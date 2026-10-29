Tưởng concert nào vừa 'cháy vé', hóa ra là CineTour Chị Chị Em Em 3 trên VNPAY Phim!

Gần 700 vé của 3 suất CineTour Chị Chị Em Em 3 trên VNPAY Phim đã bán hết trong chưa đầy 60 phút, cho thấy sức hút của cuộc hẹn với dàn cast đình đám.

Tưởng săn vé concert, hóa ra là CineTour Chị Chị Em Em 3!

Cơ hội vừa xem phim, vừa gặp gỡ dàn cast khiến các suất CineTour Chị Chị Em Em 3 trở thành cuộc hẹn được hội mê điện ảnh mong chờ. Chưa đến ngày giao lưu, không khí đã “nóng” từ màn săn vé ngày 28/10.

Theo số liệu từ VNPAY Phim, cả 3 suất CineTour Chị chị em em 3 đều ghi nhận bán hết chỉ trong chưa đầy 60 phút. Khán giả đặt vé qua tính năng Đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, VietinBank iPay Mobile, BIDV SmartBanking, Agribank Plus…

Sức hút của những tấm vé này cũng dễ hiểu: vừa được thưởng thức Chị Chị Em Em 3 trong những ngày đầu ra rạp, vừa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với dàn diễn viên. Với hội mê phim, đây là dịp bước từ cảm giác dõi theo nhân vật trên màn ảnh sang cuộc trò chuyện ngoài đời cùng những người tạo nên câu chuyện ấy.

Toàn bộ vé thuộc 3 suất CineTour Chị Chị Em Em 3 độc quyền trên VNPAY Phim đã bán hết chỉ sau gần 60 phút.

Ba cuộc hẹn sẽ diễn ra tại TP.HCM, gồm suất 17h15 ngày 30/10 tại Lotte Cinema Nam Sài Gòn và hai suất 17h45, 18h15 ngày 31/10 tại Lotte Cinema Cộng Hòa. Quy tụ dàn diễn viên đình đám như Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Chi Pu và Quốc Anh…, CineTour Chị Chị Em Em 3 khiến hội mê phim càng thêm háo hức.

Đồng hành với vai trò đối tác truyền thông của Chị Chị Em Em 3, VNPAY Phim mở bán độc quyền vé của 3 suất CineTour này trên ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng. Ngay trên app quen thuộc, người hâm mộ đã có thể đặt chỗ cho cuộc hẹn đặc biệt với đoàn phim.

VNPAY Phim: Vé giá hời, chốt ngay trên app quen

Lỡ nhịp săn vé CineTour, hội mê phim vẫn còn “kèo” thưởng thức Chị Chị Em Em 3 cùng bạn bè tại các suất chiếu thông thường. Phim có suất chiếu đặc biệt sau 18h ngày 29/10 và chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 30/10, vừa kịp để cả nhóm lên lịch ra rạp cuối tuần.

Việc chọn rạp, chốt giờ cũng thuận tiện hơn khi VNPAY Phim kết nối với nhiều hệ thống rạp trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia… Truy cập tính năng Đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY hoặc ứng dụng ngân hàng, người dùng có thể tìm rạp tiện đường, chọn suất vừa lịch, ghế ngồi yêu thích và thanh toán ngay trên điện thoại.

Cuộc hẹn càng hấp dẫn với loạt ưu đãi từ VNPAY Phim như vé CGV chỉ từ 74.000 đồng, vé Lotte từ 81.000 đồng… cùng nhiều mã giảm giá khác theo từng chương trình.

Khán giả có thể chọn suất chiếu, ghế ngồi và nhận thêm ưu đãi khi đặt vé xem phim trên ứng dụng VNPAY hoặc ứng dụng ngân hàng.

Từ cơ hội gặp dàn cast tại những suất CineTour đến những buổi xem phim cùng bạn bè, VNPAY Phim mang đến thêm lý do để hội mê điện ảnh hẹn nhau ra rạp với trải nghiệm thú vị, nhiều ưu đãi và đặt vé tiện lợi.

Hội bạn đã đủ, phim đã lên lịch, mở app săn vé rồi chốt kèo ra rạp thôi!