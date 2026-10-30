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Giải trí

Mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan gây sốc với cảnh ngã cầu thang

Minh Vũ

TPO - Baifern Pimchanok trở lại màn ảnh với bộ phim "Chiếc bóng" đạt nhiều thành tích về tỷ suất khán giả. Tuy nhiên, phim cũng bị chê vì nhiều cảnh vô lý, gây khó chịu.

Mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Thái Lan Baifern Pimchanok đóng hai vai trong phim truyền hình mới Ngọc nữ báo thù (tên khác Chiếc bóng/Raeng Ngao 2026) nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý với nội dung gây sốc.

Vừa phát sóng, phim đã đạt thành tích rating cao nhất cả nước trong khung giờ vàng với tỷ suất 2,2%, hơn bộ xếp thứ hai là Hemn Tang Tawan Ron với rating 1,9. Thành tích này giúp Ngọc nữ báo thù trở thành phim có rating tập đầu cao nhất của kênh One31 năm 2026.

Trong phim Baifern Pimchanok đảm nhận hai nhân vật Mutta và Munin - hai chị em sinh đôi có tính cách khác biệt. Nếu Mutta hiền lành, nhạy cảm và luôn khao khát tình yêu chân thành, Munin lại mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng đối diện với những thử thách để tìm ra sự thật.

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Baifern đóng vai hai chị em trong phim mới Ngọc nữ trả thù.

Biến cố xảy ra khi Mutta vướng vào mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình là Jenphop. Nhưng vợ anh ta Nopnapha lại là người phụ nữ quyền lực, có vị thế trong chính trường.

Sau đó, Munin phát hiện thi thể em gái, cô quyết định tìm hiểu bi kịch mà Mutta đã trải qua. Munin sống dưới danh tính của Mutta để tiếp cận những người liên quan.

Tuy nhiên, phim cũng gây sốc với tình tiết Munin không chôn cất em gái mà ướp xác em, để trong lồng kính đặt ngay ở phòng khách, nhằm thể hiện sự quyến luyến giữa hai chị em.

Ngoài ra, phim còn gây tranh cãi với cảnh Mutta bị Noppanapa (Benz Pornchita) đánh ghen tại nơi làm việc. Sau cú tát, mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan lăn quay hàng chục bậc thềm xuống mặt đường. Nhưng giữa những bậc thang có khoảng trống khá rộng, cô vẫn không thể dừng lại. Đám đông đứng dưới cũng chỉ đứng một chỗ gào thét, hoảng loạn và không ai chạy đến đỡ Mutta.

Cảnh ngã cầu thang của phim được lan truyền mạnh mẽ vì khoa trương vô lý.

Cú ngã trở thành trò cười trên các trang mạng xã hội vì thiếu tính logic, quá khoa trương, muốn tạo sự kịch tính nhưng lại không đủ hợp lý.

Khán giả bình luận: "Diễn viên quá nỗ lực để tự lăn bằng hết bậc cầu thang", "Xem cảnh tưởng nguy hiểm mà cười vỡ bụng", "Ai dạy biên kịch môn vật lý vậy?", "Sao còn vô lý hơn cả phim Ấn Độ".

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Cảnh Munin ướp xác em gái cũng gây tranh luận.

Baifern Pimchanok có vẻ ngoài xinh đẹp mong manh nhưng nội tâm mạnh mẽ, vì vậy cô thường xuyên đóng các nhân vật chịu ủy khuất sau đó đứng dậy trả thù. Năm 2024, nữ diễn viên đóng phim Thicha tái sinh với những màn trả thù tàn độc.

Ngoài ra, cô còn đóng chính trong phim truyền hình Thiên sứ tội lỗi, có mối quan hệ tình cảm với 9 người đàn ông, liên tục có những cảnh nóng táo bạo. Những cảnh quay trần trụi của nhà làm phim đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa nghệ thuật và sự phản cảm.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự hy sinh vì nghệ thuật của Baifern, cho rằng cô không ngại đóng cảnh nóng hay cảnh bị hành hạ. Song cũng có người cho rằng cô lựa chọn các kịch bản có tình tiết gây sốc, cực đoan, nhiều màn đấu đá, tranh giành giữa những người phụ nữ để thu hút người xem. Nhưng những phim như vậy bị lặp lại nhàm chán, thiếu chiều sâu, thậm chí còn không hợp lý.

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Baifern thường chọn những phim có nhiều tình tiết gây sốc tạo tranh luận.

Baifern Pimchanok sinh năm 1992 được nhiều khán giả biết đến qua các phim Yêu nhầm bạn thân, Sợi dây hoàng lan, Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đểu gặp lừa đảo. Cô là một trong những diễn viên Thái Lan có lượng fan quốc tế đông đảo nhất và cũng được nhiều thương hiệu săn đón.

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#Baifern Pimchanok #Ngọc nữ trả thù #Chiếc bóng #Raeng Ngao 2026 #sao Thái Lan #Chiếc lá cuốn bay

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