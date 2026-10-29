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Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu dầu khí?

Việt Linh

TPO - Nhiều cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (29/10), trong đó PVT, PVP và PPT giảm hết biên độ. Áp lực điều chỉnh xuất hiện sau giai đoạn nhiều mã tăng hàng chục phần trăm, kéo VN-Index giảm hơn 11 điểm dù một số cổ phiếu lớn vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường.

Phiên giao dịch ghi nhận lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu dầu khí. PVT, PVP và PPT cùng giảm sàn. Nhiều mã khác cũng mất giá sâu, gồm PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, PVD giảm 2,39% và OIL giảm 2,31%. GAS cũng giảm khoảng 2,2%.

Diễn biến này khiến nhóm dầu khí trở thành một trong những tâm điểm tiêu cực của thị trường. Đáng chú ý, áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, từ doanh nghiệp lọc hóa dầu, phân phối xăng dầu đến các đơn vị vận tải và dịch vụ dầu khí.

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Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt điều chỉnh.

Theo diễn biến thị trường, nhiều cổ phiếu trong nhóm đã có nhịp tăng mạnh trước đó. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10, PVT tăng gần 60%, còn BSR và GAS tăng khoảng 40%. Sau giai đoạn đi lên nhanh, hoạt động chốt lời gia tăng khiến giá cổ phiếu chịu sức ép, nhất là khi dòng tiền bắt đầu dịch chuyển giữa các nhóm ngành.

Sức ép từ nhóm cổ phiếu dầu khí cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường khép lại phiên trong sắc đỏ. VN-Index dừng tại 1.755,61 điểm, giảm hơn 11 điểm, tương đương 0,62%. Trên HoSE, có 215 mã giảm giá, trong khi chỉ 97 mã tăng. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 15.700 tỷ đồng, vẫn ở mức thấp.

Không chỉ dầu khí, nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghệ cũng chịu áp lực điều chỉnh. FPT giảm 2,4%, xuống 52.700 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp và rơi về mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023. Diễn biến này diễn ra dù doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, với doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng.

nhóm bán lẻ, PNJ giảm 6,41%, xuống 16.050 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2017. Trong khi nhiều cổ phiếu chịu sức ép, HPG đi ngược xu hướng khi tăng 2,17%, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với giá trị hơn 430 tỷ đồng. Dòng tiền thận trọng, độ rộng nghiêng mạnh về bên bán và sự suy yếu của nhiều nhóm ngành cho thấy nhịp điều chỉnh chưa chỉ giới hạn ở cổ phiếu dầu khí.

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#cổ phiếu dầu khí #PVT giảm sàn #PVP #PPT #VN-Index #chốt lời cổ phiếu #thị trường chứng khoán

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