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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ huỷ lịch vận động trực tiếp, căng thẳng bùng nổ tại Alaska

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hủy các chuyến vận động tranh cử dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại Kansas và Iowa. Thay vào đó, ông sẽ tham gia các cuộc vận động trên khắp cả nước qua điện thoại, sau 4 tuần liên tục đi diễn thuyết nhằm tăng cơ hội chiến thắng cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

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Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở Đại học Ohio Chillicothe, bang Ohio, ngày 28/10. (Ảnh AP)

Ngày 29/10, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, rằng ông không cảm thấy mình cần đến Kansas, một bang thuộc khu vực Trung Tây, nơi Thượng nghị sĩ Roger Marshall của đảng Cộng hòa đang trong cuộc đua gay cấn với đối thủ của đảng Dân chủ Adam Hamilton.

“Ông ấy đang làm rất tốt. Chúng ta sẽ có một tối thứ Ba đầy thắng lợi”, ông Trump nói về ông Marshall.

Cuối ngày 29/10, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) ra tuyên bố cho biết họ cũng sẽ hủy cuộc vận động dự kiến tại Iowa, nơi có một số cuộc đua vào Quốc hội được đánh giá là cạnh tranh gay gắt.

Kể từ ngày 1/10, ông Trump đã tham gia 25 cuộc vận động tại 19 bang, thường xuyên phát biểu thay mặt đảng Cộng hòa ở các bang có truyền thống ủng hộ đảng này. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được thế kiểm soát sít sao tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ hay không.

MAGA Inc, một tổ chức gây quỹ vận động tranh cử có quan hệ với Tổng thống Trump, cho biết sẽ tổ chức một loạt cuộc vận động trực tuyến qua điện thoại với tổng thống tại ít nhất 19 bang, trong đó có Kansas và Iowa, trước ngày bầu cử.

Tổng thống vẫn dự kiến sẽ trực tiếp đến vận động tại một số bang trước cuộc bầu cử, trong đó có Florida vào ngày 30/10.

Tổng thống Trump thừa nhận chuỗi bài phát biểu vận động tranh cử gần đây, mỗi bài kéo dài hơn 1 giờ, là một thử thách đối với ông. Khi giọng nói trở nên khàn đặc tại Mississippi hôm 26/10, ông Trump nói: “Chúa không tạo ra dây thanh quản của các bạn để ngày nào cũng tham gia một cuộc vận động tranh cử”.

Kiện tụng ở Alaska

Trong khi đó, ngày 29/10, chính quyền Tổng thống Trump nộp đơn kiện nhằm tìm cách ngăn chặn việc công nhận kết quả bầu cử tại Alaska nếu Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Dan Sullivan thất bại với cách biệt sít sao. Reuters dẫn lời một người nắm rõ vấn đề cho biết, chính quyền cũng đã ban hành hơn 40 trát triệu tập và yêu cầu cung cấp tài liệu trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Đơn kiện do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình dẫn bài báo của New York Times, trong đó nói rằng các nhân vật hoạt động chính trị thuộc đảng Dân chủ đã tuyển một ứng viên khác cũng mang họ Sullivan, nhằm làm phân tán số phiếu dành cho thượng nghị sĩ đương nhiệm.

Bộ Tư pháp cho rằng nỗ lực này nhằm đánh lừa cử tri và giúp ứng viên đảng Dân chủ Mary Peltola giành chiến thắng.

Vụ kiện làm dấy lên nguy cơ xảy ra một cuộc tranh chấp pháp lý phức tạp xung quanh cuộc đua có thể quyết định quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Đảng Cộng hòa hiện nắm đa số 53-47 ghế, trong khi đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế để chiếm đa số.

Thống đốc Alaska Mike Dunleavy kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra cấp bang đối với những cáo buộc trên.

“Các đối tượng đã dàn dựng chiến dịch tranh cử giả mạo của ông ta nhằm đánh lừa cử tri Alaska và giúp Peltola đắc cử”, các luật sư của Bộ Tư pháp viết trong đơn kiện, nhắc đến giáo viên nghỉ hưu Daniel J. Sullivan Jr., người có tên trên lá phiếu nhưng không thuộc đảng phái nào.

Chiến dịch tranh cử của bà Peltola chưa nêu quan điểm về đơn kiện, nhưng từng tuyên bố “không có bất kỳ liên quan nào đến chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên Sullivan”.

Theo bài viết của New York Times, các trợ lý của bà Peltola đã phối hợp với các luật sư và nhân viên thuộc Ủy ban Vận động Thượng viện của đảng Dân chủ (DSCC) để tuyển hai ứng viên có thể làm phân tán số phiếu dành cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Sullivan, trong đó có Daniel J. Sullivan Jr.

Elisa Rios - cựu quản lý chiến dịch tranh cử của bà Peltola, người bị sa thải hồi tháng 8, nói với New York Times rằng bà Peltola biết về việc này.

DSCC phủ nhận liên quan và cáo buộc đảng Cộng hòa cũng đang hậu thuẫn các ứng viên của chính họ trong những cuộc đua khác.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, Daniel J. Sullivan bác bỏ cáo buộc rằng mục đích tranh cử của ông là gây nhầm lẫn hoặc chuyển hướng phiếu bầu khỏi ứng viên Dan S. Sullivan.

Tổng thống Trump cũng thúc giục Bộ Tư pháp khởi kiện về sự việc ở Alaska trước khi bài viết của New York Times được đăng trong tuần này. Ông tìm cách ngăn bang Alaska chứng nhận kết quả bầu cử cho cựu nghị sĩ Hạ viện Peltola nếu bà giành chiến thắng.

Theo Reuters, AP

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#Bầu cử giữa kỳ #Tổng thống Trump #Bang chiến trường #Alaska

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