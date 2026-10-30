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Thế giới

Nga công bố những hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch ngừng bắn tại Oleshky

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Nga đang đẩy mạnh công tác rà phá mìn và các loại vật liệu nổ chưa kích hoạt trên các tuyến đường dẫn đến thị trấn Oleshky (tỉnh Kherson) - nơi một lệnh ngừng bắn cục bộ đã được công bố trong tuần này nhằm tạo điều kiện cho một sứ mệnh nhân đạo.

Lệnh ngừng bắn được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian nhằm mục đích cung cấp hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường khỏi Oleshky.

Oleshky, nằm trên tả ngạn sông Dnieper, đã bị cắt đứt phần lớn nguồn cung cấp nhu yếu phẩm và các dịch vụ cơ bản trong nhiều tháng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cùng với việc rải mìn từ xa đã gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu trợ và sơ tán tại thị trấn này - nơi vẫn còn khoảng 1.500 đến 2.000 thường dân đang sinh sống.

Những hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 29/10 cho thấy một robot rà phá mìn đang mở đường tiến vào Oleshky.

Một chuyên gia xử lý vật liệu nổ cho biết, phần lớn số vũ khí được tiêu hủy có nguồn gốc từ các quốc gia phương Tây. Các thiết bị này đang được cho kích nổ ngay tại chỗ để đẩy nhanh tiến độ rà phá.

Hình ảnh lực lượng Nga rà phá bom mìn tại Oleshky. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nỗ lực nhân đạo tại Oleshky và khẳng định: “Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện việc này, cũng giống như cách chúng tôi đang nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine”.

Ông cáo buộc các lực lượng Ukraine đã đẩy Oleshky đến bờ vực của một “thảm họa nhân đạo” thông qua việc phong tỏa thị trấn.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - đã ghi nhận vai trò của bà Melania Trump trong việc thúc đẩy đàm phán lệnh ngừng bắn, nói rằng bước tiến này được xây dựng dựa trên các hoạt động hợp tác nhân đạo trước đó.

Ông cho biết thêm, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tham gia tích cực vào các nỗ lực đoàn tụ trẻ em Nga và Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình trong cuộc xung đột.

Theo RT, chiến dịch tại Oleshky hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Belarus. Minsk đang hỗ trợ hậu cần cho các quan chức tham gia sứ mệnh này.

Sáng 29/10, truyền thông địa phương đã ghi lại cảnh các phái đoàn Nga và Ukraine cùng rời khỏi thành phố Gomel của Belarus.

Ủy viên Nhân quyền Nga - Yana Lantratova - đã gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Ukraine - Dmitry Lubinets - cùng bà Melania Trump vì đã góp phần thúc đẩy sứ mệnh nhân đạo này.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là chuyển hàng viện trợ đến những người vẫn đang ở lại thị trấn. Chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho bất kỳ ai muốn rời khỏi Oleshky”, bà viết trên mạng xã hội. “Điều quan trọng nhất hiện nay là tiếp cận được người dân và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của họ”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 28/10, phu nhân Melania Trump thông báo, 4 nhà báo Mỹ từ hãng tin Newsmax sẽ đến Oleshky để đồng hành cùng các đại diện nhân đạo từ phía Nga và Ukraine. Bà chia sẻ: “Với tư cách là những quan sát viên trung lập, họ sẽ ghi nhận một cách độc lập và lưu giữ tư liệu lâu dài về sứ mệnh nhân đạo mang tính lịch sử này”.

RT

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#Nga #Ukraine #lệnh ngừng bắn Oleshky #ngừng bắn nhân đạo Oleshky #rà phá bom mìn

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