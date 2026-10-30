Brazil: Thượng nghị sĩ Bolsonaro nhận nhầm là 'tổng thống đắc cử' vì ChatGPT

TPO - Một đồng minh thân cận của Thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro cho biết, chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT chính là nguyên nhân dẫn đến bức thư ngỏ gây tranh cãi của ông Bolsonaro, trong đó ông tự xưng là "tổng thống đắc cử" của Brazil.

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/10, Thượng nghị sĩ Bolsonaro đã gây chấn động giới chính trị Brazil khi bất ngờ tuyên bố tự nhận là “tổng thống đắc cử”, đồng thời cáo buộc - dù không có bằng chứng - rằng cuộc bầu cử vòng hai mà ông thất bại trước Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva với cách biệt hơn 4 triệu phiếu bầu - đã bị gian lận.

Khoảng một giờ sau khi chia sẻ bức thư ngỏ, ông Bolsonaro đã xóa bài đăng khỏi các tài khoản cá nhân và đăng tải một phiên bản sửa đổi, trong đó thay cụm từ "tổng thống đắc cử" bằng "lãnh đạo của Brazil".

Trong khi truyền thông và các nhà quan sát chính trị tại Brazil không khỏi suy đoán về sự thay đổi đột ngột này, thì một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Bolsonaro cho rằng nguyên nhân dẫn đến sai sót không nằm ở vấn đề chính trị mà là vấn đề kỹ thuật: Việc sử dụng ChatGPT của OpenAI.

Ông Paulo Figueiredo - một người dẫn chương trình podcast, đóng vai trò như phát ngôn viên không chính thức cho gia đình ông Bolsonaro tại Mỹ và là người đầu tiên chia sẻ bức thư ngỏ với các nhà báo - cho biết bức thư này đã trải qua nhiều bản dự thảo và có sự đóng góp từ nhiều cá nhân.

Trong đó, em trai ông Flavio Bolsonaro - cựu nghị sĩ Eduardo Bolsonaro - đã yêu cầu ChatGPT hỗ trợ hoàn thiện bức thư. Theo người phát ngôn Figueiredo, chatbot này đã chèn một phiên bản cũ của quốc huy Brazil và sử dụng một bản nháp trước đó của bức thư.

"Khi tạo văn bản, AI đã vô tình đưa vào một bản nháp, trong đó ông Flavio tự xưng là 'tổng thống đắc cử' thực sự”, ông Figueiredo viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết thêm rằng các sai sót chỉ được phát hiện sau khi ông gửi bức thư cho báo chí.

Theo ông, cuối cùng Bolsonaro đã chọn dùng từ "lãnh đạo" vì các lý do pháp lý và đạo đức. Ông nói thêm rằng những người liên quan thấy sai sót này "rất buồn cười" và mô tả việc chỉnh sửa lại bức thư là "chuyện nhỏ, không có gì nghiêm trọng".

"Xét cho cùng, điều cốt yếu đã được ông Flavio diễn đạt một cách chính xác: cuộc bầu cử này là bất hợp pháp, ông ấy không công nhận kết quả và sẽ tiếp tục đấu tranh để khôi phục nền dân chủ tại Brazil”, Figueiredo cho biết.

Ông Flavio Bolsonaro đã âm thầm đến Mỹ sau khi rời khỏi Brazil vì thất bại trong cuộc bầu cử vòng hai và từ chối công nhận kết quả. Tại quê nhà, ông đã từ chối tuân thủ lệnh của Tòa án Tối cao về việc nộp lại hộ chiếu - một yêu cầu nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền, vụ việc mà ông khẳng định mình không hề làm gì sai trái.

Đồng minh quay lưng với ông Bolsonaro

Chiến thắng của ông Lula đã được Tòa án Bầu cử Liên bang Brazil, các nhà lãnh đạo thế giới, các quan sát viên quốc tế và ngay cả đảng Tự do của ông Bolsonaro công nhận.

Trong khi đó, quyết định tự xưng là "nhà lãnh đạo" hợp pháp của Brazil từ phía ông Bolsonaro cũng không nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật chủ chốt của đảng Tự do, khiến ông ngày càng trở nên cô lập.

Khi được hỏi về bức thư ngỏ của ông Bolsonaro, lãnh đạo đảng Tự do - ông Valdemar Costa Neto - nói: “Tôi không tán thành điều đó”.

“Ông Flavio đã trải qua một tình huống khó khăn, chúng tôi hiểu điều đó, nhưng chúng tôi không ủng hộ hành động này. Chúng tôi muốn đưa đất nước tiến về phía trước”, ông nói thêm.

Thống đốc bang Sao Paulo - ông Tarcisio de Freitas, một đồng minh thân cận của ông Bolsonaro, người từng tích cực vận động tranh cử cho chính trị gia này - chia sẻ với tờ Estadao, rằng kết quả bầu cử tại Brazil cần được tôn trọng và đã đến lúc phải bước tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - vốn có mối quan hệ thân thiết với gia đình Bolsonaro - đã từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi ai là người chiến thắng hợp pháp theo quan điểm của ông.

"Tôi đã theo dõi cuộc bầu cử. Tôi không đứng về phía nào cả. Tôi muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Bản thân vị tổng thống đương nhiệm đã yêu cầu tôi không nên đứng về phía ai”, ông Trump nói.

Trong thư, ông Bolsonaro cam kết sẽ dẫn dắt phe đối lập từ nước ngoài và "chấp nhận những rủi ro" mà các chính trị gia trong nước không thể gánh vác. Ông cũng cho biết sẽ ủng hộ Thượng nghị sĩ Rogerio Marinho nếu ông này tranh cử chức Chủ tịch Thượng viện vào năm 2027.

Ông Marinho - người từng là quản lý chiến dịch tranh cử của ông Bolsonaro - chia sẻ với các phóng viên rằng ông Bolsonaro vẫn là "một nhà lãnh đạo" và là "nhân vật nổi bật nhất của cánh hữu" tại Brazil, xét đến sự ủng hộ mà ông nhận được từ gần 60 triệu cử tri.

Tuy nhiên, ông Marinho cũng bác bỏ các cáo buộc về gian lận bầu cử.

"Đảng Tự do không thể đưa ra tuyên bố đó, và cá nhân tôi cũng vậy, bởi vì không có bằng chứng nào chứng minh cho điều đó”, ông nói. “Ông Flavio chỉ đang bày tỏ cảm xúc cá nhân trước kết quả của vòng bầu cử thứ hai - một kết quả nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi".