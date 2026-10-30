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'Hiến kế' để Hà Nội, TPHCM tăng tốc dẫn dắt tăng trưởng

Luân Dũng

TPO - Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội cần tăng trưởng 16,55%, TPHCM tăng 13,23% để góp phần hoàn thành mục tiêu chung. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đây là những mục tiêu rất cao, song chỉ cần tăng trưởng thêm 1% tại hai “đầu tàu” này cũng có thể tạo ra giá trị tăng thêm đáng kể.

"Mục tiêu rất cao” là động lực để phấn đấu

Theo chương trình kỳ họp, chiều 30/10, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nội dung này đã được các đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận tại tổ, với nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng được đưa ra.

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Chiều 30/10, Quốc hội sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: Như Ý

Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2026, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Cả ba khu vực kinh tế đều ghi nhận mức tăng trưởng khá.

Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế xã hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nêu 6 vấn đề trọng tâm cần lưu ý, trong đó, tăng trưởng cao nhưng nền tảng chưa vững chắc.

Đáng lưu ý, các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất (TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai), chiếm gần 47% tổng GRDP, đều dự kiến không đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, muốn xác định nguyên nhân, phải phân tích cụ thể từng địa phương, tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây đều là những địa phương có quy mô kinh tế rất lớn.

Do vậy, chỉ cần tăng trưởng thêm 1% tại những thành phố này cũng tạo ra giá trị tăng thêm rất lớn, thậm chí cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng tương ứng ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Do đó, khi đánh giá kết quả tăng trưởng, không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ phần trăm mà còn phải xem xét quy mô nền kinh tế và mức đóng góp thực tế của từng địa phương.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, 9 địa phương phải đạt mức tăng trưởng trên 15%. Trong đó, hai “đầu tàu” là Hà Nội cần tăng 16,55% và TPHCM tăng 13,23%.

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Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: QH)

“Đó là mục tiêu rất cao”, ông Phan Văn Mãi nói với Tiền Phong. Theo ông, đây là những mục tiêu được đặt ra nhằm tạo động lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các địa phương cần rà soát từng chỉ tiêu, đánh giá những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, đồng thời xác định rõ các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, mới có thể đánh giá chính xác khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng được giao.

Theo ông Phan Văn Mãi, tính trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 10 địa phương đóng góp khoảng 65% GDP cả nước và chiếm tới 79% mức tăng trưởng.

“Chúng ta cần có giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ở tất cả các địa phương. Tuy nhiên, nếu tập trung vào những địa phương trọng điểm, đặc biệt là các địa phương có quy mô kinh tế lớn và đóng góp đáng kể vào GDP, thì khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước sẽ cao hơn”, ông Mãi nhấn mạnh.

"Trung tâm miễn thuế" ngay tại Thủ đô

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng, điều quan trọng trước tiên cần giải quyết là bài toán về nguồn vốn và “làm gì cũng phải có căn cơ”.

Nhấn mạnh “thể chế phải đi trước mở đường”, theo ông Ngân, Hà Nội cần rà soát cơ chế vượt trội trong Luật Thủ đô, tận dụng hết mọi lợi thế, để huy động nguồn lực, kiến tạo phát triển.

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Hà Nội cần tăng trưởng 16,55% trong 3 tháng cuối năm. (Ảnh minh họa)

Nhưng với Hà Nội, vấn đề không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là trách nhiệm thể hiện hình ảnh quốc gia, nên phải ưu tiên cho lĩnh vực đầu tư, kết cấu hạ tầng chiến lược cũng như phát triển công nghiệp văn hóa.

Về hạ tầng chiến lược, Hà Nội cần ưu tiên giao thông đô thị, hệ thống thoát nước, không gian mặt nước, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, dẫn đến việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, hợp tác công tư…

Bên cạnh việc tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, Hà Nội cần chú ý đến khu thương mại tự do, trung tâm miễn thuế ngay tại Thủ đô, như mua hàng miễn thuế dành cho khách du lịch.

Tại phiên thảo luận tổ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11 và tháng 12 để người lao động mua sắm.

Nói về mức thưởng Tết cụ thể, ông Trần Hoàng Ngân cho biết, thông thường doanh nghiệp phải chờ tổng kết lợi nhuận mới tính được cơ chế thưởng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tạm ứng cho người lao động vào dịp cuối tháng 11, hoặc tháng 12.

Theo ông, việc này có thể thúc đẩy tiêu dùng vào cuối năm, nhưng đồng thời khiến sức mua trong tháng 1 và tháng 2 năm sau giảm xuống.

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