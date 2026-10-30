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Cứu hai nữ sinh Đại học Luật TPHCM bị lạc khi leo núi

Nguyễn Dũng

TPO - Hai nữ sinh Trường Đại học Luật TPHCM mất phương hướng khi xuống núi Thị Vải, đi lạc sang núi Ông Trịnh. Lực lượng chức năng tìm thấy cả hai cách điểm xuất phát khoảng 5km.

Ngày 30/10, Công an phường Tân Phước, TPHCM cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức cứu hộ thành công hai nữ sinh bị lạc khi leo núi.

Theo đó, vào chiều 29/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 25 phối hợp với Công an phường Tân Phước, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tìm kiếm, hỗ trợ hai nữ sinh Trường Đại học Luật TPHCM bị lạc trên núi.

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Lực lượng chức năng các đơn vị tham gia phối hợp tìm kiếm hai nữ sinh đi lạc khi leo núi.

Hai nữ sinh là L.T.T.N. (quê Đồng Tháp) và T.H.N. (quê Bình Thuận), cùng sinh năm 2007.

Theo thông tin ban đầu, cả hai đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự, phường Phú Mỹ, TPHCM để tham quan, leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, trên đường tìm lối xuống, hai nữ sinh mất phương hướng, đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh, phường Tân Phước và không thể tự tìm đường trở về.

Gần 17h cùng ngày, tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm. Địa hình đồi núi phức tạp, cây cối rậm rạp khiến việc xác định vị trí người bị lạc gặp khó khăn. Lực lượng cứu hộ tổ chức rà soát theo nhiều hướng để tiếp cận hai nữ sinh.

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Lực lượng chức năng tìm thấy và dẫn đường đưa hai nữ sinh xuống núi an toàn.

Cả hai sau đó được tìm thấy tại khu vực núi Ông Trịnh, cách điểm xuất phát khoảng 5km, và được hỗ trợ đưa xuống núi an toàn trong đêm.

Qua vụ việc, Công an phường Tân Phước khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ địa hình, cung đường và điều kiện thời tiết trước khi leo núi; ưu tiên đi theo nhóm, có người am hiểu địa hình, đồng thời thông báo lịch trình cho người thân.

Người tham gia cần chuẩn bị đủ nước uống, đèn pin, điện thoại đủ pin và các vật dụng cần thiết; không tự ý đi vào đường mòn lạ, tách đoàn hoặc tiếp tục di chuyển khi trời tối, thời tiết và địa hình không bảo đảm an toàn.

Khi bị lạc, người dân cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với người thân và lực lượng chức năng; hạn chế di chuyển vào khu vực hiểm trở hoặc đi sâu vào vùng rừng núi xa lạ.

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