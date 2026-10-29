Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Văn Đức

Từ những khoản vốn vay ưu đãi, người dân xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn không chỉ giúp hộ nghèo tạo sinh kế, thoát nghèo mà còn tiếp sức để các hộ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế...

Cởi bỏ rào cản tâm lý "an phận thủ thường"

Nhiều năm trước, câu chuyện "vay vốn làm ăn" luôn là bài toán khiến nhiều hộ gia đình ở xã vùng cao Nghĩa Đô đắn đo, thậm chí né tránh. Với đa số là đồng bào dân tộc Tày, Mông, Dao, tâm lý sợ rủi ro, sợ nợ nần chồng chất và thói quen bằng lòng với mảnh vườn nhỏ, vài con gà thả rông đã bén rễ sâu trong đời sống bà con. Người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng cũng chỉ vì thiếu vốn, thiếu công nghệ và thiếu cả sự bứt phá trong tư duy.

Thế nhưng, khi nền kinh tế thị trường chuyển dịch, những mô hình kinh tế trang trại hiệu quả xuất hiện ngày một nhiều, người dân bắt đầu nhận ra: Nếu cứ ôm khư khư cách làm cũ, sẽ mãi không bao giờ thoát nghèo. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, định hướng, bà con đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm các kênh tín dụng chính sách, mạnh dạn gõ cửa ngân hàng để tìm cơ hội thay đổi cuộc đời.

Sự "mạnh dạn" này không phải là liều lĩnh, mà là kết quả của một quá trình thay đổi nhận thức sâu sắc. Người nông dân hôm nay không còn vay vốn theo kiểu "được chăng hay chớ" mà đã biết tính toán chi phí, lập phương án sản xuất và chủ động học hỏi kỹ thuật để đồng vốn sinh lời hiệu quả nhất.

9d-136.jpg
Chị Hoàng Thị Luân chăm sóc đàn gia cầm hơn 200 con.

Đổi mới tư duy, tiếp sức cho người dân thoát nghèo

Câu chuyện của chị Hoàng Thị Luân (thôn Vĩnh Yên, xã Nghĩa Đô) là một minh chứng sống động cho hành trình cởi bỏ rào cản ấy. Từng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bệnh tật, một mình chị gánh vác cả gia đình, cuộc sống chật vật vô cùng do sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn. Bước ngoặt đến khi gia đình chị tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Theo chị Hoàng Thị Vang, Trưởng thôn Vĩnh Yên, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn Pác Mạc, hoàn cảnh gia đình chị Luân trước đây khá khó khăn. Vì thiếu vốn, chỉ sản xuất nhỏ lẻ, nguồn thu không ổn định. Khoản vay 100 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội đến với gia đình chị Luân như một điểm tựa để bắt đầu lại.

Không dùng vốn cho các khoản chi tiêu trước mắt, chị Luân đầu tư đồng bộ vào chăn nuôi với đàn lợn thịt và hơn 200 con gà, vịt, ngan. Cứ thế, đôi tay thoăn thoắt cắt chuối, vãi thóc, mỗi năm hai lứa lợn đạt trọng lượng và đàn gà thả rông bán rải rác đã mang về cho chị nguồn lãi ròng hơn 60 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, trên đồi cao, chị dũng cảm chuyển đổi từ cây keo hiệu quả thấp sang trồng hơn 3.000 gốc quế đang bước sang năm thứ tư. Từ một hộ nghèo, nay chị Luân đã trả bớt 10 triệu đồng tiền gốc, gương mặt rạng rỡ niềm tin vào tương lai.

9b-5294.jpg
Một ao nuôi ếch thương phẩm mới được đầu tư của ông Hoàng Công Lệnh.

Cách đó không xa, gia đình ông Hoàng Công Lệnh lại là câu chuyện truyền cảm hứng của một hộ đã đi qua cái nghèo và đang tiếp tục bứt phá vươn lên thành hộ khá giả. Thoát nghèo sau 2,5 năm nhờ khoản vay 50 triệu đồng đầu tư nuôi bò và cá giống, năm 2023, ông Lệnh tiếp tục mạnh dạn vay thêm 100 triệu đồng chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để thử sức với đối tượng mới: Nuôi ếch thương phẩm.

Chỉ sau 3 tháng thả 1.000 con ếch giống đầu tiên, ông Lệnh đút túi ngay 27 triệu đồng. Điều đặc biệt là tư duy làm kinh tế của người nông dân này đã rất nhạy bén, ông đưa sản phẩm lên mạng xã hội Facebook, thương lái cứ thế nườm nượp tìm vào tận nhà thu mua, đầu ra vô cùng thuận lợi. Hiện tại, ông đã tự tin xuống giống tiếp lứa 2 với quy mô gấp đôi. Đồng vốn cứ thế xoay vòng, mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình.

Bệ đỡ vững chắc cho bức tranh nông thôn mới

Những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả ở Vĩnh Yên không tự nhiên mà có. Phía sau mỗi đồng vốn được giải ngân là sự đồng hành sát sao của chính quyền cơ sở, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, và những bước chân không mỏi của cán bộ tín dụng. Ông Đỗ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô chia sẻ thẳng thắn: Với hộ nghèo, hỗ trợ chỉ có ý nghĩa lâu dài khi giúp người dân tạo được sinh kế. Việc đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu sản xuất là giải pháp cốt lõi mà địa phương luôn chú trọng.

9c-4224.jpg
Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình ông Hoàng Công Lệnh đã thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế với mô hình kinh tế mới.

Hiện tại, toàn xã Nghĩa Đô chỉ còn 97 hộ nghèo (chiếm 3,64%). Xã đang dồn lực rà soát, lập danh sách 25 hộ có ý chí bứt phá để tập trung hỗ trợ, quyết tâm đưa các hộ này thoát nghèo bền vững vào cuối năm 2026. Trong hành trình đó, nguồn vốn tín dụng chính sách chính là "vũ khí" chiến lược.

Theo số liệu từ ông Ngô Đức Dũng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Yên, tổng dư nợ tại xã Nghĩa Đô hiện đã đạt con số ấn tượng trên 117.190 triệu đồng với gần 1.600 khách hàng vay vốn thông qua 17 chương trình tín dụng. Trong đó, dòng vốn tập trung mạnh nhất vào chương trình cho vay hộ nghèo (hơn 42.580 triệu đồng) và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (trên 23.330 triệu đồng).

Chính sách tín dụng ưu đãi với thủ tục đơn giản, thuận tiện, lãi suất phù hợp đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách mạnh dạn hơn khi vay vốn đầu tư sản xuất. Khi có vốn, người dân có thể mua cây - con giống, phát triển chăn nuôi, đầu tư trồng cây, mở rộng kinh doanh, từ đó tạo thêm thu nhập và việc làm. Nguồn vốn cũng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xem thêm

#Vốn ưu đãi #Nghĩa Đô #Kinh tế hộ #Ngân hàng Chính sách xã hội #Giảm nghèo #Chăn nuôi #Lào Cai #Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Cùng chuyên mục

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Trong nhịp sống số, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử ngày càng trở nên quen thuộc, đáp ứng nhiều nhu cầu từ thanh toán đến quản lý giao dịch. Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán, khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác, bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (HOSE: FPT) đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/11 và ngày thực hiện chi trả cổ tức là 10/12.

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Tuy nhiên, bằng những giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo đa chiều, địa phương này đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41% năm 2020 xuống dưới 10% năm 2025. Đến tháng 10/2026, toàn xã chỉ còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,64%.

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

TPO - Từ sản xuất nông nghiệp sạch đến chế biến sâu và mở rộng thị trường, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp 19/5 (gọi tắt là HTX 19/5) từng bước khẳng định hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Trong hành trình ấy, công tác khuyến công đã góp phần hỗ trợ đổi mới máy móc, hoàn thiện sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tạo nền tảng để HTX phát triển theo bền vững.

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Với khoảng 826.000ha rừng, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh kiểm kê, hoàn thiện dữ liệu và triển khai các dự án thí điểm tín chỉ carbon, hướng đến tạo thêm nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Những màn trình diễn robot gây chú ý tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của công nghệ mới mà còn gợi mở một thị trường đang hình thành. Tuy nhiên, để biến robot thành động lực tăng trưởng, Việt Nam cần đi xa hơn vai trò nhập khẩu và tiêu thụ thiết bị.

Doanh nghiệp ôm cổ phiếu: Bên 'chật vật', người thu hẹp

Doanh nghiệp ôm cổ phiếu: Bên 'chật vật', người thu hẹp

TPO - Thị trường biến động khiến hoạt động đầu tư cổ phiếu trở thành biến số đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngoài ngành. Có đơn vị phải tăng trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp khác chủ động thu hẹp danh mục sau những đợt điều chỉnh.

Đấu giá, thu hồi nợ 'siêu dự án' chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh

Đấu giá, thu hồi nợ 'siêu dự án' chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh

TPO - Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, ngừng chăn nuôi và không thể khôi phục sản xuất, dự án chăn nuôi bò Bình Hà, Hà Tĩnh sẽ được đưa ra đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp với giá khởi điểm hơn 280 tỷ đồng để thu hồi nợ ngân hàng.

1.450 tỷ nợ lệ phí môn bài của doanh nghiệp chờ giải thể sẽ xử lý ra sao?

1.450 tỷ nợ lệ phí môn bài của doanh nghiệp chờ giải thể sẽ xử lý ra sao?

TPO - Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp của khoản nợ này, với tổng số tiền đang được cơ quan thuế theo dõi khoảng 1.450 tỷ đồng. Dự thảo cũng đề xuất xóa tiền chậm nộp gần 10.000 tỷ đồng đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau kỳ nghỉ lễ

Đề xuất giảm tiền phạt doanh nghiệp 'bỏ không' nhiều năm

TPO - Bộ Tài chính đề xuất cơ chế xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời giảm mức phạt vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với một số nhóm người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. Dự kiến, hơn 753.000 người nộp thuế không hoạt động trên 10 năm có thể thuộc diện được xem xét xử lý mã số thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Việt Nam hút dòng vốn công nghệ toàn cầu cách nào?

Việt Nam hút dòng vốn công nghệ toàn cầu cách nào?

TPO - Theo ông Denis Depoux - Giám đốc điều hành toàn cầu của Roland Berger, dòng vốn toàn cầu hiện nay đang ưu tiên các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái số. Nhiệm vụ của Việt Nam là xác lập giá trị của nền kinh tế sản xuất vật chất, qua đó thu hút dòng vốn công nghệ toàn cầu và thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn vào lĩnh vực này.

Sacombank củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Sacombank củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%.

Thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot

Thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot

Tại sự kiện Không gian Giới thiệu Sản phẩm, Dịch vụ Tăng trưởng Xanh TPHCM - GRECO 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) nhằm định vị và thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot.

Người dùng cần gì ở sản phẩm AI Việt?

Người dùng cần gì ở sản phẩm AI Việt?

Thông tin chính xác, có thể kiểm chứng và hiểu tốt quy định, đặc thù tại Việt Nam là một trong những yêu cầu người dùng đặt ra với AI Việt. Những nhu cầu chưa được đáp ứng mở thêm cơ hội cho người Việt ở nhiều ngành nghề tham gia phát triển sản phẩm AI.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe