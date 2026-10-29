Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Văn Đức

Xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Tuy nhiên, bằng những giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo đa chiều, địa phương này đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41% năm 2020 xuống dưới 10% năm 2025. Đến tháng 10/2026, toàn xã chỉ còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,64%.

Hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng và làm du lịch

Để nâng cao thu nhập cho người dân, chính quyền xã Nghĩa Đô xác định phải thay đổi cơ cấu sản xuất. Địa phương đã vận động bà con chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa chuột theo mô hình liên kết. Hiện tại, mô hình này cho thu hoạch 3 vụ/năm, đạt giá trị kinh tế trung bình 750 triệu đồng/ha/năm (mỗi vụ đạt khoảng 250 triệu đồng).

Gia đình anh Hoàng Văn Điệp (bản Mường Kem, xã Nghĩa Đô) là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi ruộng khoán sang trồng dưa chuột. Với 2,5 sào đất trồng trong vụ đầu tiên, gia đình anh thu về sản lượng 5 tấn quả, đạt thu nhập vài chục triệu đồng.

Anh Điệp cho biết: "Dù mới bắt đầu vào vụ thu hoạch dưa lứa đầu tiên nhưng năng suất cao hơn hẳn so với trồng lúa trước đây. Trung bình mỗi ngày gia đình tôi thu được 2 tạ dưa, bán với giá 3.500 đồng/kg, thu về từ 600.000 đến 700.000 đồng/ngày".

tp-c_img-7486.jpg
Nông dân xã Nghĩa Đô chăm sóc vườn dưa của gia đình.

Cùng với phát triển nông nghiệp, xã Nghĩa Đô tập trung khai thác tiềm năng cảnh quan và di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày để làm du lịch cộng đồng sinh thái. Việc phát triển các dịch vụ homestay gắn với bảo tồn các làn điệu then, nghề thủ công và ẩm thực bản địa đã tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân tăng thêm thu nhập ngay tại địa phương.

Huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế

Để công tác giảm nghèo mang tính bền vững, xã Nghĩa Đô chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người dân. Vừa qua, Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái và Vietcombank Yên Bái đã hỗ trợ 105,4 triệu đồng để mua 7 con trâu giống sinh sản trao cho 7 hộ nghèo có quyết tâm thoát nghèo.

Số gia súc này đều từ 12 tháng tuổi trở lên và đã được tiêm phòng đầy đủ. Cán bộ chuyên môn cũng đã trực tiếp hướng dẫn các hộ gia đình kỹ thuật xây dựng chuồng trại và cách ủ chua thức ăn dự trữ cho gia súc. Trong dịp này, các đơn vị tài trợ cũng trao tặng 10.000 cây quế giống cho 10 hộ khó khăn có đất canh tác nhưng thiếu vốn tại thôn Lằng Đáp.

tp-c_img-20261022.jpg
Các hộ nghèo tại xã được trao hỗ trợ trâu sinh sản nhằm giúp gia đình phát triển kinh tế.

Trước đó vào năm 2025, nhóm tài trợ này đã trao tặng cho người dân trên địa bàn xã 27 con dê giống (trị giá 111 triệu đồng), 20.000 cây quế giống và 154 suất quà khuyến học cho học sinh nghèo.

Xóa nghèo thông tin và ứng dụng công nghệ

Chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng đến việc phổ biến kiến thức và giảm nghèo thông tin cho bà con. Thông qua các buổi họp bản trực tiếp và các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, xã kịp thời cung cấp thông tin về các chính sách vay vốn ưu đãi, kỹ thuật thâm canh lúa, chăm sóc cây ăn quả và dự báo giá cả thị trường nông sản.

Đến nay, người dân Nghĩa Đô đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất và dịch vụ. Nhiều hộ gia đình đã tự tạo mã QR để khách hàng truy xuất nguồn gốc nông sản, đồng thời sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và giới thiệu dịch vụ homestay, từng bước xây dựng ý thức tự lực vươn lên.

img-3477.jpg
Với lợi thế gìn giữ hơn 1.000 nếp nhà cổ của người Tày, Nghĩa Đô có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo

Trong thời gian tới, xã Nghĩa Đô đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 0,96% trở lên. Bản kế hoạch của địa phương đề ra các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: đào tạo nghề cho ít nhất 187 lao động khó khăn; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 300 lao động; chuyển dịch 50 lao động sang khu vực phi nông nghiệp; hỗ trợ khoảng 50 hộ vay vốn tín dụng chính sách để mở rộng sản xuất. Đồng thời, chính quyền xã tiếp tục lồng ghép các nguồn lực để giải quyết triệt để các chiều thiếu hụt về y tế, nhà ở an toàn, nước sạch và thông tin cho người dân.

Ông Đỗ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô cho biết - Cây dưa leo chỉ là một trong nhiều mô hình cây con mới, đã và đang được xã Nghĩa Đô đưa vào nuôi trồng, với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Hiện nay, ngoài diện tích trồng ngô, lúa bảo đảm an ninh lương thực, thì xã Nghĩa Đô đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chăm sóc 1.320ha quế - đây cũng là cây trồng thế mạnh của địa phương, sau khi trồng được trên 3 năm là bà con có thể tỉa cành lá bán và sau 10 năm trở lên là có thể khai thác.

Thời gian này, chúng tôi cũng đang triển khai mô hình chăn nuôi gà Đông tảo với gần 5.000 con; cùng với đó là tập trung mở rộng chăn nuôi giống vịt bầu địa phương; vừa hướng tới chăn nuôi hàng hóa, vừa phục vụ nhu cầu của du khách khi tới với Nghĩa Đô.

Ngoài ra, xã sẽ hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch, nhằm khai thác tiềm năng về bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường cho phát triển du lịch, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho đồng bào.

Xem thêm

#Giảm nghèo Nghĩa Đô #Nghĩa Đô Lào Cai #Đa dạng sinh kế #Du lịch cộng đồng #Trồng dưa chuột #Hộ nghèo #Giảm nghèo bền vững

Cùng chuyên mục

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Trong nhịp sống số, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử ngày càng trở nên quen thuộc, đáp ứng nhiều nhu cầu từ thanh toán đến quản lý giao dịch. Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán, khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác, bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (HOSE: FPT) đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/11 và ngày thực hiện chi trả cổ tức là 10/12.

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Từ những khoản vốn vay ưu đãi, người dân xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn không chỉ giúp hộ nghèo tạo sinh kế, thoát nghèo mà còn tiếp sức để các hộ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế...

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

TPO - Từ sản xuất nông nghiệp sạch đến chế biến sâu và mở rộng thị trường, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp 19/5 (gọi tắt là HTX 19/5) từng bước khẳng định hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Trong hành trình ấy, công tác khuyến công đã góp phần hỗ trợ đổi mới máy móc, hoàn thiện sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tạo nền tảng để HTX phát triển theo bền vững.

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Với khoảng 826.000ha rừng, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh kiểm kê, hoàn thiện dữ liệu và triển khai các dự án thí điểm tín chỉ carbon, hướng đến tạo thêm nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Những màn trình diễn robot gây chú ý tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của công nghệ mới mà còn gợi mở một thị trường đang hình thành. Tuy nhiên, để biến robot thành động lực tăng trưởng, Việt Nam cần đi xa hơn vai trò nhập khẩu và tiêu thụ thiết bị.

Doanh nghiệp ôm cổ phiếu: Bên 'chật vật', người thu hẹp

Doanh nghiệp ôm cổ phiếu: Bên 'chật vật', người thu hẹp

TPO - Thị trường biến động khiến hoạt động đầu tư cổ phiếu trở thành biến số đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngoài ngành. Có đơn vị phải tăng trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp khác chủ động thu hẹp danh mục sau những đợt điều chỉnh.

Đấu giá, thu hồi nợ 'siêu dự án' chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh

Đấu giá, thu hồi nợ 'siêu dự án' chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh

TPO - Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, ngừng chăn nuôi và không thể khôi phục sản xuất, dự án chăn nuôi bò Bình Hà, Hà Tĩnh sẽ được đưa ra đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp với giá khởi điểm hơn 280 tỷ đồng để thu hồi nợ ngân hàng.

1.450 tỷ nợ lệ phí môn bài của doanh nghiệp chờ giải thể sẽ xử lý ra sao?

1.450 tỷ nợ lệ phí môn bài của doanh nghiệp chờ giải thể sẽ xử lý ra sao?

TPO - Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp của khoản nợ này, với tổng số tiền đang được cơ quan thuế theo dõi khoảng 1.450 tỷ đồng. Dự thảo cũng đề xuất xóa tiền chậm nộp gần 10.000 tỷ đồng đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau kỳ nghỉ lễ

Đề xuất giảm tiền phạt doanh nghiệp 'bỏ không' nhiều năm

TPO - Bộ Tài chính đề xuất cơ chế xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời giảm mức phạt vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với một số nhóm người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. Dự kiến, hơn 753.000 người nộp thuế không hoạt động trên 10 năm có thể thuộc diện được xem xét xử lý mã số thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Việt Nam hút dòng vốn công nghệ toàn cầu cách nào?

Việt Nam hút dòng vốn công nghệ toàn cầu cách nào?

TPO - Theo ông Denis Depoux - Giám đốc điều hành toàn cầu của Roland Berger, dòng vốn toàn cầu hiện nay đang ưu tiên các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái số. Nhiệm vụ của Việt Nam là xác lập giá trị của nền kinh tế sản xuất vật chất, qua đó thu hút dòng vốn công nghệ toàn cầu và thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn vào lĩnh vực này.

Sacombank củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Sacombank củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%.

Thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot

Thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot

Tại sự kiện Không gian Giới thiệu Sản phẩm, Dịch vụ Tăng trưởng Xanh TPHCM - GRECO 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) nhằm định vị và thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot.

Người dùng cần gì ở sản phẩm AI Việt?

Người dùng cần gì ở sản phẩm AI Việt?

Thông tin chính xác, có thể kiểm chứng và hiểu tốt quy định, đặc thù tại Việt Nam là một trong những yêu cầu người dùng đặt ra với AI Việt. Những nhu cầu chưa được đáp ứng mở thêm cơ hội cho người Việt ở nhiều ngành nghề tham gia phát triển sản phẩm AI.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe