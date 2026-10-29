Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Tối ưu thời gian từng bữa ăn với 'Đặt trước, lấy tại quán' của ShopeeFood

P.V

Dù là bữa ăn sáng khởi đầu ngày mới, bữa trưa giữa các lịch trình dày đặc hay buổi tối thưởng thức món ăn bản thân yêu thích, ShopeeFood đều có thể giúp người dùng tối ưu thêm thời gian và trải nghiệm đặt món để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày.

Bữa sáng hứng khởi: Bắt đầu ngày mới đúng nhịp

Với nhiều người, mua đồ ăn sáng trên đường di chuyển hoặc tại các hàng quán gần công ty, xung quanh trường học đã trở thành thói quen và là một phần trong nhịp sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, vào khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng khách đông có thể khiến việc gọi món và chờ đợi chế biến mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Thông qua tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood, người dùng có thêm cách để chủ động sắp xếp bữa sáng theo lịch trình của bản thân. Thay vì đến quán mới bắt đầu gọi món, người dùng có thể tìm đặt đơn món ăn sáng tại các quán có hỗ trợ tính năng, lựa chọn thời gian ghé lấy phù hợp và đến nhận đơn đúng giờ hẹn.

Không chỉ vậy, các đơn hàng “Đặt trước, lấy tại quán” đặt trong khung giờ 6h-9h sáng còn có ưu đãi giảm đến 30%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 0 đồng (số lượng có hạn). Nhờ đó, dù buổi sáng bận rộn ít thời gian hay quán ăn đông khách, mỗi người vẫn có thể thưởng thức bữa sáng với thời gian, chi phí tối ưu và bắt đầu ngày mới đúng nhịp theo kế hoạch đã đề ra.

Bữa sáng có thể được đặt từ trước, hẹn giờ phù hợp để ghé quán lấy trên đường di chuyển đến cơ quan, trường học.
Bữa sáng có thể được đặt từ trước, hẹn giờ phù hợp để ghé quán lấy trên đường di chuyển đến cơ quan, trường học.

Bữa trưa linh hoạt: Tranh thủ nạp lại năng lượng giữa lịch trình bận rộn

Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” của ShopeeFood còn là lựa chọn hữu ích cho những người có lịch học, lịch làm việc đan xen giữa buổi sáng và buổi chiều cần tối ưu thời gian ăn trưa. Người dùng có thể tận dụng khoảng thời gian di chuyển giữa các tiết học, ca làm để tới quán nhận món trưa đã đặt trước qua tính năng này.

Như với Anh Thư (TP.HCM), sinh viên năm hai đang vừa đi học vừa đi làm, việc tranh thủ đặt món qua tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” khi kết thúc tiết học buổi sáng giúp cô nàng dễ dàng sắp xếp bữa trưa hơn.

“Cứ đến tiết học cuối là mình sẽ mở ShopeeFood để đặt món ăn trưa và hẹn giờ lấy. Tan trường chỉ việc ghé quán lấy phần ăn được chuẩn bị sẵn rồi qua chỗ làm thưởng thức, vừa tiết kiệm thời gian lại chẳng lo bỏ bữa. Ngoài ra, các đơn đặt qua tính năng này vào khung giờ từ 12h đến 15h còn có thể nhận ưu đãi đến 30%, nên mình cũng được tiết kiệm thêm một khoản chi phí cho các bữa ăn”, Thư chia sẻ.

Ngay cả với những người có lịch trình cố định cả ngày dài tại văn phòng hay trường học, tính năng này cũng giúp bữa trưa trở nên thuận tiện hơn. Người dùng có thể đặt trước món ăn tại các quán gần nơi làm việc, học tập, ghé lấy đơn khi đến giờ nghỉ và quay lại văn phòng hoặc trường học để thưởng thức.

Người dùng có thể chủ động hẹn giờ và chốt đơn với tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood cho bữa trưa mỗi ngày.
Người dùng có thể chủ động hẹn giờ và chốt đơn với tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood cho bữa trưa mỗi ngày.

Bữa tối thảnh thơi: Tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian riêng

Với những ngày muốn đổi vị cho bữa tối, người dùng cũng có thể chủ động đặt món trước trên ShopeeFood qua tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” và chủ động sắp xếp thời gian nhận món theo lịch trình cá nhân.

Đây cũng là cách Phương Anh (Hà Nội) tận dụng tính năng cho các bữa tối sau giờ học. “Mình mới khám phá được tính năng Đặt trước, lấy tại quán trên ShopeeFood và thấy tính năng rất tiện. Khi đi học về nhà, mình chỉ cần ghé quán lấy món ăn tối đã đặt, di chuyển về nhà mà không phải chờ đợi thời gian gọi món, chế biến.”

Còn với Thảo Vy (TP. Hồ Chí Minh), tính năng này lại giúp cô nàng tiết kiệm thời gian hơn khi muốn thưởng thức món ăn vặt yêu thích vào buổi tối. “Quán nước yêu thích của mình lúc nào cũng đông khách, mỗi lần đứng đợi là mỏi mệt luôn. Nay mày mò dùng thử tính năng Đặt trước, lấy tại quán trên ShopeeFood, tới nơi chỉ cần đọc mã đơn là xách ly đi ngay. Nhanh gọn bất ngờ, đúng là giải pháp chân ái cho hội thích ăn vặt buổi tối!”

Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” giúp người dùng không phải chờ đợi lâu tại quán để có món ăn cho buổi tối.
Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” giúp người dùng không phải chờ đợi lâu tại quán để có món ăn cho buổi tối.

Mỗi thời điểm trong ngày đều gắn với những nhu cầu ăn uống và trải nghiệm riêng. Đó có thể là ly cà phê tiếp thêm năng lượng trước giờ làm, bữa trưa tranh thủ giữa hai lịch trình hay món ăn cho buổi tối thư thả. Với tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood, việc đặt và nhận món có thể linh hoạt theo lịch trình cá nhân, giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen ăn uống, tận hưởng từng khoảnh khắc trong ngày.

Hãy mở ứng dụng ShopeeFood và khám phá tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” ngay hôm nay. Tham khảo thêm tại đây.

#ShopeeFood #ưu đãi ShopeeFood

Cùng chuyên mục

Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời?

Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời?

TPO - Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất người mua nhà ở xã hội hết thời hạn 5 năm vẫn không được bán theo giá thị trường đang khiến dư luận băn khoăn. Khi ưu đãi về tiền sử dụng đất, vay ngân hàng phải kèm hàng loạt ràng buộc về chuyển nhượng, người mua lo ngại quyền lợi của mình bị hạn chế quá mức, thậm chí chịu thiệt.

Quảng Ngãi tìm đột phá để xây dựng nền nông nghiệp thông minh

Quảng Ngãi tìm đột phá để xây dựng nền nông nghiệp thông minh

Từ các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao đến phát triển dược liệu gắn với sinh kế người dân, tỉnh Quảng Ngãi đang hướng đến nền nông nghiệp thông minh, xanh và thích ứng. Trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng giá trị sản phẩm.

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Vừa qua Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Trong nhịp sống số, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử ngày càng trở nên quen thuộc, đáp ứng nhiều nhu cầu từ thanh toán đến quản lý giao dịch. Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán, khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác, bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (HOSE: FPT) đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/11 và ngày thực hiện chi trả cổ tức là 10/12.

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Tuy nhiên, bằng những giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo đa chiều, địa phương này đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41% năm 2020 xuống dưới 10% năm 2025. Đến tháng 10/2026, toàn xã chỉ còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,64%.

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Từ những khoản vốn vay ưu đãi, người dân xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn không chỉ giúp hộ nghèo tạo sinh kế, thoát nghèo mà còn tiếp sức để các hộ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế...

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

TPO - Từ sản xuất nông nghiệp sạch đến chế biến sâu và mở rộng thị trường, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp 19/5 (gọi tắt là HTX 19/5) từng bước khẳng định hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Trong hành trình ấy, công tác khuyến công đã góp phần hỗ trợ đổi mới máy móc, hoàn thiện sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tạo nền tảng để HTX phát triển theo bền vững.

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Với khoảng 826.000ha rừng, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh kiểm kê, hoàn thiện dữ liệu và triển khai các dự án thí điểm tín chỉ carbon, hướng đến tạo thêm nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Những màn trình diễn robot gây chú ý tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của công nghệ mới mà còn gợi mở một thị trường đang hình thành. Tuy nhiên, để biến robot thành động lực tăng trưởng, Việt Nam cần đi xa hơn vai trò nhập khẩu và tiêu thụ thiết bị.

Doanh nghiệp ôm cổ phiếu: Bên chật vật, người thu hẹp

Doanh nghiệp ôm cổ phiếu: Bên chật vật, người thu hẹp

TPO - Thị trường biến động khiến hoạt động đầu tư cổ phiếu trở thành biến số đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngoài ngành. Có đơn vị phải tăng trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp khác chủ động thu hẹp danh mục sau những đợt điều chỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe