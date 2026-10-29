Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

TPO - Từ sản xuất nông nghiệp sạch đến chế biến sâu và mở rộng thị trường, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp 19/5 (gọi tắt là HTX 19/5) từng bước khẳng định hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Trong hành trình ấy, công tác khuyến công đã góp phần hỗ trợ đổi mới máy móc, hoàn thiện sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tạo nền tảng để HTX phát triển theo bền vững.

Đổi mới sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Thành lập năm 2000, HTX 19/5, tỉnh Sơn La là một trong những mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với 37 thành viên chính thức, liên kết gần 200 hộ nông dân, HTX phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ và cây ăn quả ôn đới, trong đó có mận hậu và nho.

Các sản phẩm của HTX 19/5.

Nhận thấy sản xuất nông sản tươi còn phụ thuộc vào mùa vụ và biến động thị trường, HTX từng bước đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị nguyên liệu địa phương.

Hiện đơn vị phát triển 4 dòng sản phẩm chế biến chính gồm rượu hoa quả, hoa quả sấy, nước ép và mứt, với hơn 20 sản phẩm đưa ra thị trường.

Hoạt động sản xuất, chế biến gắn với liên kết vùng nguyên liệu không chỉ giúp HTX mở rộng đầu ra mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động cùng hàng trăm lao động thời vụ.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh lợi thế về điều kiện tự nhiên và sự chủ động của tập thể HTX, công tác khuyến công hỗ trợ đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng chế biến và phát triển thị trường đóng vai trò quan trọng, tạo thêm động lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Khuyến công đồng hành cùng HTX phát triển

Theo ông Mai Đức Thịnh, Giám đốc HTX 19/5, đối với các HTX ở khu vực miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác khuyến công có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Sự hỗ trợ của công tác khuyến công thể hiện qua các nội dung như đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; thiết kế bao bì, đóng gói sản phẩm; quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo ông Thịnh, hỗ trợ máy móc, thiết bị giúp các HTX có thêm điều kiện nâng cao năng lực chế biến, cải thiện chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, các hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ.

Nông dân các địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại HTX 19/5.

Nguồn lực khuyến công còn mang ý nghĩa khích lệ, giúp các HTX mạnh dạn đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ, mỗi đơn vị cần chủ động đối ứng vốn, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý và duy trì chất lượng sản phẩm.

Với HTX 19/5, định hướng phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc liên kết với nông dân, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ góp phần tạo đầu ra ổn định hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất tại địa phương.

Những nỗ lực này đã góp phần xây dựng uy tín cho HTX, nhiều năm liền có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp vùng.

Đặc biệt, sản phẩm nho của HTX được lựa chọn phục vụ trong phần ăn nhẹ tại hai gia đình chính sách trong chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao tại Mộc Châu, trở thành niềm tự hào của tập thể HTX và người nông dân liên kết.

Học sinh mầm non đến trải nghiệm vườn nho của HTX 19/5.

Mở rộng thị trường, hướng tới phát triển bền vững

Theo ông Đào Văn Quang (Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La), thực tiễn từ HTX 19/5 cho thấy, khi chính sách khuyến công được triển khai gắn với nhu cầu thực tế và sự chủ động của cơ sở sản xuất, nguồn lực hỗ trợ có thể tạo động lực cho đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

Đây cũng là nền tảng để HTX 19/5 tiếp tục phát huy lợi thế nông sản Mộc Châu, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế nông thôn bền vững tại Sơn La.

Nói về kết quả thực hiện công tác khuyến công, ông Đào Văn Quang cho biết, thời gian qua, công tác khuyến công đã triển khai nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, HTX và các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh hỗ trợ máy móc, thiết bị, tỉnh chú trọng bảo hộ nhãn hiệu, thiết kế bao bì, quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện tham gia hội chợ, triển lãm để kết nối đối tác, mở rộng thị trường.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng từng bước đổi mới theo hướng ứng dụng chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, giúp cơ sở sản xuất mở rộng kênh quảng bá và tiếp cận khách hàng.

Đây là giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm địa phương.

Dâu tây và nho không hạt của HTX 19/5.