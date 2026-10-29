Giá vàng quay đầu giảm sau 1 ngày tăng mạnh

TPO - Sáng nay (29/10), giá vàng trong nước quay đầu giảm sau một ngày bật tăng. Vàng miếng SJC mất mốc 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý... niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trước đó, vàng miếng SJC bật tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 ngày. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC về mốc 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, các đơn vị niêm yết giá mua vào mỗi nơi một kiểu.

Giá mua vàng miếng SJC mỗi đơn vị niêm yết một kiểu. Ảnh: NY.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng miếng ở mức SJC 137,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý 138,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng 141 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, Phú Quý 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141 - 142,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.060 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.644 đồng/USD, tăng 13 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.630 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra).