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Trong bức tranh chung của ngành, FPT tiếp tục khẳng định vị thế nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi duy trì đà tăng trưởng. Kết quả kinh doanh sau 9 tháng cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tích cực, phản ánh khả năng khai thác nhu cầu chuyển đổi số, phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ cho khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Đáng chú ý, khối công nghệ tiếp tục là động lực đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của tập đoàn. Trong 9 tháng, khối công nghệ ghi nhận doanh thu hơn 35.515 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng doanh thu. Đồng thời, khối công nghệ đóng góp 57,6% tổng lợi nhuận của FPT.

Các con số trên cho thấy công nghệ vẫn là nền tảng kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn, không chỉ xét về quy mô doanh thu mà còn ở khả năng tạo ra lợi nhuận. Tỷ trọng đóng góp lớn cũng phản ánh mức độ gắn kết giữa triển vọng của FPT với nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin, tư vấn chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi AI…

Tại thị trường trong nước, 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8% và lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 108,5% so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho khối Chính phủ và Doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành và cơ cấu dự án. FPT đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, tạo nền tảng để cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu an toàn, góp phần hoàn thiện năng lực triển khai các giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9% nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT vừa trải qua đợt điều chỉnh dài trong bối cảnh toàn thị trường chịu sức ép từ dòng vốn ngoại rút ròng. Một số công ty chứng khoán đánh giá thị giá FPT đang ở vùng hấp dẫn để nhà đầu tư theo dõi.