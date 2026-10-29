Hé lộ sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh Vọng

TPO - Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng bắt đầu được thi công từ ngày 26/10. Những khối giàn giáo đang được lắp dựng tại Quảng trường Danh Vọng, chuẩn bị cho sân đêm nhan sắc của 25 thí sinh.
TPO - Mai Thị Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1,73 m, từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Có hơn bốn năm gắn bó với công việc vũ công, cô đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn vượt qua sự nhút nhát, rèn khả năng giao tiếp và bản lĩnh sân khấu.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ khi nhiều thí sinh có kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án nhân ái, khẳng định tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi dù có đăng quang hay không.
TPO - 25 cô gái với những nét đẹp riêng đang bước vào chặng cuối tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhan sắc nguyên bản rạng rỡ của các cô gái Hoa hậu Việt Nam thách thức cam thường.
TPO - Sáu cô gái Hà Nội vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có du học sinh IELTS 8.0, hoa khôi học hai trường đại học, nữ sinh mê viết thư pháp.
TPO - Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, Đinh Hoàng Gia Linh chia sẻ về sự cố liệt dây thần kinh số 7 gây ảnh hưởng đến cơ mặt. Cô đã phải học cách cười và điều khiển biểu cảm để có thể tự tin trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Gouband Lisa, mang hai dòng máu Việt - Pháp đang nhận được sự chú ý tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2007, đến từ TPHCM, có vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuyết trình dự án nhân ái, đề xuất ngân sách và cách triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng từ trải nghiệm trong cuộc thi.
TPO - Khoác lên mình những thiết kế mang đậm bản sắc Việt, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút ánh nhìn khi sải bước trên sân khấu Chạm Việt Nam 2, hòa cùng âm nhạc trẻ trung của rapper Pháp Kiều.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bày tỏ sự phấn khích, hào hứng khi kết hợp cùng rapper Pháp Kiều trong màn trình diễn thời trang trước hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông thuộc khuôn khổ đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10.
TPO - Bùi Minh Phương là một trong những thí sinh có trình độ học vấn ấn tượng ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, có năng khiếu múa, nhào lộn, thuyết trình song ngữ.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe sắc trong trang phục của nhà thiết kế Cao Minh Tiến khi trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - Phạm Vân Hà, 18 tuổi đến từ Hải Phòng là tân sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô hy vọng nếu đăng quang Hoa hậu Việt Nam sẽ triển khai dự án cải thiện sức khỏe răng miệng và mang nụ cười tới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Khán giả có thể mua vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trên nền tảng LaSoong với 4 hạng vé. Bên cạnh chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và người dân TP Hải Phòng, chương trình còn có combo mua 2 vé tặng một phòng lưu trú.
TPO - Thử sức với câu hỏi ứng xử giả định tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Tạ Thị Hoa chia sẻ mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam và thực hiện dự án nhân ái đầu tiên nhằm cải thiện bữa ăn cho trẻ em vùng cao nếu đăng quang.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 diện trang phục golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - LaSoong được lựa chọn là nền tảng bán vé chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại đây, khán giả có thể tiếp cận thông tin về chương trình, các hạng vé, giá bán và những quy định liên quan.