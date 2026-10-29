Từ ví điện tử đến ứng dụng ngân hàng: Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Trong nhịp sống số, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử ngày càng trở nên quen thuộc, đáp ứng nhiều nhu cầu từ thanh toán đến quản lý giao dịch. Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán, khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác, bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Việc sử dụng các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của nhiều người. Người dùng hướng đến những tác vụ tiện lợi được tích hợp ngay trong các ứng dụng quen thuộc. Ngoài việc giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản, người dùng có thể dùng để thanh toán tiền điện, nước, nạp tiền điện thoại và ngay cả việc giải trí có thưởng bằng việc mua vé số.

Ra mắt vào cuối tháng 12/2020, sau gần 6 năm vận hành, Vietlott SMS đã dần trở thành kênh giải trí quen thuộc của nhiều người chơi xổ số - Ảnh: DNCC

Điển hình kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) vận hành được gần 6 năm đã không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận thông qua việc hợp tác tích hợp trên các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Tại những nền tảng có hỗ trợ, người dùng có thể thực hiện mua vé xổ số Vietlott ngay trong ứng dụng đang sử dụng mà không cần cài đặt thêm ứng dụng Vietlott SMS riêng biệt. Hiện nay, người chơi xổ số có thể tìm thấy kênh mua vé trên một số ứng dụng đối tác quen thuộc như Viettel Money, My MobiFone, VNPT Money, VPBank, MoMo, Shopeepay,... và hơn 40 ứng dụng khác tùy theo phạm vi dịch vụ được hỗ trợ tại từng nền tảng.

Sự thuận tiện của hình thức tích hợp cũng được thể hiện qua trải nghiệm của những người dùng tiếp cận Vietlott SMS từ các ứng dụng họ sử dụng thường xuyên. Chị Hoàng Lam, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết, chị biết đến Vietlott SMS khi nhìn thấy logo Vietlott SMS ngay trên ứng dụng MoMo. Do thường xuyên sử dụng ứng dụng này để thanh toán, chị khá bất ngờ khi phát hiện có thể mua vé Vietlott ngay trên MoMo mà không cần tải thêm ứng dụng.

“Mình hay dùng MoMo để thanh toán tiền điện, nước và đi chợ hàng ngày. Thấy có logo Vietlott trên MoMo mình cũng tò mò và có nhấp vào mua vé thử. Mình thấy khá là tiện nên vẫn duy trì vào MoMo mua vé mỗi ngày”, chị Lam chia sẻ. Câu chuyện của chị Lam cho thấy việc tích hợp dịch vụ vào các nền tảng quen thuộc có thể tạo thêm cơ hội để người dùng biết đến và tìm hiểu về kênh phân phối xổ số qua điện thoại.

Giao diện Vietlott SMS ngay trên ứng dụng MoMo. - Ảnh: DNCC

Ngay tại Vietlott SMS và các ứng dụng có tích hợp, người chơi dễ dàng tham gia dự thưởng nhiều sản phẩm xổ số điện toán với cách chơi thú vị và có cơ cấu giải thưởng khác nhau. Danh mục sản phẩm phát hành trên kênh điện thoại của Vietlott gồm Mega 6/45; Power 6/55; dòng sản phẩm Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro; xổ số nhanh Bingo18 và Lotto 5/35.

Cũng từ trải nghiệm trên một nền tảng số quen thuộc, Nhật Linh, sinh viên tại TP.HCM biết đến Vietlott SMS một cách tình cờ khi sử dụng ShopeePay để thanh toán các đơn hàng trên Shopee. Chị Linh cho biết, chị khá bất ngờ bởi chị không nghĩ một ứng dụng thường dùng để mua sắm và thanh toán cũng có thể mang đến thêm lựa chọn giải trí. Chia sẻ về trải nghiệm của mình, chị Linh kể: “Mình thường sử dụng ShopeePay để mua sắm, thỉnh thoảng mình sẽ vào phần Vietlott SMS mua vài vé Lotto 5/35. Có hôm mình chọn số ngẫu nhiên thôi mà trúng được 100.000 đồng nên vui lắm”.

Người chơi có thể mua vé Vietlott dễ dàng trong các ứng dụng ví điện tử - Ảnh: DNCC

Cùng với việc mở rộng các điểm tiếp cận trên nền tảng số, Vietlott SMS ghi nhận sự gia tăng về số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng đáng kể. Tháng 4/2026, kênh này đạt mốc 4 triệu tài khoản. Dự kiến cuối tháng 10/2026, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng chính thức chạm mốc 5 triệu, tức tăng thêm 1 triệu tài khoản chỉ trong khoảng sáu tháng.

Cột mốc này đánh dấu một bước phát triển của kênh phân phối xổ số qua điện thoại. Trong bối cảnh các dịch vụ số ngày càng gắn liền với sinh hoạt hằng ngày, việc đa dạng hóa điểm tiếp cận và tạo điều kiện để người dùng tìm hiểu dịch vụ trên những nền tảng quen thuộc là một hướng phát triển đáng chú ý. Hành trình đạt 5 triệu tài khoản không chỉ là dấu mốc về quy mô đăng ký, mà còn là dịp nhìn lại quá trình phát triển của một kênh phân phối xổ số gắn với sự thay đổi trong thói quen sử dụng công nghệ của người dùng.

Người đọc có thể tìm hiểu thông tin về kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) tại đây.