Triều Tiên dồn dập phô diễn hỏa lực, Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố tham vọng thống trị công nghệ UAV

TPO - Tham dự triển lãm công nghệ hàng không không người lái và trình diễn vũ khí, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu đất nước phải giành được “ưu thế tuyệt đối” trong công nghệ máy bay không người lái (UAV), hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 30/10.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Theo KCNA, màn trình diễn hỏa lực sau triển lãm có sự xuất hiện của các UAV tấn công cảm tử chiến thuật, tên lửa hành trình chiến thuật, UAV đa năng và một tiểu đoàn bệ phóng pháo phản lực đa nòng cỡ 600 mm.

Các tên lửa không đối đất được phóng từ máy bay không người lái cảm tử và UAV đa năng, cùng với tên lửa hành trình, đã đánh trúng mục tiêu trên một hòn đảo với độ chính xác 100%.

Hãng tin này cũng cho biết hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600 mm, được gọi là "Sniper" (Tay súng bắn tỉa), đã lần đầu tiên được trình diễn công khai trong cuộc tập trận bắn đạn thật.

Theo một quan chức quân sự tại Seoul, đợt phóng này có sự tham gia của hệ thống pháo phản lực phóng loạt siêu lớn 600 mm KN-25 của Triều Tiên, loại vũ khí mà Bình Nhưỡng tuyên bố có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Ông Kim bày tỏ hài lòng với triển lãm, đồng thời kêu gọi tăng cường hơn nữa năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của đất nước.

Ông Kim nhiều lần yêu cầu phát triển UAV và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân đội. Theo truyền thông nhà nước, tháng 11/2024, ông Kim chỉ đạo sản xuất hàng loạt UAV tấn công cảm tử. Tháng 3/2025, ông giám sát các cuộc thử nghiệm phiên bản được trang bị AI. Tháng 9/2025, ông tuyên bố AI là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa vũ khí.

Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, kể từ tháng 10/2024, Triều Tiên đã cử hơn 16.000 quân nhân sang Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mátxcơva, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế về tác chiến bằng UAV, tác chiến điện tử và tác chiến binh chủng hợp thành.

Triển lãm diễn ra cùng ngày Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Bình Nhưỡng phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về phía Đông Hải (Biển Nhật Bản), trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang.

Đây là đợt phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay.