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Kinh tế

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

P.V

Vừa qua Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

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Profit500 do Vietnam Report thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh nổi bật và đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Bên cạnh lợi nhuận trước thuế của năm tài chính gần nhất, bảng xếp hạng còn xem xét quy mô, tốc độ tăng trưởng và uy tín doanh nghiệp. Trong đó, Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực sinh lời nổi bật, nền tảng tài chính lành mạnh và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Kết quả xếp hạng được công bố, năm 2025 SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 6.868 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt 14.114 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt hơn 237.000 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, SeABank chú trọng kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành. Tại thời điểm cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ở mức 2,06%, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) đạt 13,39% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 33,01%. Việc duy trì các chỉ số này cùng đà tăng trưởng về lợi nhuận và quy mô cho thấy nỗ lực của SeABank trong việc cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và an toàn hoạt động.

Trong giai đoạn 2015 - 2025, tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đạt 396.443 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Trong 5 năm gần đây, Ngân hàng đã đóng góp gần 5.300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Hiện SeABank có vốn điều lệ đạt 34.688 tỷ đồng với hơn 5.300 cán bộ nhân viên phục vụ hơn 4,2 triệu khách hàng tại 181 điểm giao dịch. Ngân hàng cũng được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, với triển vọng được điều chỉnh từ Ổn định lên Tích cực.

Những kết quả trên là nền tảng để SeABank tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực tài chính và phát huy thế mạnh trong phục vụ khách hàng. Trong thời gian tới, Ngân hàng hướng tới tăng trưởng gắn với quản trị rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

#Vietnam Report #ngân hàng SeABank

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