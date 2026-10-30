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Người lính

Tổng thống Putin: Không bên nào giành chiến thắng nếu Nga và châu Âu xung đột

Bình Giang

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa khẳng định, Mátxcơva đã sẵn sàng dù không muốn xung đột với châu Âu. Ông cho rằng sẽ không có bên nào giành chiến thắng nếu bất kỳ cuộc xung đột nào nổ ra.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Nhắc đến cuộc điện đàm với lãnh đạo Na Uy và Phần Lan trong tuần này, ông Putin nói Nga đã sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột với châu Âu, mặc dù không mong muốn điều đó.

“Chúng tôi ủng hộ mọi bước đi... chúng tôi ủng hộ mọi hành động nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện với các nước châu Âu”, ông Putin nói với các phóng viên ngày 29/10, sau khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi.

“Trước hết, chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi không muốn xung đột với châu Âu. Nếu có ai muốn điều đó, hãy cứ chuẩn bị. Tuy nhiên, hiện nay họ vẫn chưa đạt được mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga. Và nếu mọi việc đi quá xa, sẽ hoàn toàn không có người chiến thắng. Đừng để bất kỳ ai quên điều đó”, ông nói.

Tổng thống Nga Putin cho rằng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã đúng khi chủ động thực hiện cuộc điện đàm, bất chấp chỉ trích từ một số thủ đô châu Âu cho rằng hai nhà lãnh đạo này đã đi chệch khỏi lập trường chung, khi khởi xướng liên lạc với Mátxcơva.

Ông Putin cho biết, Nga không muốn có bất kỳ trở ngại nào đối với hoạt động hàng hải ở biển Baltic. Ông cảnh báo rằng việc hạn chế liên lạc có thể dẫn đến tình huống tương tự như tại eo biển Hormuz, từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra hồi tháng 2.

“Có ai muốn tình huống tương tự xảy ra ở biển Baltic như tại vùng Vịnh hay eo biển Hormuz hay không? Tôi không biết. Chúng tôi không muốn điều đó, nhưng sẽ đáp trả mọi thách thức”, ông Putin nói.

Báo cáo tình báo của Mỹ rò rỉ vào mùa hè năm nay cho rằng Nga có thể tấn công sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vòng vài tuần, nhằm thử thách quyết tâm của liên minh này.

Trong nhiều tháng qua, nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ xảy ra ở các quốc gia châu Âu và NATO, trong đó có nhiều vụ sử dụng máy bay không người lái. Những quốc gia này cáo buộc Nga đứng sau, nhưng Mátxcơva bác bỏ.

Theo Telegraph, Nga dự định tận dụng vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine để giành lấy những nhượng bộ liên quan đến việc NATO mở rộng sang Đông Âu, điều mà ông Putin từng gọi là "nguyên nhân gốc rễ" gây ra cuộc xung đột.

Nhiều khả năng ông Putin sẽ yêu cầu thu hẹp hiện diện của NATO tại châu Âu, đồng nghĩa với việc rút quân đội NATO khỏi Ba Lan, Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cảnh báo rằng, các đối thủ của Anh có thể đủ khả năng thực hiện tấn công vào năm 2030.

Trong bài viết trên báo Telegraph, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nêu rõ: "Để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất, chúng ta phải chuẩn bị cho nó. Trước hết, điều đó có nghĩa là phải tăng cường năng lực quốc phòng để các đối thủ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tấn công chúng ta. Nếu biện pháp đó không hiệu quả, chúng ta phải đảm bảo rằng nước Anh luôn sẵn sàng cho chiến tranh".

Theo Reuters, Telegraph

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#Putin #Châu Âu #Chiến tranh #Ukraine #Hormuz

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