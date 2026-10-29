Giá vàng quay đầu giảm sau 1 ngày tăng mạnh

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý... niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Trước đó, vàng miếng SJC bật tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 ngày. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC về mốc 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, các đơn vị niêm yết giá mua vào mỗi nơi một kiểu.
Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng miếng ở mức SJC 137,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý 138,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng 141 triệu đồng/lượng…
Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, Phú Quý 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141 - 142,5 triệu đồng/lượng…
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.060 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.644 đồng/USD, tăng 13 đồng so với sáng qua.
Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.630 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra).