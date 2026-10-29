Trồng quế theo hướng hữu cơ mở hướng phát triển kinh tế tại vùng cao Lào Cai

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Xây dựng mô hình trồng quế theo hướng hữu cơ tại một số tỉnh phía Bắc giai đoạn 2024 - 2026".

Dự án được triển khai trên tổng quy mô 40 ha tại 4 xã: Nghĩa Đô, Xuân Hòa (tỉnh Lào Cai) và Bạch Ngọc, Đồng Tâm (tỉnh Tuyên Quang) với 70 hộ dân trực tiếp tham gia. Tại Lào Cai, người dân đối ứng 100% cây giống, Nhà nước hỗ trợ vật tư và kỹ thuật; trong khi tại Tuyên Quang, các hộ được hỗ trợ trọn gói từ giống, vật tư đến tập huấn quy trình.

Sau 3 năm kiên trì thực hiện, dự án đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra. Dù trải qua nhiều yếu tố thời tiết bất lợi, diện tích quế thuộc mô hình vẫn sinh trưởng, phát triển rất tốt với tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.

Điểm nổi bật của dự án là việc thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác truyền thống. Người dân được hướng dẫn áp dụng đồng bộ quy trình hữu cơ: sử dụng cây giống rõ nguồn gốc, bón phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng hoai mục và tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Nhờ đó, đất trồng giữ được độ ẩm, độ tơi xốp tự nhiên, tạo nền tảng khỏe mạnh cho cây quế phát triển bền vững.

Không dừng lại ở 70 hộ tham gia trực tiếp, dự án đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong quá trình triển khai, 6 tổ/nhóm nông dân liên kết trồng quế hữu cơ đã được thành lập với 108 hộ tham gia. Hơn 400 lượt người đã được tập huấn kỹ thuật chuyên sâu và trên 800 hộ dân ngoài mô hình được tiếp cận thông tin, chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất quế tại xã Nghĩa Đô.

Minh chứng rõ nét nhất cho thành công của dự án chính là việc người dân hai tỉnh đã tự nguyện nhân rộng thêm 156 ha quế theo hướng hữu cơ ngoài phạm vi hỗ trợ. Điều này khẳng định tư duy sản xuất của bà con đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ canh tác tự phát sang sản xuất an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Về mặt kinh tế, mô hình giúp giảm chi phí trồng dặm, hạn chế rủi ro ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. Về mặt môi trường, việc "nói không" với hóa chất giúp bảo vệ nguồn nước, cải tạo nguồn đất, hướng tới hệ sinh thái rừng bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm duy trì và phát triển diện tích quế hữu cơ sau khi dự án kết thúc.

Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong việc theo dõi, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật. Trọng tâm tiếp theo là đẩy mạnh kết nối giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp bao tiêu, phục vụ khâu sơ chế, chế biến sâu. Mục tiêu dài hạn là xây dựng vùng nguyên liệu quế hữu cơ tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập ổn định cho người trồng quế vùng cao.