Hé lộ sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh Vọng

TPO - Mai Thị Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1,73 m, từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Có hơn bốn năm gắn bó với công việc vũ công, cô đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn vượt qua sự nhút nhát, rèn khả năng giao tiếp và bản lĩnh sân khấu.