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Đổi mới công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới

Văn Kiên

TPO - Chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, giúp người lao động vững vàng trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.

Chiều 29/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới".

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công tác này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giai cấp, hiểu biết pháp luật, bản lĩnh và trách nhiệm công dân của công nhân lao động, mà còn phải gắn chặt với việc nắm bắt, phản ánh và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến việc làm, thu nhập, đời sống, điều kiện lao động, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

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Hội thảo khoa học góp ý Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới". Ảnh:LĐ

Đặc biệt, xu hướng trí thức hóa công nhân, sự phát triển của lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, phát huy vai trò chủ thể của công nhân trong tuyên truyền, vận động, đồng thời nâng cao hiệu quả nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từ cơ sở.

Việc chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao khả năng nhận diện, tiếp nhận và xử lý thông tin, giữ vững lập trường chính trị trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của công nhân trong lao động sản xuất, các phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Do đó, việc xây dựng và triển khai Đề án “Công tác tư tưởng đối với công nhân lao động trong bối cảnh mới” là yêu cầu khách quan, cấp thiết. Thông qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức giai cấp, tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp ngày càng cao.

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Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh:LĐ

Trao đổi tại hội thảo, Trung tá Nguyễn Duy Hùng (Bộ Công an) nhấn mạnh công tác tư tưởng đối với công nhân lao động là then chốt và đề nghị Đề án cần xác định rõ phạm vi người lao động cần hướng đến, không chỉ giới hạn ở công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mà còn bao gồm cả lao động ở khu vực phi chính thức như lái xe công nghệ. Đây là nhóm có đặc thù làm việc phân tán, không tập trung tại một địa điểm và thường xuyên tương tác trên môi trường số. Do đó, cần có cách thức tuyên truyền, định hướng phù hợp.

Theo ông Hùng, cần đánh giá thực trạng tư tưởng của công nhân, người lao động; nhận diện các thủ đoạn tác động đến uy tín, niềm tin và hình ảnh của tổ chức Công đoàn, cũng như những hình thức kích động tư tưởng, để có giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả. Đồng thời, cần bổ sung hai nhóm giải pháp trọng tâm: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật.

Phát biểu, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công nhân lao động bởi đây là đối tượng rất dễ bị kích động lôi kéo. Việc phát huy vai trò định hướng tư tưởng của tổ chức Công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó nhằm đảm bảo phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền cần gắn với việc lựa chọn những chính sách gần gũi, thiết thực với công nhân.

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#Tổng LĐLĐ Việt Nam #Công tác tư tưởng #Công nhân lao động #Giáo dục chính trị #Tổ chức Công đoàn Việt Nam

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